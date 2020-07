Imed Daïmi condamné pour diffamation

L’ancien ministre, Mabrouk Korchid, a publié, le 8 juillet 2020, la condamnation par contumace de l’ancien chef de cabinet présidentiel, Imed Daïmi pour diffamation, par le tribunal de première instance de Tunis.

M. Korchid ajoute qu’il s’agit là de la résolution de la première de plusieurs plaintes qu’il a déposées contre M. Daïmi pour les mêmes chefs d’accusation. L’ancien ministre avait porté plainte en 2019.

L’ancien dirigeant CPR est condamné à des dommages et intérêts de cinq mille dinars. Mabrouk Korchid a également écrit que Imed Daïmi est épaulé par une bande dont des membres se trouvent au cœur de l’appareil de l’Etat. « Les plus grands corrompus et les plus dangereux sont ceux qui se cachent derrière les slogans du combat contre la corruption », a-t-il ajouté.

Précisons cependant que vu que Imed Daïmi a été condamné par contumace, il a la possibilité de faire opposition au jugement, ce qui remettra les pendules à zéro.

S.F