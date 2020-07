Slim Choura : Nous avons besoin des compétences des doctorants

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Choura était présent, ce lundi 6 juillet 2020, avec Wassim Ben Larbi sur les ondes d’Express FM pour revenir sur la crise des docteurs chômeurs et les solutions qui se présentent.

Slim Choura a indiqué qu’avant, les doctorants étaient principalement concernés par l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. « Aujourd’hui, les doctorants sont, également, concernés par les domaines de l’industrie et l’économie pour construire l’économie du savoir. Les doctorants doivent se positionner au niveau des établissements publics. Ils ont une véritable valeur ajoutée à appporter, et ce, à travers les cellules de la recherche et du développement. D’ailleurs, nous travaillons sur ce dossier en collaboration avec le ministre de la Fonction publique et de la Gouvernance ».

Il a, également, annoncé qu’il œuvre à l’amendement du Statut de base des chercheurs, soulignant que cela permettra d’élargir les secteurs du recrutement. « J’ai reçu les doctorants et nous avons discuté des projets et des différentes solutions envisageables. Malheureusement, nous n’avons pas de statistiques. Nous avons des données qui concernent 1700 doctorants, alors qu’en réalité, nous en avons plus de 5000. Maintenant, nous possédons une plateforme dédiée et j’invite tous les doctorants à s’y inscrire », a-t-il déclaré.

S.H