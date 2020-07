INM - Baignades fortement déconseillées jusqu'à mardi

Plusieurs noyades ont été signalées cette semaine et en particulier en week-end dans différentes plages de la côte tunisienne.

Pourtant, l’Institut national de la météorologie (INM) a lancé plusieurs alertes interdisant la baignade.

Samedi 4 juillet 2020, l’INM a réitéré ses appels à la vigilance. « Mer agitée, à très agitée sur sur la côte tunisienne », lit-on dans le bulletin météo.

Olfa Guesmi, responsable au sein de l’INM est intervenue sur les ondes de Jawhara Fm, ce dimanche 5 juillet, et annoncé que les baignades sont fortement déconseillées notamment les prochains jours. En raison de la détérioration des conditions météorologiques les baignades sont ainsi déconseillées jusqu’au mardi 7 juillet.

Les alertes et bulletins météo de l’INM sont, rappelons-le, diffusés sur les chaînes de télévision et de radio, sur le site officiel de l’Institut et sur sa page Facebook.

N.J.