Djerba, l'île révoltée !

Le refus d’admission de patients de l’île de Djerba atteints du Covid-19 par l’hôpital de Médenine a suscité la polémique, ne faisant qu’envenimer une situation déjà tendue en cette période de crise sanitaire que traverse le pays.

Quand un patient devient un casse-tête pour l’hôpital

Le Centre hospitalo-universitaire de Médenine a été l’objet de virulentes critiques après avoir refusé, mercredi 15 avril, l’admission d’une patiente de l’hôpital régional Sadok Mokaddem à Djerba Houmt Souk. Agée de 60 ans, la patiente était dans un état critique et devait être admise en réanimation mais vu que l’hôpital de Djerba ne dispose pas de médecin réanimateur, le staff a jugé qu’elle devait être transférée à l’hôpital de Médenine. Finalement, elle a été transférée dans la soirée de mercredi à l’hôpital universitaire Habib Bourguiba de Sfax.

Le CHU de Médenine qui ne dispose que de 6 lits de réanimation a déclaré qu’il ne peut recevoir que des patients de cinq délégations du gouvernorat : les délégations nord et sud de Médenine, Béni Khedache, Sidi Makhlouf et Boughrara. Lançant un cri de détresse, les responsables affirment que les moyens dont ils disposent suffisent à peine aux besoins d’une région d’environ 300.000 habitants. Au CHU de Médnine, on explique que ce refus est dû à la situation épidémiologique de Djerba, l’île étant classée cluster par l’Etat.

Face aux accusations, l'hôpital de Médenine a tenu à expliquer que tous les patients sont toujours les bienvenus dans les différents services, mais qu’à cause de l’épidémie du Covid-19 un circuit a été consacré aux patients du coronavirus, ce qui a nécessité la répartition des médecins entre les patients ordinaires et les patients qui pourraient être admis dans l'unité de Covid.

En ce sens, le ministre de la Santé avait déjà recommandé aux médecins de transférer les malades en situation de réanimation à des hôpitaux universitaires qui sont plus équipés, ainsi le transfert de la patiente est raisonnable puisque Djerba et rattachée à Médenine.

Mouvements de protestation

Après le refus de la patiente originaire de Djerba, le personnel médical et paramédical de l’hôpital Sadok Mokaddem a organisé cet après-midi du jeudi 16 avril un sit-in de protestation devant l’hôpital pour dénoncer la décision de leurs confrères à l’hôpital de Médenine. Le corps médical de Djerba a dénoncé le fait qu’il n’y ait pas de médecin réanimateur depuis juin 2018 malgré le fait que l’île compte aujourd’hui 52 contaminés au Covid-19. Il faut aussi noter que l’hôpital de Sfax manque d’équipements et tourne avec seulement deux respirateurs artificiels. Les cliniques présentes à Djerba qui comptent environ 40 lits manquent aussi de personnel et des moyens nécessaires pour sauver des vies.

Le personnel soignant de l’hôpital de Médenine a également protesté cet après-midi du 16 avril, mais pas pour les mêmes motifs. D’après une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux ces protestataires ont exprimé leur refus total des patients provenant de Djerba : « Ils veulent nous transformer en une région contaminée, chaque délégation doit avoir son propre circuit, on ne veut pas des cas contaminés exportés dans notre circuit », déclare l’un des protestataires.

Ces mouvements se sont transformés en condamnations politiques. Ainsi, un groupe d’habitants de Djerba a lancé des pétitions pour dénoncer la politique de marginalisation à leur encontre. Par ailleurs, des internautes ont lancé un appel pour que l’île qui dépend administrativement du gouvernorat de Médenine se transforme en un gouvernorat.

Face à ces condamnations, l’union régionale du travail de Médenine a publié un communiqué pour démentir les faits et les vidéos concernant le refus de la patiente de Djerba, malgré le fait que l’hôpital de Médenine lui-même a admis le rejet de la patiente.

Abdellatif Mekki quant à lui, a affirmé que le directeur régional de la santé de Médenine l'a informé que l'hôpital dispose d'un médecin de réanimation qui sera de repos après une semaine complète de travail sans interruption, et que donc l'hôpital de Djerba a été informé que ce patient ne pouvait pas être accepté pour cette raison et non pour des considérations régionales.

Mais l’incident ne se limite pas à la patiente d’hier soir, puisque ce mercredi, un deuxième patient d’une trentaine d’années souffrant de troubles respiratoires a été refusé par l’hôpital de Médenine..

Rabeb Aloui