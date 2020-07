Adoption de la proposition de loi du recrutement exceptionnel dans le secteur public

Les députés au Parlement ont adopté, ce mercredi 29 juillet 2020, la proposition de loi relative aux dispositions exceptionnelles pour le recrutement dans le secteur public, avec 159 voix pour, 18 abstentions et aucune voix contre.

Lors de la plénière, le député et dirigeant Attayar, Nabil Hajji, s’est insurgé contre cette proposition de loi soulignant que le projet initialement déposé auprès de la commission parlementaire de la jeunesse, des affaires culturelles, de l'éducation et de la recherche scientifique ne ressemble ni de près ni de loin à celui qu’elle a rendu pour vote à l’ARP. Dans ce contexte, il a estimé que le projet totalement modifié par ladite commission est illusoire et surtout malhonnête.

Rappelons que le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh avait adressé, hier, une correspondance au président du Parlement indiquant que cette proposition de loi est inconstitutionnelle en faisant référence à l’article 63 de la Constitution, outre le fait qu’elle est contraire aux dispositions de l’article 135 du règlement intérieur. Il explique que cette proposition de loi requiert une coordination préalable avec le gouvernement et des ressources financières pour couvrir ses charges.

Déposée initialement par 35 députés représentant la plupart des blocs parlementaires, la proposition prévoit l’amendement des articles 3 et 4 de la loi n° 2012-4 du 22 juin 2012, portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public. Elle a été examinée par la commission parlementaire avant d’être soumise au vote en plénière.

Or, une circulaire a été publiée par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, le 14 mai 2020, annonçant le gel des recrutements dans la fonction publique, à l’exception de certaines spécialités prioritaires et à caractère urgent.

S.H