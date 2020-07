Interpellation de Mohamed Hnid

Mohamed Hnid ex-conseiller de l'ancien président de la République Moncef Marzouki a été interpellé ce dimanche 12 juillet 2020.

D'après la publication du député Al Karama Seif Eddine Makhlouf, Mohamed Hnid aurait été interpellé à l’aéroport de Djerba par la police des frontières. Le chef du bloc Al Karama a indiqué que les causes de l’interpellation sont inconnues, jusqu’à présent.

Contactée par Business News, une source sécuritaire à l'aéroport de Djerba a affirmé que la police des frontières n'avait rien à voir avec cette affaire. La même source ajoute que Mohamed Hnid a eu une altercation avec un agent de la douane, ce qui a nécessité son interpellation.

Mohamed Hnid a été nommé directeur de la communication de Moncef Marzouki en novembre 2013, au moment de la sortie du très critiqué Livre noir de la présidence de la République, publié contre de nombreux journalistes tunisiens. Habitué de la diffamation, Mohamed Hnid n'a pas cessé de critiquer les dirigeants au pouvoir de la scène politique nationale et, plus récemment, Kaïs Saïed qu'il accuse d'être un imposteur et un hypocrite.

Mise à jour 16h30 : Mohamed Hnid a finalement été libéré quelques heures plus tard, a annoncé le député Seif Eddine Makhlouf sur sa page.

