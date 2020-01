Coronavirus, la prudence est de rigueur !

A la mi-décembre 2019, un nouveau coronavirus (nCoV) étroitement apparenté à celui du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) a été décelé en Chine dans la ville de Wuhan dans la province du Hubei. Le virus qui se propage comme une trainée de poudre, a fait aujourd’hui 56 morts en Chine. 688 nouveaux cas d’infection au coronavirus ont été confirmés portant à 1.975 le nombre de cas dans le pays. Des mesures de confinement ont été mises en place mais le coronavirus a déjà dépassé les frontières…

La ville de Wuhan, épicentre du nouveau coronavirus et toute la province du Hubei, sont coupées du monde depuis samedi. Cette province compte 56 millions d’habitants qui sont mis en quarantaine depuis quelques jours pour empêcher la propagation du coronavirus et pourtant, de nouveaux cas sont décelés dans de nombreux pays dans le monde. Pire encore, transmis par un animal non encore identifié, le nCoV mis en contact avec la population humaine pourrait muter pour devenir plus transmissible et plus virulent, craignent les scientifiques.

Les Etats-Unis qui comptent actuellement 3 cas de nCoV confirmés, ont mis en place un plan de rapatriement de leur personnel diplomatique et de leurs ressortissants à Wuhan. Idem pour la France qui a annoncé un plan d’évacuation par autocars de ses ressortissants, en coopération avec les autorités chinoises.

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a annoncé la mise en place dans l'ambassade de la République tunisienne à Pékin d’une cellule de suivi qui communique en permanence avec les membres de la communauté tunisienne résidant dans la ville.

Le ministère a souligné que la cellule est chargée de s’enquérir de l’état de santé des ressortissants tunisiens résidant à Wuhan et les a invités à respecter les mesures préventives imposées par les autorités sanitaires chinoises.

Il a ajouté que l’ambassade tunisienne a pris les mesures nécessaires, en coordination avec les autorités chinoises, pour permettre aux membres de la communauté de quitter la ville de Wuhan, à la lumière des dispositions prescrites pour prévenir la propagation de la maladie, soulignant qu’aucun cas d’infection n’a jusqu’ici été signalé dans la communauté tunisienne.

L’aéroport Tunis-Carthage a été placé sous contrôle sanitaire. Deux dispositifs de contrôle à distance de la température des passagers ont été installés à l’aéroport pour permettre d’identifier les personnes porteuses des symptômes qui peuvent s’apparenter à une infection de nCoV. Le directeur des soins de santé de base au ministère de la Santé, Chokri Hammouda, a souligné que les voyageurs suspectés de porter le virus seront isolés puis transportés à l’hôpital de leur zone de résidence pour être soumis à une batterie de tests. « Si l’infection est confirmée, elles seront soumises aux traitements nécessaires », a-t-il précisé dans une déclaration accordée aux médias. Chokri Hammouda a rappelé que les symptômes d’une infection par le nCoV de Wuhan sont principalement la fièvre et la toux.

La ministre de la Santé, Sonia Ben Cheikh, s’est rendue hier à l’aéroport Tunis-Carthage pour examiner la mise en place des mesures exceptionnelles en partenariat avec les services de l’office de l’aviation civile et des aéroports (OACA). Ces mesures, a souligné la ministre, concerneront également les aéroports de Djerba et un aéroport au Sahel.

Nissaf Bouafif, directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, a souligné que la campagne de sensibilisation et de prévention qui concerne les voyageurs en partance et de retour de la Chine est très importante et qu’un numéro vert, le 190, a été mis à la disposition des citoyens de retour de Chine qui présentent des symptômes dont la fièvre, la toux ou des difficultés respiratoires. « Les cas de contamination interhumaine ont uniquement été observées en Chine et tous les autres cas détectés dans d’autres pays sont des cas importés de Chine dans la mesure où la période d’incubation est de 2 à 12 jours. A l’heure actuelle, aucune transmission interhumaine n’a été observée dans les autres pays et il est important de souligner que nous n’avons aucun vol direct avec la Chine et que les pays qui ont des vols directs ont déjà mis en place les mesures de prévention nécessaires » a-t-elle poursuivi.

Nissaf Bouafif a enfin rappelé aux voyageurs qu’il est primordial d’appliquer les consignes suivantes : se laver les mains aussi souvent que possible, se couvrir le nez et la bouche en cas de toux ou d’éternuement, éviter les viandes et plats pas assez cuits si on se rend en Chine et éviter d’être en contact direct avec des personnes qui présentent des symptômes suspects.

A l’heure actuelle, le nombre de cas enregistrés en dehors de Wuhan sont de : 6 cas à Hong Kong, 5 à Maca et en Thaïlande, 4 en Australie, à Singapoure et en Malaisie, 3 en France, 3 au Japon, en Corée du Sud et aux Etats Unis, 2 au Vietnam et 1 cas au Népal. Un cas présumé a été détecté aujourd’hui au Canada.

L’OMS a estimé, le 23 janvier, qu'il s’agit d’une urgence en Chine mais n’a pas déclaré un état d’urgence de santé publique de portée internationale. « Nous travaillons pour progresser dans la mise au point d’outils de diagnostic, de traitements et de vaccins. Nous sommes déterminés à mettre fin à cette flambée dès que possible et je n’hésiterai pas à reconvoquer le comité quand je le jugerai nécessaire » a déclaré le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Myriam Ben Zineb