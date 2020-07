Mekki : La motion de censure contre Ghannouchi ne va pas passer

L’ancien ministre de la Santé et dirigeant Ennahdha, Abdellatif Mekki, a affirmé dans un statut publié sur les réseaux sociaux mercredi 29 juillet 2020, que la motion de retrait de confiance au président du Parlement, Rached Ghannouchi ne va pas passer.

Abdellatif Mekki a indiqué qu’il ne voulait que la motion de censure contre Ghannouchi soit adoptée car cela va alimenter, selon lui, les conflits et les confrontations et fragiliser le pays face aux interventions étrangères.

La motion de censure a suscité beaucoup d’agitation, ces jours-ci. Quant aux adversaires de Ghannouchi, ils subiraient tous des pressions pour ne pas voter pour cette motion.

« Ceux qui ont déposé la motion en se basant sur l’évaluation de la performance du président de l’ARP, doivent s’éloigner des soupçons et ne pas voter pour le retrait de confiance. Ils ont le droit de demander la tenue d’une séance d’évaluation de l’action de l’assemblée et réparer les failles. Certains députés ont signé la motion en réagissant au développement du dossier du gouvernement démissionnaire. Ceux-ci ne doivent pas voter en faveur de la motion pour ne pas se ranger du côté de personnes qui veulent faire échouer l’expérience démocratique. Et d’autres veulent sanctionner Ghannouchi pour son militantisme contre le régime de Ben Ali » a-t-il souligné.

« La séance prévue demain ira au-delà du président du Parlement à ce que nous voulons faire de notre pays et de notre expérience démocratique. Serons-nous des bâtisseurs de ponts ou poursuivrons nous la dynamique du conflit politique ?» a-t-il ajouté.

