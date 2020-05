Elyes Fakhfakh : Il est prématuré de dire que la Tunisie a vaincu le Covid-19 !

Interrogé sur la désignation de nouveaux conseillers à la présidence du gouvernement, alors qu’il venait d’évoquer les difficultés économiques du pays, M. Fakhfakh a affirmé que les dernières nominations se sont déroulées en toute transparence. « La coalition gouvernementale est composée de partis politiques qui ont le droit de savoir ce qui se passe au sein du gouvernement et servir d’intermédiaires entre le gouvernement et les blocs parlementaires des partis. Ceci va alléger une partie de mon travail et faciliter les choses. D’autre part, je n’ai que douze conseillers, ce qui est très infime par rapport aux gouvernements précédents ».