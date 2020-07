Arrestation dun takfiriste non fiché

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, jeudi 9 juillet 2020, l'arrestation d'un élément « takfiriste » non fiché auprès des autorités sécuritaires et a, de ce fait, pu déjouer des attentats terroristes visant des établissements de souveraineté et des lieux touristiques.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que le suspect avait été détourné lors de son emprisonnement dans un établissement pénitentiaire à l’étranger après avoir fréquenté un « dangereux terroriste » séjournant dans la même prison.

Le ministère de l’Intérieur a ajouté que le prévenu avait planifié de perpétrer des attentats en « loup solitaire ». Pour mettre en application ses plans, le prévenu a également recruté des partisans de Daech, également non fichés auprès des services de la police tunisienne.

Un mandat de dépôt a été émis à son encontre par le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

N.J.