Détails du plan du confinement ciblé

Lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui, mercredi 29 avril 2020, le gouvernement a présenté les grands axes de la stratégie de confinement ciblé qui prendra effet dès le 4 mai prochain.

Prenant la parole en premier pour expliquer les points essentiels de la stratégie gouvernementale, Lobna Jeribi, ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands Projets, a affirmé que la vigilance restait de mise.

Mme Jeribi a expliqué que l’indice sanitaire a démontré l'efficacité des mesures prises mais qu’il ne fallait pas pour autant relâcher la vigilance. « Compte tenu des répercussions graves sur l’économie, il faut faire des arbitrages : un équilibre délicat à assurer », a-t-elle souligné.

La ministre explique que ceux qui sont âgés de plus de 65 ans, les personnes souffrant de maladies chroniques, les enfants de moins de 15 ans et les femmes enceintes ne sont pas concernés par les mesures de déconfinement – ou confinement ciblé.

Concernant les entreprises, elle explique qu’elles devront engager un référent Covid, désinfecter leurs locaux, assurer le transport des employés, respecter le cahier des charges pour le transport individuel et public, ainsi que le protocole de la médecine du travail qui sera mis à leur disposition.

La première phase de confinement ciblé concerne les secteurs jugés prioritaires, les secteurs qui ont une dimension sociale et les secteurs financièrement menacés, et ce en cas d’impossibilité de télétravail. Pour la prochaine période, les déclarations de travail seront prises en considération en plus des autorisations.

Phase 1 : elle débute du 4 mai jusqu’à l’Aïd El Fitr (24 mai 2020)

Phase 2 : elle débute du 24 mai jusqu’au 4 juin 2020

Phase 3 : elle débute du 4 jusqu’au 14 juin 2020

La première phase de confinement ciblé concernera 50% de la fonction publique, 50% de l’industrie, 50% du secteur des services, 50% du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), 50% des petits métiers et 100% des professions libérales.

Pour les services et professions libérales : celles qui reprennent leurs activités à partir du 4 mai sont les services financiers et les services aux entreprises pour ceux qui sont dans l'impossibilité de travailler à distance. Les entreprises industrielles devront assurer le transport de leurs employés et respecter le protocole sanitaire. Idem pour les entreprises de BTP.





En deuxième phase, on montera à 75 % des secteurs cités, en plus de la reprise de certaines activités culturelles sportives, de loisir et touristiques ainsi que les prières dans les mosquées outre les restaurants, les cafés, les marchés hebdomadaires et ceux des animaux.

Pour la 3ème phase, la reprise des activités sera de 100%. Ceci implique également la reprise des activités culturelles ainsi que les prières dans les mosquées et autres secteurs qui seront explicités par la suite.

Le commerce des vêtements et des chaussures ainsi que les grandes surfaces et les salons de coiffure reprendront le 11 mai. Tout autre métier où il n'est pas possible de respecter la distanciation sociale ne reprendra pas pour le moment. Pour le reste, le travail sera d'un jour sur deux selon le numéro de carte d’identité nationale (CIN). Un jour pour les numéros pairs et le jour suivant pour les numéros impairs. Le but de cette manœuvre étant de minimiser l'exposition au virus tout en permettant à un maximum de professionnels de reprendre le travail.

La reprise du travail pour les secteurs concernés pourra reprendre après avoir fait une déclaration auprès des autorités (municipalités ou postes de police) avec engagement de respect des mesures sanitaires.

Les entreprises devront se déclarer auprès de leurs ministères de tutelle. On s‘attend à ce que les ministères répondent dans les 24h. Pour le public (fonction publique et établissements publics), sont concernés : les services centraux, les services régionaux, les municipalités, les recettes des finances et la justice avec tous ses composants. 50% des agents et cadres reprendront le travail selon les besoins de l’administration. Un décret gouvernemental sera publié pour organiser le retour au travail des agents de l’Etat et des collectivités locales.

Guides de sécurité et de prévention

Lobna Jeribi a souligné que le ministère des Affaires sociales publiera des documents expliquant les règles de sécurité et de prévention nécessaires pour lutter contre la propagation du Covid-19 à la reprise du travail. Ces documents se composent d’un guide des recommandations sanitaires de prévention contre le Covid-19 dans la reprise ciblée de l’activité professionnelle, un guide des mesures de contrôle sur les moyens de prévention du virus pour reprendre l’activité professionnelle et un guide des mesures de contrôle des petits métiers pour la reprise de leur activité.

Ces guides représentent les conditions de maintien des conditions sanitaires nécessaires de prévention contre le Covid-19 et comportent notamment les consignes de sécurité et les gestes barrière tels que le port du masque, la distanciation et le lavage fréquent des mains.

Protocoles à respecter dans les transports

La ministre a précisé que des protocoles seront aussi mis en place pour le transport des employés, que ce soit dans les transports publics et les véhicules des particuliers. Le protocole en question impose la détention d’une autorisation ou d’une attestation sur l’honneur. Dans les transports individuels, le port du masque est obligatoire, le nombre de passagers ne doit pas excéder 2, 1 à l’avant et 1 à l’arrière et 1 seule personne dans les véhicules à deux roues.

Pour ce qui est des taxis, individuels et de groupe, le port du masque est aussi obligatoire. Pour les taxis individuels, 1 seul client est autorisé et doit être assis à l’arrière, pour les taxis collectifs le nombre de passagers doit être diminué de moitié. Les moyens de transport doivent être régulièrement décontaminés. Dans le cas de transport avec les moyens privés de l’entreprise et des moyens de transport publics, les passagers doivent se plier aux recommandations annoncées dans les stations et porter obligatoirement des masques de protection. Leur nombre doit être divisé de moitié avec la prise en compte des espaces assis et debout dans le véhicule. La distanciation d’un mètre doit impérativement être respectée et les véhicules régulièrement désinfectés.

Contrôle des petits métiers

Lobna Jeribi a expliqué que le contrôle et le suivi des petits métiers seront assurés par les services de l’inspection du travail, de l’inspection de la médecine du travail, la police environnementale et les structures sanitaires. Ces structures auront pour mission de contrôler directement les entreprises et de relever les manquements observés en rédigeant les contraventions. Les sanctions contre les entreprises contrevenantes seront prises par les services municipaux et le gouverneur de la région où se situe l’entreprise en question. Toutes les parties devront toutefois respecter leurs engagements.

Les engagements de l’Etat

L’Etat s’engage ainsi à intensifier les tests, à renforcer les structures sanitaires en fournissant plus de lits de réanimation à soutenir la recherche scientifique dans le domaine épidémiologique, à mettre en place des méthodes d’investigation active, à être alerte et efficace dans ses interventions.

Appel au sens de responsabilité des citoyens

Les entreprises devront quant à elles s’engager à mettre en place les contrôles individuels, s’engager aussi volontairement à appliquer toutes les mesures et à reporter tout cas suspect. Les citoyens devront se conformer au contrôle personnel, s’engager à appliquer volontairement toutes les mesures de sécurité et éviter tout rassemblement. Pour la bonne marche des mécanismes mis en place, les structures de contrôle devront collaborer de manière fluide, s’échanger rapidement les informations avec transparence avec une répartition claire des responsabilités et une efficacité dans l’adaptation des mesures à l’évolution de la situation et des moyens disponibles pour leur application.

La ministre a enfin souligné que les conditions de réussite du confinement ciblé se basent notamment sur la sensibilisation, et l’adhésion de toutes les organisations et institutions de la société civile mais aussi celle des médias et de l'éducation et du contrôle volontaire dans l’application des mesures énoncées. Les catégories les plus vulnérables devront continuer à se conformer au confinement et les municipalités ainsi que les structures de contrôle devront garantir l’application de la loi sur tout contrevenant.

Rappelons que le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 975 cas confirmés sur un total de 21.477 dépistages réalisés, avec 279 rétablissements et 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

I.N