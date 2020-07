Sousse - Perte de 80 % dans le secteur hôtelier

Le directeur de la Fédération régionale des hôtels à Sousse, Farouk Ghannouchi a indiqué mardi 28 juillet 2020, que les pertes du secteur hôtelier dans la région de Sousse avaient dépassé 80% à cause de la pandémie de Covid-19, compte tenu de la situation désastreuse des hôtels.

Dans une déclaration accordée à la Tap, Farouk Ghannouchi a souligné que la pandémie de Covid-19 avait provoqué une crise économique mondiale impactant le secteur du tourisme et ce y compris les agences de voyage, l’artisanat et les activités sportives notamment suite à la fermeture des frontières aériennes et terrestres dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus.

Il a ajouté que les perspectives touristiques semblaient floues pour le moment espérant que le secteur retrouve son dynamisme habituel en septembre prochain.

M. Ghannouchi a précisé que la situation désastreuse que traversent certains hôtels dans la région précisant que près de 40% d’entre eux sont toujours fermés en l’absence de touristes, en particulier les Européens et les Algériens. Ces derniers sont, selon lui, les principaux clients du pays en général et à Sousse en particulier.

Concernant la situation actuelle du secteur de tourisme, le délégué régional du tourisme à Sousse, Taoufik El Kaied a précisé que sur les 82 unités hôtelières de la région de Sousse, seuls 48 hôtels ont repris leurs activités ajoutant que la région compte 94 hôtels dont 12 demeurent fermés pour des difficultés financières qui remontent à 2011.

Taoufik El Kaied a fait savoir que la région avait accueilli, de 1 jusqu’à 10 juillet courant, 7620 touristes tunisiens et étrangers.

