RNTA : Entreprise publique gangrénée par la corruption !

Le ministère des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières a publié samedi 6 juin un rapport accablant qui pointe la mauvaise gestion financière au sein de la Régie nationale des Tabac et des Allumettes (RNTA) durant la période 2010-2014.

Des dépassements à la pelle, d’après le rapport réalisé par l’Instance de contrôle général relevant du ministère des Domaines de l’Etat. La mission d’inspection a relevé plusieurs défaillances et suspicions de corruption qui touchent l’une des entreprises publiques ayant des répercussions négatives sur l’économie tunisienne.

Selon ce rapport, la société a enregistré, de 2010 à 2014, des résultats financiers négatifs cumulant des pertes de l’ordre de 136 millions de dinars.

La trésorerie nationale a dû combler le déficit de financement de la RNTA à travers les avances accordées à l’entreprise pour garantir son équilibre financier. Cela a fait perdre aux caisses de l’Etat 131 millions de dinars fin 2014.

En termes de gestion des ressources humaines, le rapport a pointé du doigt le manque de transparence au niveau des recrutements faits durant les deux années 2013 et 2014.

En effet, les représentants de la présidence du gouvernement et le ministère des Finances n’ont pas participé en tant que membres du comité du recrutement –contrairement aux critères de l’autorisation exceptionnelle- dans l’étude des dossiers des candidats, le contrôle du processus du recrutement non plus. Le rapport a révélé que la compétence des recrutés n’aurait aucun lien avec les postes auxquels ils sont nommés. Certains candidats n’ont été pas nommés malgré leur compétence.

Le rapport d’audit a aussi révélé que la RNTA continuait à verser les avantages accordés à cinq de ses anciens employés dont un responsable qui a quitté son poste depuis 2011. Le total des sommes dépensées s’élève à 200.000 dinars.

Selon le rapport, des cadres de la Régie en exercice et retraités, des membres du conseil d’administration, des directeurs généraux, des contrôleurs de l’État et d’autres cadres et employés de la fonction publique ont bénéficié illégalement, entre 2013 et 2015, de dix millions de paquets de cigarettes dont la valeur est estimée à 22 millions de dinars. Cette quantité de cigarettes aurait généré à l’Etat des revenus de quinze millions de dinars, selon le rapport d’audit.

Des agents, cadres et employés de la RNTA ont également bénéficié illégalement en 2015 d’un quota au titre du troisième mois de paquets de cigarettes d’une valeur globale de 370.000 dinars.

Le rapport a évoqué, par ailleurs, un retard important dans la mise en œuvre des programmes d’investissement liés à l’acquisition des équipements, au cours des années 2012-2014. Ce retard a coûté à la Régie un coût supplémentaire d’environ 2,2 millions de dinars.

En ce qui concerne les surfaces occupées par la société, la RNTA n’a pas d’inventaire précis sur les surfaces dont elle dispose et dont la majorité relève de la propriété de l’Etat.

Le rapport d’audit a dévoilé une mauvaise gestion de la production. La RNTA a, en effet, enregistré, en 2013 et 2014, une perte annuelle de 31 millions de dinars à l’exception des deux produits « 20 Mars légères » et « 20 Mars Silver » qui apportent de faibles marges bénéficiaires à la société.

Ainsi, le rapport a souligné les cas répétés de détournement de produits de la société, dont certains n'ont même pas été révélés. Le même rapport a dévoilé un manque de diversification des produits de la RNTA au cours des dernières années, les quelques tentatives ont même échoué et causé d'énormes pertes à l’entreprise.

Toujours concernant la gestion de la production, le rapport précise que la stratégie de commercialisation des nouveaux produits de la RNTA a échoué. La RNTA a, dans ce sens, subi des pertes énormes qui dépassent les 33 millions de dinars entre 2013 et 2014 car les prix de vente des cigarettes étrangères importées et distribuées sur le marché local n'ont pas été révisés.

En termes de la gestion commerciale, le rapport d'audit explique que la RNTA n'a pas activé les procédures et mesures existantes liées à la distribution de tabac et à la pénalisation des contrebandiers et des propriétaires d'entreprises anarchiques. Selon la même source, le nombre des kiosques à tabac anarchiques est passé à 23.000 en 2013.

La RNTA a, par ailleurs, échoué dans la lutte contre la contrebande et le marché parallèle. Le marché parallèle accapare 50% du secteur, ce qui a entraîné une réduction annuelle de 500 millions de dinars des revenus de l’Etat. Il faut tenir compte du fait que les pertes du secteur sont supportées par des sociétés telles que la RNTA, selon le rapport.

Après avoir reçu le rapport d'inspection, le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières Ghazi Chaouachi a ordonné d’informer le parquet sur les dépassements à caractère pénal et les dossiers de suspicions de corruption en question.

Il convient de rappeler que le directeur général de la Régie nationale des tabacs et allumettes (RNTA) Sami Ben Jannet- responsable en partie de cette mauvaise gestion- a été nommé à la tête de l’Institut tunisien des études stratégiques (Ites).

La lutte contre la corruption n’est pas un simple slogan, il doit être une guerre sans merci contre tous les responsables de ce phénomène qui ne cesse d’entraîner de lourdes pertes économiques.

Imen Mehrzi