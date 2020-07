Hichem Ajbouni traite Ennahdha dhypocrite

« Ils tiennent à être hypocrites » a écrit ce lundi 27 juillet 2020, le député d’Attayar, Hichem Ajbouni, pour parler d’Ennahdha.

Il a accusé le mouvement d’être derrière les campagnes de dénigrement visant ses adversaires et même certains de ses dirigeants récalcitrants.

« Quant à la stabilité, s'ils cherchaient à l'atteindre, ils n'auraient pas décidé de renverser le gouvernement d’Elyes Fakhfakh et ils ne risqueraient pas de mener le pays vers l'inconnu et le chaos, surtout en cette période de crise sans précédent. Ennahdha paiera le prix de ses manœuvres et des tactiques de son chef » a-t-il poursuivi.

Hichem Ajbouni faisait référence au communiqué d’Ennahdha, publié hier, dans lequel le mouvement présente ses félicitations à Hichem Mechichi chargé, le 25 juillet, par le président de la République de former le nouveau gouvernement en remplacement du chef du gouvernement démissionnaire, Elyes Fakhfakh.

Le parti de Rached Ghannouchi a appelé Hichem Mechichi à « élargir les négociations » afin d’inclure davantage de partis politiques et d’organisation nationales dans l’élaboration d’un plan de sauvetage national.

Ennahdha a, également, invité les partis politiques au calme, au dialogue et au respect du consensus pour consolider les piliers de l’unité nationale et de la stabilité. C’est cette dernière phrase qui a visiblement exaspéré Hichem Ajbouni.

