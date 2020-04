Elyes Fakhfakh : ensemble, nous gagnerons la guerre

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a accordé, jeudi 2 avril 2020, une interview pour revenir sur l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie et les mesures prises face à la propagation du Covid-19.

Dans un premier temps, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh a indiqué que le monde entier est en train de vivre une situation inédite. « Concernant la situation en Tunisie, je pense que notre politique anticipative est en train de porter ses fruits. Le confinement total commence à donner ses résultats, même s’il n’est pas totalement respecté. Heureusement que l’isolement commence à être respecté. Nous avons un conseil scientifique composé de 15 docteurs spécialistes. Ils sont en train d’étudier la situation. Ils affirment que nous sommes sur la bonne voie et nous devons poursuivre sur la même lancée durant 15 jours pour pouvoir se prononcer sur la situation avec plus de précision ».

D’autre part, Elyes Fakhfakh a indiqué qu’il y a un relâchement enregistré au niveau du respect du confinement. « Je peux comprendre que certains Tunisiens n’en peuvent plus, notamment, avec le manque de moyens financiers, et les gens ont besoin de se nourrir, surtout que les aides sociales tardent à venir. Mais l’Etat fait de son mieux et déploie tous les efforts pour soutenir les Tunisiens durant cette période. Cependant, il ne faut pas lâcher maintenant, et poursuivre les sacrifices ».

Le chef du gouvernement a tenu à rassurer les Tunisiens quant à la disponibilité des stocks de médicaments et des équipements de protection pour le personnel de la santé. « Quant aux hôpitaux, il y a un grand travail qui a été réalisé notamment pour ceux qui vont être Covid+. Il y a trois établissements et 100 lits de réanimation dédiés. Nous avons aussi préparé les circuits spécialisés et près de 700 lits équipés en oxygène ». Il a, également, indiqué que ces préparatifs ne concernent que le secteur public. « Des négociations sont actuellement en cours avec le secteur privé ».

Revenant sur les tests de dépistages, Elyes Fakhfakh a indiqué que les tests effectués jusqu’à présent étaient ciblés et réalisés grâce aux techniques de tracing. « Toutefois, nous allons, également, entamer les analyses massives grâce aux tests de dépistage rapides. Nous allons acquérir près de 400 mille tests, mais nous allons poursuivre dans la démarche ciblée. Ces tests ne seront pas destinés au grand public et seront réalisés sous la supervision du ministère de la Santé ». Il a, également, assuré que tous les Tunisiens bénéficieront des tests indépendamment de leur région et de la présence des laboratoires dans ces régions.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a abordé la question relative au rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger. « Nous n’allons pas arrêter les opérations de rapatriement. Nous avons 1025 tunisiens rapatriés en isolement obligatoire. Nous avons 2500 chambres supplémentaires dédiées à cet effet. Nous avons près 2200 Tunisiens bloqués à l’étranger et près de 10 000 chambres pour les accueillir en auto-isolement ».

Elyes Fakhfakh a, également, indiqué que la mise en place des aides sociales a pris du temps. « Nous avons dû numériser toutes les données et créer une plateforme dédiée pour accélérer et organiser le processus. La tâche n’est pas aisée, mais toutes les familles démunies vont recevoir les aides qui leur ont été promises ».

Dans ce contexte, il a indiqué que de nouvelles mesures sociales ont été prises. « Nous allons accorder 100 dinars supplémentaires aux retraités dont les pensions ne dépassent pas les 180 dinars. Une autre mesure concerne les personnes qui n’ont pas de couverture sociale et qui ne sont pas inscrits sur nos bases de données peuvent remplir un formulaire auprès du Omda et bénéficieront de l’aide de 200 dinars accordée par l’Etat. Une enveloppe supplémentaire de 100 millions de dinars sera dédiée à cet effet. Concernant, le chômage technique, une autre enveloppe complémentaire de 100 MD sera accordée outre les 300 millions déjà annoncés ».

Elyes Fakhfak a relevé le report de paiement des échéances des crédits pour les particuliers indépendamment des revenus mensuels, mais aussi celui du paiement des échéances des micro-crédits. Tous ces reports n’engendreront aucun frais ou intérêt supplémentaire, selon ses dires.

« Aujourd’hui, notre priorité est le système sanitaire et la préservation du capital humain. Nous sommes en train de prendre des mesures sociales et économiques. Nous essayons de les compléter au fur et à mesure. Cependant, nous appelons les citoyens à faire preuve de patience et à respecter les mesures de confinement pour surmonter la crise et contenir le virus », souligne-t-il.

En outre, le chef du gouvernement a indiqué que la Tunisie est actuellement en guerre contre l’épidémie du coronavirus Covid-19, assurant la nécessité de la mobilisation de toutes les ressources nécessaires à l’échelle internationale et nationale. « A ce niveau, la Tunisie a besoin de toutes les ressources. Plusieurs hommes d’affaires ont fait des dons. Mais cela n’est pas suffisant. Nous avons besoin de la mobilisation de tout le monde, et nous ne voulons pas que l’Etat ait recours à d’autres moyens, mais nous pouvons y être amenés ».

Elyes Fakhfakh a indiqué qu’il ne faut pas attiser les tensions ou sortir certaines déclarations de leur contexte. « D’ailleurs, personne n’a parlé de confiscation. Dans son dernier discours le président de la République n’en a pas parlé, et nous n’avons pas besoin de ce genre de polémique. Le secteur privé est l’un des piliers de l’économie nationale, en termes de revenus fiscaux et en termes d’employabilité. Nous avons besoin d’eux, notamment, pour la relance économique. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, et nous n’allons pas être tolérant avec les corrompus ».

Revenant sur les problématiques d’approvisionnement, M. Fakhfakh a assuré que la situation est en train de s’améliorer soulignant la mise en place d’une nouvelle stratégie de distribution. Il a, également, assuré que les sanctions seront très sévères et strictes contre les spéculateurs.

Dans un autre contexte, il a abordé les différents scénarios concernant l’année scolaire. « Nous avons étudié les différents scénarios possibles. Ainsi, nous pouvons assurer les examens nationaux aux dates déjà fixées si la crise se termine vers la fin du mois d’avril. Nous pouvons envisager un report si cela se poursuit jusqu’à la fin du mois de mai. Nous ne voulons pas envisager le pire, le cas échéant même la rentrée sera compliquée à prévoir ».

Le chef du gouvernement est revenu, sur la polémique ayant accompagné l’activation de l’article 70, assurant qu’il a eu recours à cette possibilité pour la spécificité de la situation qui requiert une action anticipative et urgente. « Je ne pensais pas que cette demande créerait autant de polémique. L’objectif étant l’accélération des procédures et la mise en place des mesures annoncées. Aujourd’hui, nous avons soumis ce projet de loi depuis 10 jours, qu’adviendrait-il des 13 mesures nécessitant des textes de loi. Nous sommes en guerre contre le coronavirus et nous ne sommes en aucun cas dans une guerre de prérogatives. La Constitution est claire à ce niveau et l’activation de l’article 70 concerne un objectif bien déterminé ».

Toujours dans le même contexte, il a ajouté : « Je suis à la tête de l’exécutif et je dois agir, le président de la République de même. Le Parlement, je peux comprendre que les 217 députés veulent avoir un rôle à jouer même vis-à-vis de leurs électeurs. Ils ont toujours le rôle de contrôler mon action ».

Elyes Fakhfakh a, également, indiqué que c’est le gouvernement qui dirige la guerre contre l’épidémie dans la mesure où il constitue la partie de l’exécutif détenant les outils nécessaires pour prendre les décisions et les mesures capables d’y faire face.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

Sarra Hlaoui