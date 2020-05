Covid-19 - La Tunisie sen sort bien face à ses voisins !

La situation épidémique en Tunisie ne cesse d’attirer l’attention et d’être au centre de l’intérêt des citoyens et des experts. C’est dire que les résultats et les chiffres enregistrés ces derniers jours indiquent une nette amélioration et confirment une certaine maîtrise de la situation. Mais où en sommes-nous par rapport à nos proches voisins?

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh a assuré lors de son allocution, prononcée hier, que la Tunisie a réussi à dépasser la crise de la pandémie Covid-19 grâce aux efforts des citoyens et de l’action anticipative du gouvernement. D’ailleurs, deux jours auparavant, il a mis en exergue le succès de la Tunisie dans la maîtrise de l’épidémie causée par le coronavirus, se classant ainsi parmi les trois pays qui ont pu limiter la propagation du virus et le nombre de cas enregistrés.

Il a précisé que la Tunisie a pu compter sur ses propres ressources et ses équipes médicales et sanitaires ainsi que tous ses soldats au premier rang dans les défis qu’affronte le pays avec en priorité la lutte contre le terrorisme et l’épidémie Covid-19.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état d’une nouvelle contamination enregistrée sur l’ensemble des 1234 prélèvements effectués. Le bilan national s’établit à 1045 cas confirmés sur un total de 43.723 prélèvements. Le ministère indique que 862 personnes se sont rétablies après avoir été contaminées. Trois personnes sont actuellement hospitalisées, et le nombre de décès s’élève à 47 personnes.

Ainsi depuis plus d’une semaine la Tunisie n’enregistre qu’un faible nombre de contaminations et de nombreux rétablissements. Le nombre de cas actifs est de 136 cas, dont seulement trois sont dans un état critique. Un état des lieux assez optimiste, mais qu’en est-il du côté de nos voisins ?

Nous avons donc choisi d’examiner la situation de l’Algérie et du Maroc, comme étant nos plus proches voisins sur le plan géographique, mais la Belgique comme étant le pays qui se rapproche le plus de la Tunisie en termes de nombre de population.

La situation épidémique en Belgique

A la date d’aujourd’hui, la Belgique a enregistré 252 nouveaux cas positifs au coronavirus. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 56. 235. Il y a également eu 37 décès rapportés au cours des dernières 24 heures, 9.186 décès au total ont été rapportés et 141 patients ont pu quitter l'hôpital.

Le système sanitaire est assez débordé et le staff médical et paramédical est en sous-effectif. Malgré le fait que ce pays ait enregistré le plus grand nombre par rapport à la population, le pays a déjà commencé la stratégie de déconfinement entamé le 4 mai dernier. Cette stratégie se base sur un plan progressif et graduel pour assurer la reprise des activités dans le pays.

La situation épidémique en Algérie

Selon les derniers chiffres, l'Algérie compte 7542 cas au total. 7 nouveaux décès ont été également recensés sur les 24 dernières heures, portant le bilan à 568 morts depuis le début de l'épidémie.

Le port du masque dans l'espace public est devenu obligatoire en Algérie depuis lundi 18 mai 2020. L’Algérie a décidé la prolongation des mesures de confinement jusqu'au 29 mai. En effet, l'assouplissement des mesures de confinement avec le début du ramadan, tout comme les modalités du couvre-feu mis en place dans le cadre de ces mesures de confinement n'ont pas abouti. Ainsi et face au non-respect des règles de distanciation sociale, le confinement a encore été prolongé.

La situation épidémique au Maroc

Le Maroc compte 6.939 cas de Covid-19 pour 192 décès recensés, mais le déconfinement progressif a été reporté. Prévu ce mercredi 20 mai, les mesures de confinement ont été prolongées jusqu'au 10 juin. Cette décision prévisible notamment, après l'annonce de nouveaux cas et à l'approche des fêtes de l'Aïd el Fitr, pour la fin du ramadan.

Le Premier ministre Saâd-Eddine El Othmani avait d’ailleurs, assuré devant les chambres du Parlement : "la situation sanitaire est stable mais pas totalement rassurante. Ce qui est inquiétant, ce sont les foyers de contamination qui continuent d'apparaître de temps à autre. Nous avons aussi constaté un certain relâchement dans le respect du confinement".

On notera, également, que le Maroc est également devenu le premier Etat au monde à généraliser l'utilisation de la chloroquine pour tous les malades.

Il est clair que la situation épidémique en Tunisie demeure nettement mieux maîtrisée que nos voisins. Toutefois, plusieurs observateurs indiquent que les résultats observés ces derniers jours sont le fruit du confinement général et que le nombre réduit de contamination est dû au faible nombre des tests de dépistage. D’autres personnes indiquent que si la situation était catastrophique, les hôpitaux auraient été débordés et qu’une telle configuration ne peut être cachée.

En tout état de cause, le gouvernement et l’Etat doivent penser à la situation du pays après le coronavirus, d’autant plus que cette crise a permis la révélation de plusieurs problèmes profonds sur lesquels il est nécessaire de se pencher.

Sarra HLAOUI