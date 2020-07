Lhomme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania en compétition à la 77e Mostra de Venise

L’homme qui a vendu sa peau – un long métrage écrit et réalisé par la franco-tunisienne Kaouther Ben Hania – sera en compétition dans la section ‘Orizzonti’ (Horizons), lors de la 77e édition de la Mostra de Venise qui se tiendra du 2 au 12 septembre 2020, a-t-on annoncé lors de la conférence de presse organisée mardi 28 juillet 2020 pour dévoiler la sélection du festival.

Produit par Habib Attia (Cinétéléfilms) et Nadim Cheikhrouha (Tanit Films) « dans une configuration de coproduction officielle entre La Tunisie, La France, L’Allemagne, La Belgique et La Suède », le film a réuni une panoplie de vedettes tunisienne et internationale : Yahya Mahayni, Monica Bellucci, Dea Liane, Koen de Bouw, Darina Al Joundi , Christian Vadim et Wim Delvoye.

Kaouther Ben Hania a fait ses études en cinéma à Tunis (EDAC) et à Paris (la Fémis et la Sorbonne). Elle a réalisé plusieurs court-métrages dont Peau de Colle (2013), qui a été sélectionné dans plusieurs festivals internationaux, en remportant plusieurs prix dont le Tanit d'Or aux JCC. Son documentaire Les Imams vont à l’école a été dévoilé à IDFA 2010 et par la suite sélectionné dans plusieurs festivals prestigieux, comme Dubai et Vancouver. Le Challat de Tunis, son premier long-métrage, ouvre la section ACID du festival de Cannes en 2014 et connaît un succès international aussi bien en festivals, qu’en salles, où il sera distribué dans plus de 15 pays. Son film Zaineb n'aime pas la neige connait un succès dans les festivals internationaux comme en témoigne sa sélection au prestigieux festival de Locarno et les prix qui lui sont discernés comme le TANIT D’OR aux JCC 2016. En 2017, son long métrage La Belle et la Meute est sélectionné dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes 2017.

D'après communiqué