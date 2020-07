Noureddine Taboubi reçu par Elyes Fakhfakh

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh a reçu jeudi 9 juillet 2020, au palais de la Kasbah, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne pour le travail (UGTT) Noureddine Taboubi.

La réunion a porté sur la situation sociale générale en Tunisie, au niveau régional surtout à Tataouine et à Gafsa ainsi que les dossiers sectoriels, sujet de négociations entre le gouvernement et la centrale syndicale dans le cadre de la commission 6+6, selon la présidence du gouvernement.

Les deux hommes ont souligné l’importance d’un climat politique stable pour examiner les dossiers sectoriels, des ouvriers de chantiers et des demandes sociales légitimes.

A l’issue de la rencontre, Elyes Fakhfakh a souligné l’importance d’assainir le climat social et de trouver des solutions radicales aux dossiers soulevés dans un cadre politique et social stable et selon une approche de développement globale qui rompt avec les procédures de rafistolage et consacre les bases sociales justes de l’Etat.

Noureddine Taboubi a appelé les parties politiques à assumer leurs responsabilités et à surmonter les divergences politiques qui ne servent pas l’intérêt social et économique du pays.

« La situation exige que toutes les parties s’unissent pour que le gouvernement puisse poursuivre son mandat ou que la confiance soit rendue à ses détenteurs dans un cadre constitutionnel et en plein respect de la primauté du droit et des institutions" a-t-il déclaré.

