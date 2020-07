STB Bank lance linitiative Néo pour changer de paradigmes

Néo (Network Economic Organization) est une nouvelle initiative lancée par la STB Bank. Pour son lancement, le secteur du tourisme a été choisi.

A cet effet, un cocktail d’ouverture a été organisé, mercredi 8 juillet 2020, au Palais du Baron d’Erlanger, en présence de la présidente du Conseil d’administration de la banque Nejia Gharbi et de son directeur général Lotfi Debbabi, de professionnels du secteur du tourisme mais surtout de startuppeurs.

Même si M. Debbabi présente le projet comme une rencontre pour échanger des idées, engager une réflexion en profondeur et surtout discuter des possibilités de changer les paradigmes au sein du secteur, l’objectif étant de le sortir d’un marasme qui dure depuis trop longtemps, afin qu’il puisse se repositionner sur des bases saines et qu’ils ne soit pas aussi sensible aux crises, comme c’est le cas pour plusieurs autres pays dans le monde.

Concrètement, l’ambition de l’établissement financier va beaucoup plus loin : la STB Bank propose à sa clientèle du secteur de les accompagner et de les soutenir dans leur transformation digitale, « en les aidant à adopter de nouveaux modèles d’affaires via la technologie à l’instar du blockchain et de la plateformisation digitale garants de la migration vers des plans d’action effectivement équitables et transparents et dans le cadre de tout un écosystème intégré qui mise sur l’ouverture à l’innovation (Open Innovation) notamment à travers les startups, les fintechs, les technopoles, etc.».

Pour le DG, ceci entre dans le rôle sociétal de la banque assurant que pour sauver ce secteur stratégique, il faut bâtir une nouvelle stratégie et une nouvelle vision en proposant de nouveaux produits et la qualité de service, pour une satisfaction client. Il estime aussi que même si on pointe souvent l’aspect financier, il y a d’autres facteurs qui entrent en jeu, notamment l’attractivité du produit, sa compétitivité, l’impact qu’il laisse chez le touriste. Et de rappeler, la place du digital dans la vie de tous les jours.

« La STB Bank désire créer un écosystème par lequel transitent tous les intervenants pour bâtir une stratégie, notamment à travers des workshops où toutes les idées sont les bienvenues, et avec à la fin un compte-rendu de tout ce qui a été accompli. Le rendez-vous est fixé pour septembre prochain », a expliqué Lotfi Debbabi.

En fait, l’établissement bancaire estime que sa croissance ne peut être exponentielle que si celle de ses clients l’est.

Pour sa part, Karim Ahres, DG de Netcom et accompagnateur de la STB Bank dans le projet, pense que niveau transformation digitale, « ce qui manque en Tunisie c’est qu’on ne démarre pas la mise en œuvre ».

Il a précisé qu’il a démarré depuis le mois de septembre avec les équipes de la STB Bank les visites clients lors desquelles ces derniers étaient stupéfaits de voir venir une banque pour leur parler de transformation et de création de valeur. Ainsi, pour lui, ce qui est important s’est comment mettre le digital au service de l’industrie et comment passer à une banque 4.0 qui s’occupe de ses clients.

Ce que propose le projet, c’est de réfléchir ensemble non pas pour informatiser mais pour changer de modèle en utilisant le numérique, a-t-il soutenu.

Ainsi, la banque a convié les professionnels du secteur pour leur présenter le projet, les startups qu’elle a sélectionnées et les mettre en relation, pour une prolifération d’idées visant à développer le secteur en sortant des sentiers battus et en innovant.

Le secteur du tourisme n’est qu’un début, la STB Bank veut l’étendre à plusieurs secteurs. Ce n’est qu'un commencement. Affaire à suivre.

