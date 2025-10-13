alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Heure de Tunis : 05:21
A la Une
Léconomie tunisienne saméliore sans boussole
08/10/2025 | 09:53
5 min
5 Commentaire(s)
Léconomie tunisienne saméliore sans boussole
Service IA, Business News
Lecture Zen

 

La Banque mondiale et Fitch Ratings convergent : la Tunisie devrait connaître une embellie en 2025 et 2026. Mais cette reprise reste fragile et contrastée par le silence du gouvernement sur ses propres prévisions.

 

La Banque mondiale a relevé, mardi 7 octobre 2025, ses prévisions de croissance pour la Tunisie. Selon son dernier rapport sur la région MENAAP (Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan), le PIB réel du pays devrait progresser de 2,6 % en 2025, contre 1,6 % en 2024, avant de ralentir légèrement à 2,5 % en 2026 puis 2,2 % en 2027.

Cette révision à la hausse marque un tournant. En juin dernier, la même institution tablait sur 1,9 % pour 2025 et 1,6 % pour 2026, après plusieurs ajustements successifs à la baisse depuis janvier. L’amélioration repose sur une reprise agricole, portée par les campagnes d’huile d’olive et de céréales, et sur une relance du secteur de la construction, après plusieurs années de stagnation.

La Banque mondiale évoque une embellie « encourageante mais temporaire », dans un environnement marqué par des contraintes de financement persistantes et un secteur privé encore timide. Elle souligne que les effets positifs des récoltes et des chantiers risquent de s’estomper dès 2026, à défaut de réformes structurelles profondes et de diversification de l’économie.

 

Un signal de confiance internationale

Cette perspective optimiste rejoint celle de Fitch Ratings, qui a relevé, le 12 septembre, la note souveraine de la Tunisie de « CCC+ » à « B- », assortie d’une perspective stable. Un pas symbolique mais significatif : pour la première fois depuis trois ans, la Tunisie quitte la catégorie des émetteurs à haut risque immédiat de défaut.

L’agence justifie sa décision par une amélioration de la position extérieure du pays et une réduction progressive des déficits. Le déficit courant, tombé à 1,5 % du PIB en 2024, devrait rester contenu à 2,2 % en 2025 et 2,8 % en 2027, loin de la moyenne de 7,9 % enregistrée entre 2010 et 2022.

De même, le déficit budgétaire est attendu en baisse continue, de 6,3 % du PIB en 2024 à 5,3 % en 2025, puis 4,7 % en 2026. La dette publique, elle, devrait se stabiliser autour de 83 % du PIB.

Pour Fitch, ces signaux reflètent un certain assainissement macroéconomique, soutenu par la résilience des investissements directs étrangers (+54 % attendus en 2025) et la poursuite des décaissements multilatéraux. Mais l’agence reste prudente : elle pointe la rigidité budgétaire extrême — salaires, intérêts et subventions absorbent 93 % des recettes — et le recours massif à la Banque centrale pour financer l’État, équivalant à plus de 4 % du PIB en 2025.

 

Entre progrès comptable et réalité économique

L’amélioration des indicateurs internationaux contraste avec un ressenti économique morose sur le terrain. L’Institut national de la statistique a bien annoncé une croissance trimestrielle de 3,2 % au deuxième trimestre, mais cette performance soudaine avait suscité la surprise et même le scepticisme d’une partie des observateurs, tant elle s’écarte de la perception générale d’un pays encore étouffé par l’inflation, les pénuries et la contraction du crédit.

Comme le rappelle l’économiste Ridha Chkoundali, le relèvement de la note Fitch est avant tout un signal adressé aux investisseurs étrangers et aux institutions financières internationales, non aux citoyens. L’amélioration de la note, dit-il, « ne se traduit pas immédiatement dans la vie quotidienne des Tunisiens », marquée par un pouvoir d’achat en recul et un emploi toujours atone.

 

Un gouvernement absent du débat économique

Cette embellie externe, aussi encourageante soit-elle, met en lumière un paradoxe troublant : alors que la Banque mondiale et Fitch Ratings publient leurs prévisions à moyen terme, le gouvernement tunisien n’a toujours pas annoncé les siennes.

À ce jour, la cheffe du gouvernement n’a présenté aucune projection officielle de croissance, ni pour 2025 ni pour 2026, que ce soit devant le public ou le Parlement.

Cette absence alimente le sentiment d’un pilotage sans boussole, dans un contexte où les partenaires étrangers — institutions financières et agences de notation — semblent désormais mieux informés sur les perspectives économiques du pays que ses propres citoyens.

 

Une embellie fragile  

La révision à la hausse des prévisions de la Banque mondiale, qui table désormais sur 2,6 % de croissance en 2025 au lieu de 1,9 % il y a quatre mois, traduit un changement de perception : la Tunisie inspire de nouveau un peu de confiance à ses partenaires. Mais cette confiance, fragile par nature, reste suspendue à des équilibres précaires.

L’histoire récente regorge d’exemples de pays que la Banque mondiale a félicités pour une embellie passagère avant de revoir brutalement ses estimations. En 2022, l’Égypte avait bénéficié d’un relèvement de ses perspectives de croissance, portée par l’afflux de capitaux du Golfe et la hausse des recettes touristiques ; un an plus tard, la même institution abaissait ses prévisions de moitié, face à la dévaluation de la livre et à la fuite des capitaux. En 2023, le Maroc avait connu le même scénario : après un rebond de 7 % post-sécheresse, la Banque mondiale avait dû rectifier ses projections dès l’année suivante, à cause d’une inflation importée et d’un ralentissement agricole.

 

Un pilotage politique incertain

La Tunisie, elle, reste sur le fil du rasoir. Une mauvaise saison agricole, un choc énergétique ou une crise politique pourraient suffire à inverser la tendance. L’économie tunisienne demeure dépendante des aléas climatiques, du financement monétaire et de l’humeur des bailleurs, sans que les réformes structurelles promises — notamment celles de la fonction publique, des subventions et du climat d’investissement — ne voient réellement le jour.

Or, c’est précisément ce silence gouvernemental qui interroge. Tandis que la Banque mondiale et Fitch Ratings livrent leurs projections, le gouvernement tunisien n’a présenté aucun scénario macroéconomique, aucune vision à moyen terme, aucune trajectoire de croissance officielle. Ce mutisme devient politique : il traduit l’absence d’un cap économique clair, d’un discours de vérité et d’un engagement chiffré devant le Parlement comme devant le peuple.

La Tunisie bénéficie aujourd’hui d’un regard plus favorable des institutions financières, mais elle avance sans boussole nationale. Le risque n’est plus seulement économique, il est institutionnel : à force de déléguer la lecture de sa réalité à des organismes étrangers, l’État tunisien prend le risque de laisser la Banque mondiale écrire son futur, pendant que le gouvernement se contente d’en commenter les chiffres.

 

Maya Bouallégui

A lire également
Ridha Chkoundali : la baisse de linflation ne se ressent pas dans le panier du Tunisien
08/10/2025 | 09:53
5 min
5 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019 Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025 QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
sur le fil
22:02
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
21:37
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
21:25
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
19:16
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
19:12
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
18:35
France - Lecornu cherche à former un gouvernement sous tension
17:44
Gabès : lélu Mohamed El Kou pointe la responsabilité du ministère de lIndustrie et du GCT
16:05
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une transition verte
15:02
Schengen : le nouveau contrôle automatisé des frontières démarre le 12 octobre 2025
12:54
Plus de onze tonnes de produits alimentaires dangereux retirées du marché
11:43
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la desserte SousseTunis
11:12
Gabès : le conseil local appelle au calme et à la raison
10:52
25 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
10:13
Météo Tunisie - Pluies et orages locaux attendus sur plusieurs régions du pays
22:36
« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
22:03
Trump et al-Sissi coprésideront un sommet de la paix à Charm el-Cheikh pour stabiliser Gaza
20:18
Stop Pollution et des organisations locales exigent une action radicale et immédiate à Gabès
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Ambassades sans ambassadeurs, consulats sans consuls : la diplomatie tunisienne à larrêt
Ambassades sans ambassadeurs, consulats sans consuls : la diplomatie tunisienne à larrêt
10/10/2025
15
Pourquoi linflation officielle ne reflète plus la vie réelle
Pourquoi linflation officielle ne reflète plus la vie réelle
09/10/2025
8
Léconomie tunisienne saméliore sans boussole
Léconomie tunisienne saméliore sans boussole
08/10/2025
5
Kaïs Saïed relance sa croisade contre la Ctaf et oublie le vrai problème de la BCT
Kaïs Saïed relance sa croisade contre la Ctaf et oublie le vrai problème de la BCT
07/10/2025
11
Commentaires
Commentaires (5)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Hamza Nouira
et bien'?'.
a posté le 11-10-2025 à 16:29
Les notes que ces agences de notations donne ne reflète pas du tout la réalité comme on l'a vu dans plusieurs pays d'Europe et asiatiques.

Ces agences sont là pour juger de la capacité d'un '?tat ou d'une entreprise à rembourser sa dette.
C'est tout.
Cela n'a aucun lien avec l'économie.

Tout ce que lon peut dire c'est un encouragement pour la Tunisie que cette agence a faite.
Non pas sur des éléments concrets mais sur une amélioration de la position extérieure du pays comme le déficit du compte courant réduit, l'investissements directs étrangers résilients, décaissements de partenaires multilatéraux/bi-latéraux.

Mais la réalité de l'économie est toute autre et on le voit tous: stagnation, surendettement, inflation, contraintes structurelles etc.

L'agence de notation a juste jugée qu'il y a des signaux positifs ou d'espoir dans la capacité du pays à stabiliser ses finances extérieures même si l'économie intérieure reste fragile.

Je veux juste rappeler un point capital. la Tunisie est exclue des marchés internationaux de capitaux depuis 2021, ce qui rend le financement externe dépendant des bailleurs publics non marchands!


PS: Les décaissements / apports de partenaires bilatéraux et multilatéraux (dont les agence de notations se nourrissent) ne sont pas des cadeaux et je cite ici les prêts, les aides, les subventions, et financements'?'
ce qui fait remonter la note et je me répète c'est des prêts ce qui crée des dettes supplémentaires, même si le taux est avantageux et aussi le fait de recevoir des dons conditionnés avec des accords politiques.


EN CLAIR : on repousse le problème : on paie l'ancienne dette'?' en créant de la nouvelle dette! (Pour éviter le défaut immédiat).

Il manque plein de produits en Tunisie (médicaments, pièces auto, céréales, café, équipements industriels, etc.) parce que l'?tat limite les importations pour économiser ses dollars et euros. Un vrai signal de fragilité.

Ils ont coller des rustines financières!

Ces agences notent pour rassurer les marchés. Pas plus que ça. La réalité on la connaît tous et on la vit tous.

Ne jamais leur faire confiance.




Répondre
Agatacriztiz
Tant mieux, même sans boussole, on s'en contente
a posté le 08-10-2025 à 16:29
Bon, sans être d'un optimisme beat, il faut se rendre compte à l'évidence que les choses tendent à aller vers le mieux.
Alors, que les oiseaux de mauvaise augure et autres pessimistes chroniques cessent un peu d'enfoncer le pays en essayant de remonter le moral des tunisiens...
Il vaut mieux que la situation s'améliore sans boussole plutôt qu'elle empire en nous faisant perdre la tête.
Répondre
le financier
titre qui cache la realité
a posté le 08-10-2025 à 13:47
Ce n est que de la propagande qui comme l a expliqué Maya dans son dernier chapitre , fitch peut revoir a la baisse mois d apres.
Pour faire court et simple , si t as 5% d inflation officiel et 2.3% de croissance , le pays continue de détruire de la valeur .
Faire 2.3% de croissance avec autant d endettement c est comme mettre un moteur de fusée pour faire seulement 300 metres .
L eclaircie tunisienne n est du qu a un phenomene exterieur et provisoir a savoir baisse des mat premiere et baisse du dollars .
L article montre assez bien ce qui ne va pas
Répondre
Rationnel
Un potentiel enorme
a posté le 08-10-2025 à 12:23
La promesse de la Tunisie commence a se réaliser. La Tunisie est un pays chanceux et l'un des rares qui peut survivre aux crises universelles qui se dessinent a l'horizon.
Le progrès économique se réalise mieux sans l'intervention du gouvernement. Aux USA malgre les entraves poses par le gouvernement (guerre commerciale, dérive autoritaire, répression des immigres, conflit entre gauche et droite, fermeture du gouvernement fédéral,..). L'économie continue a progresser avec un taux de croissance 3,8%. Donc l'absence du gouvernement est un atout pour la croissance économique dans des économies qui ne sont pas diriger par des ingénieurs ce qui explique l'exception de la Chine.
Le progrès de l'économie s'explique par plusieurs facteurs et non seulement l'agriculture, qui est et restera la base de l'économie de la Tunisie, c'est un atout. On est tres de loin de réaliser le plein potentiel de ce secteur surtout dans le domaines des huiles d'olives. La Tunisie ne retiens que 10% de la valeur de l'huile d'olives qu'elle produit, l'exception est CHO group, une entreprise qui subit trop de sabotage.
Les investissements exterieurs ont augmente de 21% entre 2024 et 2025. Les projets d'énergies renouvelables commencent a voir le jour. Scatec a réalisé le projet Sidi Bouzid I (60 MW) et Tozeur (60 MW) et s'est engage dans le projet Sidi Bouzid II d'une capacite de 120 MW. AMEA Power réalise le projet Kairouan avec un capacite de 100 MW. Ces realisations sont un cercle vertueux, la production d'energie renouvelable réduit les couts de la STEG, réduit le besoin d'importer le gaz naturel, améliore la balance commerciale, ce qui améliore les finances de la STEG et permet l'implémentation de plus de projets.
Répondre
veritas
Quand on a pas les moyens '?'
a posté le 08-10-2025 à 10:04
Faute de moyens sur le long terme on ne peux que travailler au jour le jour c'est la douloureuse vérité en attendant des jours meilleurs malgré que la conjoncture mondiale va connaître dans 4 mois un déclin inestimable il faut essayer d'anticiper les choses avec les moyens du bord.
Répondre
Pépites
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la dessert...
07/10/2025
7
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
07/10/2025
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
07/10/2025
10
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une...
07/10/2025
3
Kaïs Saïed peut-il franchir le pas ?
07/10/2025
2
Indignation en ligne contre la gestion sécuritaire des protestations à Gabès
07/10/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis