Photo du jour : comme sous la dictature

Photo prise le mercredi 29 juillet 2020. Elle aurait pu être prise en 1992 ou 1999 ou 2009 vu que ceux qui s’y trouvent s’étaient déjà réunis pour les mêmes raisons avant que la soi-disant révolution ne survienne.

On y trouve notamment le journaliste Slim Boukhdhir, le militant Jalel Zoghlami, l'avocat Bassem Trifi et le président du syndicat national des journalistes Néji Bghouri. Ils sont réunis en ce mercredi 29 juillet 2020 à propos de l’emprisonnement du journaliste Taoufik Ben Brik. Un emprisonnement tâché de plusieurs mystères et de vices de procédure semble-t-il. L’association des magistrats s’est élevée contre la mobilisation des journalistes et de leur syndicat, comme se serait levé l’ancien régime contre ces mêmes personnes qui dénoncent les injustices et qui ont dénoncé, en 2010, l’emprisonnement du même Ben Brik. L’histoire bégaie...