Remède contre le Covid-19 : des pistes despoir

Alors que le nombre de cas augmente et que la pandémie due au nouveau coronavirus continue de progresser dans 155 pays, les chercheurs, eux, nous annoncent de bonnes nouvelles. Les scientifiques sont sur le pied de guerre pour trouver un antidote au Covid-19.

Depuis la propagation du Covid-19, qui a causé jusqu’aujourd’hui 7,468 morts et 186,669 cas de contamination, plusieurs projets de recherche ont déjà commencé partout dans le monde. A ce jour le Covid-19 n’est pas considéré comme une maladie fortement mortelle, si on le compare par exemple aux cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux qui étaient responsables de 15.2 millions de morts seulement en 2016 ou bien le Sida qui a engendré le décès de 32 millions de personnes depuis sa découverte. Le virus est toutefois plus mortel que la grippe, alors que si on peut se vacciner contre la grippe ce n’est pas le cas pour le Covid 19.

Cette maladie se distingue par la vitesse de contamination en Chine et pendant les deux premières semaines de janvier le taux de mortalité du virus avait été établi à 2% après la vague épidémique puis 3% deux semaines plus tard. En Italie on a compté 368 nouveaux décès en 24 heures le dimanche 15 mars. Selon la revue scientifique « The Lancet « le virus va atteindre un pic entre les mois d'avril et de mai 2020 s'il n'y a pas de réduction de la transmissibilité. C’est pour cette raison qu’une vingtaine de recherches ont déjà commencé partout dans le monde pour trouver un antidote pour cette maladie infectieuse émergente.

La chloroquine une piste d’espoir ?

Il y a une semaine le directeur de l’Institut Méditerranée Infection à Marseille et le professeur de microbiologie Didier Raoult a commencé le traitement à la chloroquine un antipaludique utilisé depuis 1949. L’infectiologue a lancé le traitement le 9 mars dernier par un dosage de 600mg par jour pendant dix jours sur 24 patients et a présenté les premiers résultats hier lundi 16 mars.

L’annonce des résultats était le moins qu’on puisse dire intéressante : « On a pu constater que les patients qui n'avaient pas reçu de Plaquenil (nom commercial du chloroquine) étaient toujours porteurs au bout de six jours, alors que quand vous mettez du Plaquenil au bout de six jours, il n'y a plus que 25% de porteurs », déclare Didier Raoult. Dans la vidéo publiée sur YouTube et visionnée, 134 858 fois en 48 heures, le professeur a insisté sur l’urgence de l’utilisation de ce médicament en France qui fait partie des protocoles thérapeutiques dans plusieurs pays comme en Chine ou encore en Iran. L’université de Qingdao en Chine a déjà publié un article le 19 février 2020 selon lequel les tests in vitro de la chloroquine contre l’infection semblent très efficaces.

Quels sont les autres traitements possibles ?

Aux Etats-Unis on a déjà commencé les expériences du Remdesivir un antiviral développé en premier lieu par un laboratoire scientifique américain Gilead Sciences pour le traitement du virus Ebola. Ce traitement a montré son efficacité pour le virus respiratoire syncytial, selon le professeur David Ho un professeur à Colombia University le Remdesivir est « le candidat le plus prometteur » pour faire face au Covid-19. Un troisième traitement peut être introduit c’est le Kaletra le nom commercial du Lopinavir. C’est un médicament qui agit contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), d’après Yazdan Yazdanpanah chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris, le Kaletra a montré une efficacité dans les laboratoires dans les tubes à essai en attendant son essai sur les patients.

Quand est ce qu’on peut avoir un vaccin ?

Dans deux mois ou plus si on garantit l’efficacité des traitements, mais pour les vaccins cela va prendre plus de temps puisque les recherches viennent juste de commencer et cela va prendre pas moins d’un an. Concernant le dépistage DiaSorin, une entreprise multinationale italienne de biotechnologie a annoncé que le test de dépistage rapide d’une heure est prêt (le normal prend 7 heures). Ce kit permet un tri plus rapide et efficace dans les files de patients et permet ainsi de faire le bon diagnostic. Il pourrait être commercialisé fin mars.

En attendant un remède efficace et à titre de rappel, pour lutter contre le coronavirus il faut éviter les déplacements et les rassemblements pour limiter sa propagation. Par ailleurs, les médecins ont déconseillé la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens qui peuvent être des facteurs d'aggravation du Covid-19 chez les malades.

Rabeb Aloui