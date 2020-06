La Déclaration refusant toute intervention étrangère en Libye rejetée de justesse

Le sujet a divisé le Parlement. Au final, les députés ont dit oui en majorité à la Déclaration sur le refus de la Tunisie de toute ingérence étrangère en Libye, mais pas assez pour qu'elle passe.

La séance plénière consacrée à l'examen d'un projet de Déclaration sur le refus de la Tunisie de toute ingérence étrangère en Libye ainsi qu'un débat sur la diplomatie parlementaire a démarré, ce mercredi 3 juin 2020, à l'assemblée des représentants du peuple (ARP).

La plénière a démarré par une polémique à propos de temps alloué à l’examen des deux points à l’ordre du jour. Les députés ont estimé que les trois heures consacrées à la discussion de chacun des deux points sont insuffisantes tenant compte de l’importance et de la délicatesse des points évoqués, notamment, le point concernant la diplomatie parlementaire, impliquant le président du Parlement, Rached Ghannouchi.

Dans ce contexte, plusieurs députés ont appelé dans des points d’ordre à avancer le débat autour de la diplomatie parlementaire. Cette demande a été dénoncée par certains députés Ennahdha qui ont considéré que l’ordre du jour est fixé préalablement par le bureau de l’ARP.

Les députés indépendants Safi Saïd et Fayçal Tebbini ont appelé le président du Parlement, Rached Ghannouchi, à assister à toute la plénière et ne pas céder la présidence de la plénière à l’un de ses deux vice-présidents, puisqu’il est le principal concerné. Fayçal Tebbini a même évoqué l’âge avancé de Rached Ghannouchi ne pouvant assurer toute la plénière.

Au fil des points d’ordre, une vive polémique s’est déclenchée à la suite de l’intervention de Saïd Jaziri ayant indiqué « qu’on lui a volé deux brebis » , en référence aux deux députés de son parti ayant rejoint le bloc parlementaire Al Karama.

Vers 11h38, Rached Ghannouchi a levé la plénière pour une réunion des chefs des blocs parlementaires, afin d’examiner la proposition des députés quant à la prolongation du temps alloué au débat portant sur la diplomatie parlementaire, et de la soumettre au vote par la suite.

La plénière a repris vers 12h00. Le président du Parlement, Rached Ghannouchi a indiqué que les chefs des blocs parlementaires ont convenu d’ajouter une heure à chacun des deux points stipulés dans l’ordre du jour et que cette décision sera soumise au vote des députés. Une interruption de la plénière a été, cependant, enregistrée sur demande du chef du bloc Al Karama Seïf Eddine Makhlouf qui a demandé 15 minutes pour concertation avec les députés de son bloc.

Suite à la polémique, le président du Parlement Rached Ghannouchi a accepté la proposition de rajouter deux heures pour le débat autour de la diplomatie parlementaire, et de soumettre cette décision au vote des députés.

Cette prolongation a été acceptée par les députés avec 153 voix pour, 16 contre et 0 abstention.

Au moment de présenter le texte du projet de la Déclaration du Parlement tunisien sur le refus de toute intervention en Libye, par la présidente du bloc parlementaire du PDL Abir Moussi, la majorité des députés Ennahdha et Al Karama ont quitté la salle et se sont retirés de la plénière. Abir Moussi a commenté ce retrait, indiquant avec ironie que « certains députés, dont la position est connue, ne supportent pas d’entendre une telle Déclaration ».

Au milieu des interventions, le député Ahmed Ben Ayed, ayant rejoint le bloc Al Karama après avoir quitté le parti Errahma, est revenu sur l’intervention de Saïd Jaziri. Dans ce contexte, il a indiqué que lors de la première réunion du parti Errahma à la suite des élections, Saïd Jaziri lui a demandé de prendre contact avec l’ambassadeur américain afin de lui présenter ses services en tant que député. « La même demande a été faite à mon collègue Mouadh Ben Dhiaf et de se rendre à l’ambassade de France en Tunisie, pour les mêmes motifs. D’ailleurs, c’est la principale raison qui m’a poussé à quitter le parti de la brebis des ambassades ».









Le député Tahya Tounes Mehdi Ben Gharbia a déploré, dans son intervention « le fait que les relations de la Tunisie avec les pays voisins soient désormais liées à des calculs politiques étroits et non à l'intérêt du pays ». « Je pense aujourd'hui que ce Parlement a d'autres priorités aujourd'hui, plus importantes que la politique étrangère. Il est temps que nos positions avec les pays étrangers et nos positions ne soient dictés que par l'intérêt du pays ».









Les députés Ennahdha, dans leurs interventions, ont rejeté le projet de Déclaration du Parlement sur la Libye proposé par le PDL, estimant que cette Déclaration, en ne citant que l’ingérence de la Turquie et du Qatar, constitue un alignement déguisé sur le clan émirati. Dans ce contexte, le député Imed Khemiri a ajouté que son mouvement refuse cette Déclaration tenant compte que la partie initiatrice n’a pas la qualité requise lui permettant de se prononcer sur un tel sujet. Le député Samir Dilou a évoqué, outre les points déjà cités par ses collègues, la deuxième partie de la Déclaration rejetant la mise en place d’une base logistique en Tunisie permettant de soutenir l’ingérence en Libye. « Qui a parlé d’une base logistique en Tunisie ? L’Etat serait-il au courant de l’existence d’une telle base ? Ce serait donc de la complicité ». Les députés Ennahdha ont estimé que le PDL est la dernière partie pouvant parler de souveraineté nationale, rappelant son histoire et sa position avant la révolution. Pour sa part, le député et chef du bloc de la Réforme nationale, Hassouna Nasfi a indiqué que la majorité des députés s’accordent sur le refus de toute intervention étrangère en Libye, soulignant que le point concernant la mise en place d’une base logistique en Tunisie, servant les intérêts de n’importe quelle partie du conflit libyen, est une mesure préventive et ne signifie en aucun l’existence d’une telle base actuellement. « D’ailleurs, la position officielle de l’Etat tunisien refuse toute forme d’ingérence en Libye. La solution dans ce pays voisin ne peut être que libo-libyenne. Quand certains indiquent que le projet de la Déclaration évoque la Turquie, je dis que la Turquie a été évoquée en tant qu’exemple, d’autant plus que le Parlement turc s’est prononcé sur la question et a adopté une motion pour une intervention militaire en Libye. C’est une vérité, pourquoi donc la cacher ». Hassouna Nasfi a indiqué que l’intérêt de la Tunisie réside dans la neutralité, et de ne pas s’aligner sur n’importe quelle partie du conflit au nom de la légitimité. A la fin du débat, la présidente du PDL Abir Moussi a pris la parole, indiquant dans un premier temps que son bloc n’a jamais fait entrer au Parlement l’ambassadeur de France en Tunisie. « Je rappelle que nous n'avons pas les clés du Parlement, c’est Habib Khedher qui les détient ». Revenant sur le projet de Déclaration qu’elle a présenté, Mme Moussi a affirmé que le débat a révélé les parties ayant un parti pris, rappelant toutes les faveurs accordées à la Turquie, notamment sur le plan commercial, ayant nui à l’économie tunisienne. « Arrêtez vos diffamations et vos dénigrements, vous détenez toutes les informations de renseignement nous concernant et vous n’avez rien contre nous ! » Elle a ajouté que le Parlement arabe, dont la Tunisie est membre, a déjà dénoncé l’intervention de la Turquie, tout comme le Parlement africain. « Quand nous avons rédigé cette déclaration, nous nous sommes basés sur ses positions officielles. La Déclaration refuse toute intervention en Libye sans citer aucun pays. La Turquie et le Qatar ont été évoqués en tant qu’exemples dans le préambule pour les raisons déjà mentionnées ».

Elle a conclu que le bloc examinera les demandes exprimées par plusieurs députés, notamment le chef du bloc parlementaire de Qalb Tounes, Oussema Khelifi pour la révision de la version actuelle de la Déclaration. Conformément au règlement intérieur, 30 minutes ont été accordées au PDL pour concertation à ce sujet, avant de soumettre le projet de la Déclaration au vote des députés. A son retour, la présidente du PDL a indiqué qu’elle a pris en considération les multiples interventions des députés représentant les forces démocrates et progressistes. De de ce fait, elle a enlevé les noms de la Turquie et du Qatar, cités en exemples, du préambule de la Déclaration. Elle a présenté le texte de la version finale du projet de Déclaration du Parlement tunisien sur la Libye. Sur demande du chef parlementaire du mouvement Ennahdha, Noureddine Bhiri, la plénière a été levée pour dix minutes pour concertation et afin d’examiner la version écrite de la version finale du projet de Déclaration proposé par le bloc du PDL. Les députés Al Karama, ainsi que les députés Ennahdha, ont multiplié, au moment de passer au vote, les points d’ordre afin de faire perdre du temps. Une levée de la plénière de 30 minutes a été refusée à Seif Eddine Makhlouf, puisque le bloc Al Karama en a déjà bénéficié afin de se concerter avec ses députés. Le député Tahya Tounes, Walid Jalled a indiqué que toutes ces manœuvres ont pour objectif de faire perdre du temps et exercer des pressions sur certains députés afin qu’ils votent contre le projet de Déclaration proposé par le PDL. Malgré les multiples interventions du vice-président de l’ARP, Tarek Fetiti, les députés ont poursuivi les points d’ordre. Au final, le bloc démocrate a demandé la levée de la plénière pour 30 minutes. Une demande qui lui a accordée.

Suite au retour de la plénière, le député Attayar, Nabil Hajji s’est exprimé sur la position de son parti, indiquant que les changements apportés au texte du projet de la Déclaration n’ont pas été examinés par les blocs parlementaires et n’ont été formulés par aucun député. Il a ajouté qu’il s’agit d’une escroquerie dans laquelle son parti ne peut s’inscrire.

A la fin de la première partie de cette plénière sur la diplomatie parlementaire, les députés ont voté vers 23h, contre la Déclaration du Parlement tunisien refusant toute intervention étrangère en Libye, proposée par le bloc parlementaire du PDL. La déclaration n'a réussi à récolter que 94 voix pour, alors qu'il faut un minimum de 109 voix pour qu'elle soit acceptée par le Parlement. Les députés ont voté avec 94 voix pour, 68 contre et 7 abstentions d'après les résultats de vote préliminaires.

Sarra Hlaoui