Limogeage du PDG de Tunisair : les explications de la présidence du gouvernement

La présidence de gouvernement a réagi, ce mercredi 8 juillet 2020 dans communiqué, au limogeage du président directeur général de Tunisair, Elyes Mnakbi. Il en ressort que le chef du gouvernement a été consulté et était d’accord sur l’intérim. Mieux, à la lecture du texte, on comprend le soutien inconditionnel de Elyes Fakhfakh à son ministre.

Le document note que la compagnie est un établissement public sous la tutelle du ministère du Transport et de la Logistique : une société anonyme dont l’Etat détient plus de 50% du capital et elle est régie dans sa gestion ainsi que dans la nomination des membres du conseil d’administration par les dispositions de la loi N°89-9 du 1 février 1989, relative aux participations et entreprises publiques ainsi que par ceux du Code des sociétés commerciales.

Ainsi, le PDG de Tunisair est le président du conseil d’administration élu par les membres du conseil et il représente en général le plus important actionnaire et ceci contrairement à d’autres catégories d’établissements publics dont les textes stipulent que son DG est nommé via un décret gouvernemental.

La présidence du gouvernement précise que le choix des administrateurs représentants de l’Etat au sein du conseil se fait par une décision du ministre de tutelle suite à des propositions des ministres concernés par la représentation de l’Etat au sien du conseil, comme fixé par le statut de la société.

Et de souligner que dans le cadre la bonne gouvernance des établissements publics, il a été décidé la séparation entre le poste de président du conseil d’administration et celui de directeur général de la compagnie aérienne. Et en attente de combler la vacation au niveau de la présidence du conseil d’administration et de la direction générale de la société, il a été décidé de charger un représentant du ministère du Transport et de la Logistique de l’intérim, en application des dispositions du Code des sociétés commerciales et suite à l’approbation du chef du gouvernement.

A rappeler, le lundi 6 juillet dernier, le PDG de Tunisair Elyes Mnakbi a été limogé, par décision du ministre d'Etat du Transport et de la Logistique Anouar Maârouf. Belgacem Tayaâ a été désigné en tant qu’administrateur délégué le temps qu’un nouveau PDG soit nommé.

Elyes Mnakbi avait contesté cette décision, estimant que seul le chef du gouvernement est habilité à le limoger.

On notera que dans son courrier, M. Maârouf n’a évoqué à aucun moment un changement de gouvernance de la société et parle carrément de la nomination d’un nouveau PDG, contrairement aux explications de la présidence de gouvernement.

I.N