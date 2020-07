Les blocs national et démocrate dénoncent les agissements de Yadh Elloumi

Le bloc national au Parlement, présidé par Hatem Mliki a rendu public un communiqué, ce jeudi 9 juillet 2020, affirmant qu’il a débattu avec le bloc démocrate à propos des dépassements récurrents de l’administration de l’assemblée au niveau du bureau de l’assemblée, mais aussi au niveau des commissions parlementaires, notamment, la commission des droits et des libertés et la commission d’enquête dans l’affaire de conflits d’intérêts du chef du gouvernement.

Les deux blocs ont dénoncé l’agression de la députée Meriem Laghmani par le député Yadh Elloumi. Ils ont convenu de prendre les mesures nécessaires contre cette agression conformément aux lois en vigueur.





Rappelons que Yadh Elloumi, membre de la commission parlementaire des Droits et des Libertés, avait agressé la députée Meriem Laghmani en lui disant qu’elle était plus jolie quand elle portait le foulard. Ce à quoi Meriem Laghmani a répondu qu’elle était belle dans tous ses états, annonçant qu’elle portera plainte contre lui et son parti pour violation de ses données personnelles, leur exploitation et la violence commise à son encontre.





S.H