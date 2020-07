Lassâad Yaâcoubi dénonce la fuite des examens du bac, Mohamed Hamdi rassure !

Quelques minutes après le début de l’épreuve du baccalauréat, les examens étaient publiés sur les réseaux sociaux, chose qu’a vivement condamnée le secrétaire général de la Fédération générale de l'enseignement secondaire Lassâad Yaâcoubi dans un post Facebook.

M. Yaâcoubi a affirmé que «cette fuite doit être affrontée avec beaucoup de rigueur, sinon les examens perdront leur valeur et il n'y a plus de sens à tout ce qui se fait». Il a appelé, dans ce cadre, le ministre de l’Education nationale Mohamed Hamdi, en se référant à la loi et à l'éthique, à protéger ces examens et à prendre toutes les dispositions que confèrent la loi contre de tels actes.

Pour sa part, M. Hamdi a estimé qu’il ne s’agit en aucun cas de fuite d’examens vu que les épreuves ne se sont retrouvées sur les réseaux sociaux qu’après l’ouverture des enveloppes et le démarrage des examens. Ceci dit, pour lui, certains visent par ces méfaits la perturbation des examens.

Le ministre a signalé l'existence d'une cellule de suivi et de coordination avec le parquet et les forces de sûreté. Et de marteler : «Si on arrive à prouver la source de la fuite, nous engagerons des poursuites judiciaires !»

I.N