Oussama Kheriji : les prix des moutons baisseront avant Aïd El Idha !

Le prix des moutons prévus pour le sacrifice de Aïd El Idha sont relativement chers cette année, de l’aveu même du ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques, Oussama Kheriji.

Cette hausse est imputée, selon lui, à la cherté des fourrages mais aussi au fait que les vendeurs veulent profiter de l’occasion et faire des bénéfices, surtout en cette période difficile de crise covid-19, où tout le monde a été impacté. M. Kheriji estime, ainsi, dans une déclaration à Sabra Fm ce mardi 28 juillet 2020, que les prix baisseront à l’approche de l’Aïd.

https://www.radiosabrafm.net/wp-content/uploads/2020/07/OUSSEMA-KHRIJI-2.mp3

1,5 millions de tête d’ovins sont mis à la disposition des Tunisiens cette année pour les rites du sacrifice de Aïd El Idha, contre des besoins annuels estimés à 950.000 têtes, précise-t-il. Et d’indiquer que le prix des moutons de sacrifice a été fixé, cette année dans les points de vente étatiques, à 11,5 dinars le kilo pour les ovins vivants de plus 45 kg et à 12 dinars le kilo pour les ovins vivants de moins de 45 kg, soit les mêmes prix pratiqués une année auparavant.

Oussama Kheriji recommande ainsi aux citoyens de temporiser leur achat, juste avant l’Aïd un ou deux jours, où il s’attend à une baisse des prix.

L'Aïd El Idha est la plus importante des fêtes musulmanes. C’est une fête conviviale très appréciée des Tunisiens qui réunit gloutonnerie et réunions familiales. Elle commémore la force de la foi d'Ibrahim à son Dieu, symbolisée par l'épisode où il accepte de sacrifier, sur l'ordre de Dieu, son fils Ismaël. Après son acceptation de l'ordre divin, Dieu envoie l'archange Gabriel qui, au dernier moment, substitue à l'enfant, un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. Depuis, ce temps ce rite est accompli chaque année par les musulmans.

Cette année Aïd El Idha sera célébré le vendredi 31 juillet courant.

I.N