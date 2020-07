La situation sanitaire objet dun conseil ministériel restreint

Un conseil ministériel restreint s’est tenu le 28 juillet 2020 sous la présidence de Elyes Fakhfakh. Cette réunion a eu pour objet l’examen de la situation sanitaire.

Selon un communiqué de la Kasbah, le chef du gouvernement a signalé l’augmentation du nombre de cas au niveaux international et national ajoutant que les indicateurs enregistrés récemment sont en progression. Cela étant dû à l’augmentation du nombre de cas locaux et des cas importés.

Le conseil a examiné la situation sanitaire et le degré d’application des consignes qui avaient été décidées suite à l’évaluation établie la semaine dernière.

Nissaf Ben Alaya, directrice de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, a déclaré que le conseil s’est focalisé sur la nécessité d’appliquer les consignes de protection dans les zones de passage comme les ports et les aéroports et surtout le port de masques et la vigilance sanitaire.

