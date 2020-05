Kaïs Saïed délimite son territoire

La relation entre le président de la République, Kaïs Saïed, et le président du parlement et d'Ennahdha, Rached Ghannouchi, n'a jamais été au beau fiixe. Malgrè les démentis officiels et les éléments de langage, les deux hommes ne se sont jamais réellement appréciés. Le diner de l'Iftar pendant le ramadan qui les a réunis avec Elyes Fakhfakh, chef du gouvernement, n'y a semble-t-il rien changé. Le président de la République a fait de lourdes allusions durant son allocution pour l'Aïd.

Elu à la tête de l’Etat tunisien en octobre dernier avec plus de 70% des voix, le président de la République a finalement décidé de rendre à Kaïs Saïed ce qu’était à Kaïs Saïed, ou du moins essayer.

La veille de la fête de l’Aïd al-Fitr, le locataire de Carthage a pris son courage à deux mains et a prononcé un discours truffé de menaces. En ligne de mire : Rached Ghannouchi. « La Tunisie a un seul président à l’intérieur et à l’extérieur », a-t-il martelé pour ainsi réclamer son statut de président et surtout de chef de la diplomatie « confisqué » par le très controversé président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et ajouter un épisode au feuilleton d'une relation pas toujours évidente entre les deux présidents.

Une déclaration de guerre qui a, sans doute, fait des heureux à l’opposition qui n’a cessé de dénoncer l’implication abusive du président du Parlement dans la politique étrangère et la diplomatie du pays.

Les agissements de Rached Ghannouchi et ses relations extérieures « suspectes » seront, d’ailleurs, examinés au Parlement le 3 juin, notamment son dernier entretien avec le chef du Conseil présidentiel du gouvernement d’entente nationale libyen (GNA), Fayez al-Sarraj. Le leader d’Enndha avait pris l’initiative de féliciter le GNA pour la reconquête d’une base militaire proche de la frontière tunisienne, mais omis de faire part de cet entretien téléphonique, à son cabinet et au bureau du Parlement pour ensuite voir la nouvelle éclater dans la presse locale et internationale.

Le Parti destourien libre (PDL) n’aurait pas pu espérer mieux. Le parti s’est très vite emparé de la nouvelle pour étoffer son dossier contre son ennemi juré et dénoncer, encore une fois, les dépassements commis par le président du Parlement. Le parti de Abir Moussi a même réussi à faire plier le bureau du Parlement après que l’un de ses députés, en grève de la faim, a été transporté aux urgences. Comme quoi, humer du vent ça rapporte !

Cet écart de Ghannouchi n’est qu’un d’une longue liste. Le PDL a, rappelons-le, condamné, en janvier, une visite non-annoncée de Rached Ghannouchi en Turquie. Le leader d’Ennahdha s’était précipité, sans un bruit, à Istanbul pour rencontrer, à huis clos, son fidèle disciple le chef du gouvernement turc, Recep Tayyip Erdogan.

Mais si le president du parti Ennahdha s’est permis tous ses écarts ce n’est que grâce au président de la République.

A l’heure où Ghannouchi sculptait sa nouvelle image de leader islamiste moderne et consolidait son influence à l’international, Kaïs Saïed faisait des aller-retours entre son domicile à la Mnihla et le Palais présidentiel où il n’a fait qu’offrir des accolades, recevoir des personnalités politiques, s’entretenir – par téléphone – avec ses homologues étrangers, tantôt pour défendre la cause palestinienne, tantôt pour promettre monts et merveilles.

A l’heure où le loup faisait des apparitions éclairs dans la bergerie en proie au chaos pour couper le micro à certains élus ou exprimer un soutien factice aux députés victimes de violences verbales, le président de la République faisait le tour du pays pour prononcer des discours stéréotypés mais enflammés par moments à coups de « le peuple veut ! » pour appeler à l’amendement de la loi électorale.

A l’heure où le Grand maître des islamistes courait à droite et à gauche pour conclure et, en urgence, des accords avec la Turquie et le Qatar et soi-disant permettre à ces derniers de contribuer au sauvetage de l’économie tunisienne, le constitutionnaliste sillonnait les régions démunies pour distribuer des aides ou encore chercher un citoyen « distributeur d’œufs ».

Oui ! Si Rached Ghannouchi s’est permis ses écarts et sans égards, aucun, c’est grâce à Kaïs Saïed. Le président du Parlement ne se serait pas laissé tenter si le président de la République s’était appliqué dans l’exercice de son devoir de chef d’Etat protecteur de la Nation et de la Constitution.

Kaïs Saïed ne peut pas en vouloir à Rached Ghannouchi. Après tout c’est de bonne guerre ! Le leader nahdhaoui n’a fait que récupérer une prérogative « délaissée » par le chef de l’Etat. N’a-t-il pas refusé de se rendre en Allemagne pour assister à la conférence de Berlin sur la crise libyenne prétextant une invitation tardive pour ensuite se précipiter à Muscat pour présenter ses condoléances suite au décès du sultan Qabous ?

Certes, la politique extérieure est, constitutionnellement, une prérogative exclusivement présidentielle, mais comme dit le dicton, qui va à la chasse perd sa place !

Nadya Jennene