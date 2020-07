Mohsen Marzouk appelle à un front national pour protéger lEtat de lextrémisme

Le fondateur de Machrouû Tounes, Mohsen Marzouk, a réitéré, samedi 11 juillet 2020, ses appels à un retrait de confiance à Rached Ghannouchi, président du Parlement.

Mohsen Marzouk réagissait, en effet, au scandale survenu, vendredi, après que le député Seif Eddine Makhlouf a fait entrer de force au Parlement son invité fiché S17 – avec la bénédiction de Rached Ghannouchi et de son chef de cabinet Habib Khedher – bien qu’interdit d’accès par la Garde présidentielle.

Il a également jugé que l’auteur de ce « crime » (Seif Eddine Makhlouf, ndlr) avait dépassé toutes les lignes rouges en faisant entrer au Parlement un individu « suspecté de terrorisme ».

Le politicien a affirmé que ceux qui sont impliqués dans cette opération « sordide » devraient être considérés comme « le bras politique du terrorisme en Tunisie ».

« Nous appelons, à nouveau, les forces nationales, celles qui sont à l’intérieur et à l’extérieur du Parlement, à se réunir dans un seul et même front national pour protéger l’Etat et le peuple du danger de l’extrémisme et du terrorisme qui les guette », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

N.J.