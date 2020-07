Ali Laârayedh : La motion contre Rached Ghannouchi ne sert pas la démocratie

Le vice-président du mouvement Ennahdha, Ali Laârayedh a publié un statut, ce mercredi 29 juillet 2020, commentant la motion de retrait de confiance à Rached Ghannouchi. Il a estimé que cette motion ne se présente pas dans un contexte démocratique sain, mais dans des circonstances caractérisées par la rancune, la haine et la rébellion sur la démocratie naissante et ses résultats.

« La question n’émane pas d'une vision démocratique, indépendemment de l'issue du vote, comme elle est présentée. Les conditions et circonstances qui ont accompagné cette opération, outre les campagnes nationales et internationales, font qu’elle vise principalement le mouvement et tente de l’exclure, tout en étant un nouveau pas pour soutenir les forces opposantes à la révolution tunisienne, dont les principaux acquis sont la liberté et la démocratie », indique Ali Laârayedh dans son post.

Il a ajouté, que son mouvement ne s’oppose à aucune pratique démocratique, soulignant que le problème se pose lorsqu’il s’agit d’exclusion.

Notons qu’une motion de retrait de confiance au président du Parlement Rached Ghannouchi, a été déposée par 73 députés. Une plénière sans débat et un vote confidentiel ont été programmés demain, jeudi 30 juillet 2020. Cette volonté de destituer Rached Ghannouchi a suscité une vive polémique sur la scène politique. Des accusations ont fusé de toutes parts, selon lesquelles il y aurait des tentatives de soudoyer les députés afin d’influencer leur vote que ce soit pour ou contre cette motion.

