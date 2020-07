Ennahdha hausse le ton et annonce une réévaluation de sa position vis-à-vis du gouvernement

Le bureau exécutif d’Ennahdha réuni, samedi 4 juillet 2020, a publié un communiqué ce dimanche où il a adressé un certain nombre de messages au chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

Signé par Rached Ghannouchi, le communiqué relève l’inquiétude du mouvement quant à la situation de crise économique et sociale dans le pays « qui nécessite l’union de toutes les forces nationales, alors que le chef du gouvernement refuse les appels à l’élargissement de la coalition gouvernementale, ce qui la rendrait plus harmonieuse et capable de faire face aux défis ».

Le bureau exécutif se dit également préoccupé par la désunion de la coalition gouvernementale, l’absence de solidarité et les tentatives de certains partenaires « de dénigrer Ennahdha, à maintes reprises, et de s’unir avec les forces extrémistes (Ndlr. Le PDL de Abir Moussi) pour passer des initiatives parlementaires douteuses ». Le bureau exécutif vise en particulier Echaâb dont les relations avec le parti islamiste sont très tendues et évoque la récente initiative du PDL visant à classer l’organisation des Frères musulmans comme étant terroriste.

Pour ce qui est des soupçons de conflit d’intérêts à l’encontre du chef du gouvernement, Ennahdha estime que cette affaire a grandement nui à l’image de la coalition gouvernementale, « ce qui nécessite une réévaluation de la position du mouvement vis-à-vis du gouvernement et de la coalition ». Le bureau exécutif annonce que cette réévaluation sera débattue lors de la prochaine réunion du conseil de la Choura et qu’une décision « appropriée » sera prise.

I.L.