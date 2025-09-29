alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Heure de Tunis : 04:37
A la Une
Prière à lécole, la polémique anachronique
26/09/2025 | 11:30
10 min
58 Commentaire(s)
Prière à lécole, la polémique anachronique
Service IA, Business News
Lecture Zen

 

La Tunisie suffoque sous l’inflation, les tensions politiques et une économie essoufflée. Pourtant, depuis 48 heures, l’espace public s’écharpe sur une vieille querelle : faut-il prier dans les établissements scolaires ? L’affaire partie d’un lycée de Hammamet réveille un clivage ancien, exactement au moment où le pays a besoin de lucidité. Neutralité de l’école, liberté de culte, instrumentalisation politique et vide éducatif : si l’on veut vraiment protéger nos enfants, il faudra cesser de rejouer le même film.

 

Tout est parti du lycée Mohamed-Boudhina, à Hammamet. Une quarantaine d’élèves décident d’accomplir la prière sur le terrain de basket devant plus d’une centaine de leurs camarades médusés. La directrice tente de les en dissuader. Réplique d’un adolescent, devenue slogan viral : « on ne peut pas obéir à une créature et désobéir au Créateur. Cette terre appartient à Dieu et ne vous appartient pas ». La vidéo circule, les commentaires déferlent, chacun trouve, comme toujours, de quoi confirmer sa certitude intime. Chacun y voit la preuve de ce qu’il redoute : régression religieuse pour les uns, atteinte à la liberté de culte pour les autres.

On connaît la mécanique : une phrase-totem qui nie la médiation de l’institution, un espace scolaire détourné de son usage, des images montées en épingle, et très vite l’injonction à choisir un camp. C’est ainsi que l’on fabrique de la polémique et que l’on oublie l’essentiel : la mission de l’école.

 

 

Un film déjà vu

Pour le célèbre blogueur Mehrez Belhassen, la séquence a un goût de déjà-vu. Il rappelle les sit-in de 2011, lorsque les cours de justice et les places publiques s’étaient transformés en scènes de piété ostentatoire. « Nous avons déjà vu ce mauvais film, écrit-il, celui où la prière devient spectacle et instrument de défi. »

Son ironie claque comme une gifle : « Pendant que les enfants de Singapour ou de Norvège apprennent l’intelligence artificielle, nous débattons pour savoir si l’on peut prier sur un terrain de basket sans panneaux. » L’anachronisme est double : une Tunisie engluée dans ses polémiques, quand le monde avance.

 

Une diversion commode

Le timing n’échappe à personne. Inflation galopante, prisonniers politiques, tensions sociales : le pays traverse une crise profonde. Relancer un débat identitaire permet de déplacer le centre de gravité et de rallumer les vieilles braises. La question religieuse divise vite, mobilise longtemps et occupe l’espace public. Pendant que les citoyens s’écharpent sur la neutralité des terrains de sport, les vrais dossiers – pouvoir d’achat, chômage, libertés – restent dans l’ombre.

Face aux invectives et la polémique, certains rappellent les règles. Le juge Omar Weslati, membre du Conseil de la presse, cite la Constitution de 2022 : la liberté de croyance est garantie, mais l’État peut en encadrer l’expression pour préserver l’ordre public et le bon fonctionnement des services publics. « L’école est un espace de savoir, pas de culte », écrit-il.

Aucune obligation donc pour l’administration d’aménager des salles de prière ou d’interrompre les cours. La neutralité n’est pas une hostilité : c’est un principe de protection de tous.

 

 

Le vide éducatif comme incubateur

Le directeur de la communication de l’UGTT, Ghassen Ksibi, a livré un témoignage personnel qui éclaire d’une lumière inquiétante l’incident de Hammamet. Il se souvient des dernières années du régime Ben Ali, lorsqu’il assistait à des rencontres sportives au stade de Radès : il y avait déjà, raconte-t-il, des groupes de jeunes qui priaient en commun sur la pelouse arrière et scandaient des slogans à tonalité religieuse, allant jusqu’à évoquer Ben Laden. Sur le moment, il avait cru à de simples bravades mais pressentait, dit-il aujourd’hui, un phénomène organisé. Les années suivantes lui ont donné raison : avant la révolution, des jeunes Tunisiens sont partis combattre en Irak aux côtés d’Al-Qaïda, puis d’autres, après 2011, ont pris le chemin de la Syrie, entraînant leurs familles dans une douleur sans fin.

 

Fort de cette expérience, M. Ksibi refuse de considérer la prière collective du lycée de Hammamet comme un geste « innocent ou spontané ». Il y voit au minimum une tentative de « démangeaison identitaire », au pire un retour aux vieilles méthodes d’instrumentalisation religieuse. « La religion appartient aux mosquées et la foi au cœur, pas aux écoles ni aux stades », insiste-t-il, tout en précisant qu’il s’oppose à toute sanction contre les élèves. Il plaide pour un dialogue pédagogique : expliquer que l’école est faite pour l’étude, la culture, les clubs de cinéma ou d’art, et non pour servir de tremplin à ceux qui veulent, sous couvert de piété, recruter et manipuler la jeunesse.

Depuis Genève, le journaliste Mongi Khadraoui élargit l’analyse : une génération « vidée de pensée critique, livrée à des institutions incapables de nourrir la curiosité », cherche des réponses simples à des questions complexes. La prière devient alors un acte identitaire plus qu’un élan mystique. « Ce n’est pas la prière qui pose problème, mais le vide éducatif qui la transforme en étendard », résume-t-il.

Dans ce diagnostic, la religion n’est pas l’ennemi mais le symptôme : une jeunesse en quête de sens dans un système scolaire qui n’offre ni horizon ni culture du débat.

 

Les partisans de la prière : mobilisation et indignation

Face aux rappels au droit et aux appels à la neutralité, les défenseurs de la prière se sont organisés avec une rapidité révélatrice. En quelques heures, un véritable front virtuel s’est constitué, mêlant anciens responsables politiques, figures médiatiques et militants connectés.

Ridha Jaouadi, ancien député connu pour ses positions islamistes radicales, a ouvert le bal. Dans un message largement partagé, il interpelle directement les imams et les appelle à consacrer leur prêche du vendredi (aujourd’hui) à la défense du « droit des élèves à prier dans les établissements scolaires ». L’incident de Hammamet devient, sous sa plume, bien plus qu’un fait divers : une « bataille de civilisation » qui exigerait une mobilisation collective. Le vocabulaire est celui de la résistance : devoir de la communauté, défense de la foi, menace contre l’islam. La cour d’un lycée se transforme en symbole national.

Depuis Washington, Radwan Masmoudi, lobbyiste islamiste bien connu de la diaspora, a enfoncé le clou. Trois publications en moins de 24 heures, chacune plus indignée que la précédente, accusent les laïcs de « haine » et d’« ignorance des enseignements de notre religion ». Il s’indigne d’un message implicite : « Si vous voulez prier, rentrez chez vous et abandonnez l’école. » En s’appuyant sur une audience internationale, M. Masmoudi transforme l’affaire tunisienne en un dossier de droits religieux universels, jouant sur la fibre identitaire d’une diaspora soucieuse de défendre ses symboles.

 

Harvard et ChatGPT au secours de l’islam

L’avocate Ines Harrath, réputée pour sa proximité avec les milieux islamistes radicaux, a choisi une arme inattendue : la technologie. Plutôt que d’argumenter, elle a simplement interrogé une intelligence artificielle. La réponse – rédigée en arabe classique – affirme qu’il est « religieusement interdit de retarder la prière » et que les établissements doivent faciliter son accomplissement. Me Harrath a publié ce texte sans ajouter un mot, comme si la machine avait parlé au nom du ciel. À l’heure où l’intelligence artificielle est mobilisée pour concevoir des vaccins, explorer l’espace et faire évoluer les sociétés, la voir convoquée pour délivrer une fatwa numérique illustre une modernité paradoxale : la technologie la plus avancée du siècle mise au service d’un rituel millénaire.

Enfin, l’étudiant tunisien Achref Aouadi, ancien président d’I Watch et aujourd’hui en master à Harvard, a choisi la comparaison internationale. Il raconte que l’université américaine, dans un pays non musulman, offre aux étudiants musulmans des salles de prière permanentes, des espaces pour les prières du vendredi, des tarawih pendant le Ramadan et même des prières de l’aube animées par des professeurs. Il cite aussi l’exemple de la Malaisie et de l’Indonésie, où l’on trouve des oratoires dans les gares, les campus et les centres commerciaux. « Si l’Amérique non musulmane le fait, pourquoi pas la Tunisie ? », demande-t-il, dénonçant au passage une « laïcité française » figée dans ses réflexes d’État policier et incapable, selon lui, de comprendre la simplicité d’un geste de foi.

Derrière la diversité de leurs approches – sermon mobilisateur, indignation internationale, ironie technologique ou comparaison prestigieuse – un même message se dessine : refuser la prière à l’école serait une trahison de l’identité tunisienne. Les quatre figures jouent chacune une partition complémentaire : Jaouadi pour la ferveur religieuse, Masmoudi pour la mobilisation diasporique, Harrath pour l’argument d’autorité technologique et Aouadi pour l’exemple occidental qui embarrasse les laïcs. Ensemble, ils fabriquent un récit puissant : celui d’une jeunesse pieuse entravée par une élite coupée du peuple, et d’un État théoriquement musulman qui, paradoxe suprême, serait plus restrictif qu’une université américaine.

 

L’Histoire récente nourrit la méfiance

L’argument Harvard a de quoi séduire, mais il omet une donnée essentielle : Hammamet n’est pas Harvard. L’université américaine accueille des adultes libres d’organiser leur temps et leurs activités. Un lycée, lui, est un service public obligatoire qui doit garantir l’égalité d’accès aux cours et la continuité pédagogique. Là où Harvard aménage des oratoires pour fluidifier la vie d’une minorité, un établissement tunisien risquerait, s’il cédait sur ce point, de voir un moment d’enseignement se transformer en tribune religieuse, au détriment de l’apprentissage.

Cette différence de contexte n’est pas qu’un détail administratif. Elle renvoie à une expérience tunisienne lourde de précédents. La prière, en soi, est un acte ordinaire et pacifique. Mais l’histoire récente du pays a montré comment certains mouvements islamistes savent l’utiliser comme point d’entrée. On commence par la prière collective, puis viennent les prêches improvisés, les réunions de groupe, la distribution de tracts, l’organisation de mobilisations politiques. Dans les années 1980 déjà, puis après 2011, ce schéma a été observé dans plusieurs établissements scolaires et universitaires. Il a mené, pour une frange de ces jeunes pieux innocents, de l’activisme religieux à la radicalisation, jusqu’aux filières djihadistes qui ont fait de la Tunisie, un temps, l’un des plus gros pourvoyeurs de combattants vers la Syrie et l’Irak.

Ce rappel n’a rien d’une exagération. Il explique la méfiance diffuse qui habite une partie de la société et de l’État. Beaucoup de Tunisiens n’ont pas oublié ces épisodes où une pratique apparemment anodine – une simple prière de groupe dans une cour de récréation – s’est transformée, à force de concessions, en tremplin vers une instrumentalisation politique puis vers la violence. Cette mémoire collective, encore vive, pèse aujourd’hui sur la réaction des autorités comme sur celle des parents, et éclaire la vigilance de ceux qui refusent de voir l’école redevenir la porte d’entrée d’un scénario déjà vécu.

 

Une neutralité protectrice

Ce débat, en apparence théologique, est d’abord organisationnel. La neutralité scolaire n’est pas une guerre contre la foi, mais une protection pour tous : elle évite que la conviction du plus nombreux s’impose aux autres et que la religion devienne instrument de pression. Elle garantit à l’élève pieux le droit de croire, à l’élève indifférent celui d’apprendre, et à l’enseignant celui d’enseigner sans craindre l’injonction rituelle.

Reste une évidence : ce débat, déjà tranché mille fois, revient comme un boomerang au moment où la Tunisie a besoin d’air.

Pendant que d’autres pays discutent d’intelligence artificielle, de conquête spatiale ou de transition énergétique, nous continuons de nous écharper sur l’emplacement d’un tapis de prière. La question mérite une réponse juridique claire, pas un éternel bras de fer identitaire.

La neutralité de l’école n’est pas un luxe, c’est la condition même d’un espace commun où chacun, croyant ou non, peut apprendre sans se sentir assiégé. Le rappeler n’est pas cliver, c’est simplement refuser de rejouer un mauvais film.

 

 

Maya Bouallégui

 

 

 

A lire également
Un comité davocats soutient linstallation de salles de prière dans les écoles
26/09/2025 | 11:30
10 min
58 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025 Tunisair valorise la destination Tunisie au Salon IFTM Top Résa 2025
QNB Tunisia renforce son soutien au Padel QNB Tunisia renforce son soutien au Padel
All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers » All Intelligence for New Africa : Huawei Africa Night 2025 honore les « African Intelligence Pioneers »
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle
Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés Maghreb : la cybersécurité passe par la sensibilisation des employés
sur le fil
22:00
Kaïs Saïed, Abdelmadjid Tebboune, trafic de drogueLes 5 infos du week-end
21:55
Atteint dun cancer, Rached Khiari implore une libération médicale
21:08
Plus de 140 artistes réclament la protection diplomatique de la flottille pour Gaza
20:15
Un recours en cassation attendu le 8 octobre pour trois militants associatifs
19:03
La fille de Saloua Ghrissa lance un cri de détresse : je veux simplement que ma mère soit libérée !
17:00
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
15:30
Haykel Hochlef : la collecte céréalière a atteint douze millions de quintaux
14:52
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spécial »
12:20
Flottille Al-Soumoud : arrivée prévue à Gaza dans deux à trois jours
10:47
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urgente
10:24
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
09:33
Météo Tunisie - Températures entre 25 et 30°C, plus fraîches sur les hauteurs
21:46
La Tunisie plaide pour une zone exempte darmes nucléaires au Moyen-Orient
21:14
Lavrov à lONU : toute attaque contre la Russie entraînera une « réponse résolue »
19:44
Abdelmadjid Tebboune dément toute ingérence algérienne dans les affaires tunisiennes
18:33
Le ministère de l'Intérieur annonce le démantèlement dun réseau international de trafic de drogue
17:16
Plus de 25 tonnes de produits alimentaires avariés saisis à travers le pays
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Prière à lécole, la polémique anachronique
Prière à lécole, la polémique anachronique
26/09/2025
58
Zoom sur la CDC au cur dune nouvelle tempête judiciaire
Zoom sur la CDC au cur dune nouvelle tempête judiciaire
25/09/2025
13
Incident de Nice : Nouvelair face au tribunal médiatique français
Incident de Nice : Nouvelair face au tribunal médiatique français
24/09/2025
33
Paradoxe du marché locatif : les demandes en baisse, mais les prix en hausse
Paradoxe du marché locatif : les demandes en baisse, mais les prix en hausse
23/09/2025
3
Commentaires
Commentaires (58)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
Code
Transparence
a posté le 28-09-2025 à 21:12
Suite à ce incident un débat agite l'opinion : certains soutiennent l'initiative, d'autres la rejettent. Or, jusqu'à présent, le ministère de l'?ducation n'a pas exprimé sa position. Va-t-il autoriser la prière dans les cours d'école, prévoir des salles dédiées ou rappeler que l'école n'est pas un lieu de culte ? Les élèves pourront-ils interrompre un cours pour prier ? Une clarification officielle est attendue. »
Répondre
Mouslim
Allahou Akbar
a posté le 28-09-2025 à 19:38
Allah le tout puissant ramènera l'Islam dans la terre de Tunisie. Nous sommes et nous resterons des musulmans sunnites l'Islam est en danger plus que jamais en Tunisie.
Répondre
Bounegucha
Il faut accepter la verité
a posté le à 20:22
La majorité des Tunisiens, athées en essence, ne pratiquent l'islam que par mimétisme social.

Cet écart entre la croyance intime et le rituel public fait des pays arabisés et islamisés les plus profondément hypocrites de la Terre.
Répondre
*****
Moussilini
a posté le à 20:06
Pourquoi, il n'y a pas d'islam en Tunisie, depuis quand ?
Ya rab justement dépasse nous des débiles*** sur ce petit paradis qui est la Tunisie
Répondre
Abir
Tounsi
a posté le 28-09-2025 à 13:50
Monsieur, les progressistes sont en prison et c'est voulu, comment voulez vous qu'ils progressent mais les islamistes sont restés en liberté, juste une poignée en peut dire de la poudre aux yeux, juste pour faires semblant et dire qu'il a mis des islamistes en prison ! Ces gens sont en partie au pouvoir , administrations et institutions ! ks crie au loup mais le loup est plus malin que lui ou peut être n'est vraiment pas sérieux pour l'anéantir
Répondre
******
Le ministère
a posté le 28-09-2025 à 12:57
Il faudrait éditer les règles des établissements scolaires par le ministère de l'éducation

Maintenir un environnement d'apprentissage : Les établissements doivent éviter les distractions pour les élèves et maintenir un cadre d'étude. Tout simplement
Répondre
Ancien élu de la république française
Voilà la preuve
a posté le 28-09-2025 à 12:21
Suite à mon commentaire voilà la preuve : https://www.facebook.com/share/v/1EB4eyrMAZ/?mibextid=wwXIfr
Répondre
Tounsi
'?chec des progressistes laiques
a posté le 28-09-2025 à 11:02
Les progressistes ont eu quatre ans pour remettre le pays sur les railles de la démocratie et ils ont échoué. Il ne faut pas s'étonner que l'islamisme revient cette foi ci par les bases pour restituer les acquis de la révolution.
Répondre
Ancien élu de la république française
Nos jeunes entre la drogue et la religion ?
a posté le 28-09-2025 à 10:51
Pourquoi le sujet de la prière dans les endroits publics a t-il surgit soudainement est-ce par hasard ?
On ne doit pas oublier que grâce a la vigilance de la douane Tunisienne on a découvert au port de Rades des tonnes de drogue en comprimés . Plus de 13 millions essentiellement ecstasy , tramal.,destinée a être distribuer aux collégiens et lycéens dans nos collèges et lycées . 03 jours plus tard la douane Tunisienne a déjoué une autre opération de contrebande de 10 millions de comprimés de stupéfiants destinés également aux lycéens et collégiens. En une semaine deux opérations de distribution de stupéfiants sur le territoire tunisien ont échouées. Les commanditaires , leur complices et parrains de destruction de nos jeunes ont échoué et leur plan a été déjouer il faut alors chercher un autre outil pour réaliser leur objectif. Ils n'ont pas tarder a trouver la solution : Il faut changer de tactique et stratégie , il faut investir dans la religion et du coup la polémique de la prière dans les endroits publics a surgit comme en 2011 .Ils n'ont pas tardé a exploiter les naïfs, les fanatiques et les extrémistes pour semer la zizanie dans l'esprit de nos jeunes pour les exploiter après dans le terrorisme et la prostitution et detruire notre chère pays
Répondre
Fares
Une crise identitaire sans plus
a posté le 28-09-2025 à 10:40
Ni islamistes ni ammar bouzzour, ce sont sont des jeunes qui se cherchent. Les islamistes gymnases de Chaanbi s'ils voulaient sortir il l'auraient fait depuis quelques années déjà. Arrêtons les théories du complot.
Répondre
Astérix
Prier n'a jamais été un problème !
a posté le 28-09-2025 à 09:55
" Qu'ils prient, il est où le problème ?" Le hic c'est qu'ils doivent prier dans les lieux prévus pour ça ou bien chez eux mais pas dans l'enceinte d'une école car c'est un lieu neutre. Maintenant il faut vraiment chercher qui a poussé ces élèves à faire ça, qui est le meneur et pourquoi le ministère ne réagit pas?
Répondre
Didon
Une enquête s'impose
a posté le 27-09-2025 à 22:57
Afin de sanctionner ceux qui sont derrière ces enfants.
Répondre
Tanit
Le silence assourdissant du pouvoir face à la recrudescence de l'islamisme dans le pays
a posté le 27-09-2025 à 22:55
Ce pouvoir serait-il laxiste ou complice ?
Voudrait on le retour au pouvoir de la peste islamiste ?
Répondre
Fares
Qu'ils prient, il est où le problème ?
a posté le 27-09-2025 à 21:40
Curieusement on lit les mêmes propos de la part de la hasbara qui dénonce la prière dans certains pays occidentaux. Je ne crois nullement aux religions hébraïques, pourtant les événements que nous vivons justifient un replis identitaire de la part de ces élèves. Il s'agit de jeunes adolescents qui se cherchent. Face au génocide en Palestine, à l'arrogance de Netanyahu et Trump, face à un président autoprocalmé qui ne fait que jouer son 33 tours clivant et haineux, c'est jeunes n'ont plus que la religion. Je ne suis pas d'accord avec cet article. Ces propos sont bien sensés en période de paix, mais nous sommes en guerre.
Répondre
Tanit
@ Fares veut dire rats au pluriel non, va te coucher
a posté le à 22:46
Ce n'est pas en faisant la prière que l'on combatterait non ennemis supposés.
Nous ne sommes pas en guerre comme tu l'affirmais.
Notre identité est tunisienne et non pas musulmane uniquement.
Quel est le rapport avec le criminel Chitanyahou ?
L'école publique ou privée n'est pas un lieu de prière.

Réfléchis un peu et ne sois pas naïf ! Qui sont-ils derrière ces ados manipulés ?

Enfin, ce n'est pas en faisant la prière qu'on ferait développer le pays.
La religion doit être privée et personnelle.

Répondre
Fares
Tanit
a posté le à 10:30
Quel niveau! Tu est incapable de discuter intelligemment? Pauvre ***
Répondre
*****
Fares
a posté le à 12:54
Tout de suite les insultes
Arme des faibles
Répondre
Marsellus Wallace
Ugly Fiction
a posté le 27-09-2025 à 20:34
Le grand danger est que ces gens deviennent des scientifiques et des intelligents.
Laissez-les prier dans la cour d'école, une fois que personne ne les regarde ou qu'il pleut, ils vont faire autre chose.

La seule fois où j'ai été à la mosquée par curiosité, où j'ai prié à mes 12 ans, on m'a volé mes chaussures et je suis rentré en marchant dans la boue, pieds nus.
Répondre
Morjane
Qui est derrière ?
a posté le 27-09-2025 à 19:33
C'est simple. La prière à l'école est un danger pour l'enseignement, la république et nos libertés. Et toutes prières de rues doivent être interdites. Il existe des mosquées pour ça , il ont augmenté en quantité depuis 2011 . L'électricité et l'eau trop gaspillé sont aux frais du contribuable salarié surtout puisque beaucoup de professionnels libeaux et entrepreneurs trichent avec les impôts comme pour la CNSS et les déclarations des employés. En plus elles sont vides. Ils pourront la mettre leurs pieds dans les lavabos prevus pour se laver les mains au lieu d'utiliser ceux prévus. Bravo à la directrice. Déjà que les mosquées ont toujours été des casernes pour les khwanjias maintenant c'est le tour des écoles. D'ailleurs une prière à 10h ne correspond à rien d'autant plus qu'ils n'ont pas supprimés leurs chaussures . '?trange. Ces personnes devraient être poursuivi en justice. '?a sent le danger. Et les immigrés d'Europe notamment des banlieues islamisées de France occupez-vous de votre pays et vos trafics financiers laissez les tunisiens tranquilles

Répondre
******
Machallah
a posté le 27-09-2025 à 19:11
Ils ont inventé même la salât aquatique qui dit mieux.
A la plage dans l'eau ils font leurs prières. Du m'as-tu vu.
Ils sont innovateurs sur toutes les conneries qui existent sur terre.
Machallah
Répondre
*****
Malheureusement ces gens sont devenus incapables
a posté le 27-09-2025 à 18:57
Essardouk mongarou fi kh...... Howa yathan

On vivait tranquille depuis des décennies, c'est venu comme un cheveux dans la soupe toutes ces polémiques etttttttt ces lifes. Waw ils sont tous des connaisseurs et des connaisseuses en droit, en politiques, en éducation, en islam....... machallah machallah et ca gueule et ça s'insulte ... blablabla blablabla
La plupart des ignorants infinis.
Des vidéos avec des adolescents qui pleurernt qui veulent la prière.
Tahhhhh alihom elwahy.

Non mais ces tunisiens sont devenus folkloriques.

Répondre
SALIM
LES ELECTIONS DE 2025 SONT LES PIRES QU'AIT CONNUES L'AVOCATIE .
a posté le 27-09-2025 à 17:58
Un batonnier qui a candidaté 3 fois consécutives, mais n'a pas pu etre élu ,au gré du dicton Tunisien (ETHELTHE THEBTE). Mais il a été élu grace à une ALLIANCE CONTRE TOUTE NATURE qui s'apparente à un 'mariage' d'une carpe (et meme de 4 carpes!!!) et d'un lapin. UNE ALLIANCE NAHDHA WA AKHEWATEHE , PDL (le sit in de l'avocat de ABIR dans la maison de l'avocat 3 jours avant les élections n'est pas pour rien), PSEUDO-GAUCHE,PSEUDO-NATIONALISTES PANARABES,PSEUDO-'SANS LIGNE IDEOLOGIQUE CLAIRE'!!!!.ENNAHDHA et 'GAUCHE' se sont alliés avec les avocats du RCD , qu'ils les appelaient CELLULE partageant les affaires des contentieux de l'état du temps de Ben ALI. Des avocats qui scandaient DEGAGE à ABIR lors du procés du RCD ,et l'ont agressé à l'ARP se sont alliés aux avocats du PDL.Et les avocats de la 'gauche' et de la ligne PANARABE qui ont oublié les sangs des martyrs BELAID et BRAHMI se sont alliés avec les representants de celui qu'ils ont consideré ....................KATTEL LARWAH!!!!!!!. (AL MOUSEMEH KARIM !!!!).

Et voila les resultats. un communiqué (encore ouvert!!!) de 14 avocats soutenant un slogan « on ne peut pas obéir à une créature et désobéir au Créateur. Cette terre appartient à Dieu et ne vous appartient pas » qui nous rappelle les slogans de ANSAR ECHARIA en 2011-2012.On dirait que ce lycéen vient de lire un livre d'AL KHAWAREJ ou d'IBN TAYMIA.Mais ce slogan ne ressemble t il aux slogans scandés lors de l'assemblée générale du 13/09/ .............DAWLET EL BOULIS WFAT!!!! (les deux contestent les autorités de l'état).Et le plus etrange est que ce dernier slogan a été justifié par NABDH AL JALSA AL AAMME. Et qu'on ne peut pas dénoncer NABDH AL JALSA AL AAMME On doit l'écouter !!!!

Et entretemps la ligue TRIFIENNE nous parle DE SEQUESTRATION DES MEMBRES DE LA SECTION DE GAFSA , bien que je l'ai conseillé d'arreter de regarder les films d'HORREUR et les series POLICIERES !!!!. Donc interdiction de prière aux lycées et "sequestration' à l'université!!!!!!!!
Répondre
******
A certains moments Il faut mettre un stop
a posté le 27-09-2025 à 17:51
Importance de la laïcité : 

La laïcité est un moyen de garantir la liberté de croire ou de ne pas croire, et de protéger les élèves contre toute forme de pression ou d'endoctrinement

Ou est le ministre de l'éducation ? Pourquoi font ils l'autriche ?

On aimerait bien faire un arrêt définitif sur ces polémiques. SVP

les tunisiens sont devenus waw. Ils adorent les polémiques.

C'est fatiguant zid elmaa zid edkik.
Répondre
Sensei
Faux debat
a posté le 27-09-2025 à 17:06
La Tunisie est un etat civil mais non laique a la francaise. Donc de quel neutralite parlez vous? lorsque vous parlez de
" la neutralite de l ecole".
La constitution stipule que
l Islam est la religion du peuple tunisien, tout en garantissant la liberte de conscience. L ecole tunisienne n est donc pas, et ne doit pas etre neutre comme le souhaitent les Tunisies affilies de la laicite francaise. L ecole enseigne les perceptes et traditions islamiques en tant que foi du peuple tunisien, et non une comme religion parmi les autres religions. Lorsque l ecole refuse un local au eleves pratiquants, pour faire la priere tout en enseignant au eleves
l obligation de l Islam quant a l priere, c est faire preuve d incoherence et cree un debat inutile qui fait la joie de la minorite qui reve de voir le peuple tunisien deislamise, et qui
n arrive pas a se resigner a accepter que le peuple tunisien se veut etre musulman. Il evident que partout et a l ecole aussi, il doit avoir des espaces pour faire la priere, mediter ou chercher sa propre spiritualite,i
independament de
l appartenance religieuse. Alors que des ecoles dans des pays laiques et secularises, offrent des espaces pour faire la priere pour tous, certains cercles mimitistes et suivistes en Tunisie, veulent imposer un modele societal francais qui s oppose a l histoire, au traditions et a la volonte du peuple Tunisien, qui nous rappelle les combats de Don Quichotte, mais qui aussi detourne l attention des vrais problenes de la Tunisie......
Répondre
Aladin
Connivence entre le pouvoir Ultra conservateur et les islamistes ?
a posté le 27-09-2025 à 16:47
On est en droit de s'en douter du moment où on impose un vestimentaire islamiste dans les universités et la prière dans les écoles.

La stratégie des islamistes pour reconquérir le pouvoir n'a pas changé.
On manipule les ados, sous prétexte de craindre Allah, .. on leur demande de faire voiler leurs s'?urs et leur mère, si elles ne sont pas....
On leur dit de venir à la mosquée pour la prière afin de les faire subir un lavage de cerveau... Et les faire rentrer, par la suite, dans le moule islamiste.
Répondre
SALIM
CE N'EST PAS UNE QUESTION RELIGIEUSE MAIS PLUTOT UNE MANIPULATION POLITIQUE.
a posté le 27-09-2025 à 12:32
1-Pourquoi cette demande pour des salles de prière n'a pas été soulevée lorsque NAHDHA, KARAMA étaient au pouvoir.

2-ABDELFATTAH MOUROU n'a t il pas dit (à WAJDI GHNIM (circoncision des filles)) qu'il ne faut pas compter sur la génération actuelle ,mais sur leurs fils et petits fils!!!!

3-La branche des IKHWAN en Tunisie ,n'est elle pas née dans les années 70 dans les lycées. Et ces lycéens sont devenus les étudiants des années 80. Et ces étudiants sont devenus les politiciens des années 90 et 2000.Et ces politiciens sont devenus les députés et ministres des années 2010 et meme des membres de l'Ordre des avocats!!!!!.
Répondre
bouraoui
retrogradés ecole ou mosquée?
a posté le 27-09-2025 à 12:29
oui il faut interdire ne pas confondre ecole et mosquée
à l'cole comment faire pour aller prier : interrompre le cour pour chacuns ou pour tous et combien va durer cette prière ? ca va devenir un pretexte pour sortir du cour meme pour ceux qui ne font pas la prière
est ce que Ennahdha est revenue
Répondre
SALIM
IL ETAIT UNE FOIS(CLAUDIA CARDINAL) HIZB ETTAHRIR (QUI SONT LES SIGNATAIRES DU COMMUNIQUé).
a posté le 27-09-2025 à 10:33
N°2 :
Une avocate de Hizb Ettahrir : « Ils veulent propager la débauche » (TEXTO DU SITE Réalités on line Par W.J 07-03-2018)

'L'intervention d'une avocate de Hizb Ettahrir dans une émission diffusée sur Zitouna Tv, prénommée HANEN KHEMIRI a secoué la toile. L'avocate controversée s'en est prise à la Constitution tunisienne et aux membres de la commission des libertés Individuelles et de l'égalité, et en particulier à sa présidente Bochra Bel Haj Hmida, qu'elle a traitée de « malade » et d' «ignorante» .

N°3:
Hizb Ettahrir : la décision de suspension est illégale ! B.N 06/06/2017 | 22:35

'Le membre du bureau médiatique de Hizb Ettahrir, IMEDEDDINE HADDOUK a estimé, mardi 6 juin 2017, que la décision de suspendre les activités de son parti pendant un mois est illégale'.

N°4 :
'Hizb ut'Tahrir compte porter plainte contre le PDL ( Mosaique F.M 2022/01/09 12:00)

L'avocat et membre du parti de la Libération (Hizb ut'Tahrir, islamiste), FATHI MUSTAPHA KHMIRI, a déclaré à Mosaïque FM, ce dimanche 9 janvier 2022, que son parti va porter plainte contre le parti destourien libre (PDL) et ce, pour avoir incité à l'entrave de l'activité du parti.'
Répondre
SALIM
IL NE FAUT PAS REGARDER LA QUESTION D'UN ANGLE RELIGIEUX ET D'UNE MANIERE ISOLEE.
a posté le 27-09-2025 à 07:59
En lisant les 3 premiers noms du communiqué des 14, on trouve l'avocate de MAHER ZID, condamné à 10 ans, et le porte parole de HIZB ETTAHRIR. Et en écoutant le bachelier du lycée de Hammamet, on comprend que nous sommes devant un futur étudiant qui nous rappelera celui qui a déposé le drapeau national à la faculté des lettres. Mais le communiqué de ces 14 avocats (ouvert à d'autres) et ménaçant de poursuites pénales contre les fonctionnaires de l'état ,pour entrave aux libertés et au droits ,devra etre analysé avec d'autres évenements ou plutot maillons d'un complot coincidant avec la rentrée politique et qui a commencé par 'l'élection d'un nouveau batonnier et d'un bureau national selon un accord CONTRE NATURE NAHDHA-PDL-PSEUDO-GAUCHE-PARTI ECHHAAB ET PSEUD-NATIONALISTES. En plus d'une PROPAGANDE ACHARNEE de plusieurs sites méconnus auparavant ,comme AL KATIBA de MOHAMED YOUSSFI et TU-MEDIA -KASF MEDIA de KHAOULA BOUKRIM , pour des 'politiciens' qui essaient de revenir à la scene ,MOHAMED ABBOU, THAMEUR SAAD du PDL et pour le nouveau batonnier et, l'islamiste président de la section de l'ONAT de Tunis . Sans oublier les declarations repetées de ZIAD DABBAR du syndicat des journalistes , la super-activité de quelques sites électroniques, et les 'manifestations' des syndicats de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

BREF L'OPPOSITION AU REGIME TENTE UNE RENTREE EN FORCE EN 'UN SEUL BLOC' OPPORTUNISTE FORMé CONTRE NATURE (on dirait ZAWAJ MOTAA) EN SUIVANT L'EXEMPLE DE L'ONAT QU'ELLE COMPTE GENERALISER A LA LIGUE, au SNJT ,à L'UGTT .

C'est t comme 2022 et debut 2023.Mais vous connaissez la suite en fevrier 2023.
Répondre
Tounsi hor
L'atheisme par l'absence d'islam
a posté le 26-09-2025 à 20:51
Pourquoi cette peur de l'islam comme si c'etait une menace etrangère a la société Tunisienne, l'islam est en Tunisie depuis les compagnons, exclure l'islam de l'ecole c'est laisser un vide qui sera comblé par l'atheisme,

ça a marché en France, par un travail de philosophes et ideologues, mais jamais nos penseurs Tunisiens n'ont inventé ni theorisés cet atheisme, c'est lui le corps etranger qu'il faut exclure, pas l'islam, cette histoire me rappel les debats des colons après la revolte de thala, infantilisant l'acte des Tunisiens avec un air paternaliste. Pour ces colons l'education doit être dissociée de l'islam car ils en avaient peur, sauf qu'aujourd'hui l'islam c'est notre identité avons nous peur de nous memes ?
Laissez ceux qui veulent prier le faire !
Répondre
Tgm
@tounissi...nagdhaoui
a posté le à 08:58
Pourquoi a l'école ?
Pourquoi s'afficher
C juste du...m'as tu vu
C tt
Répondre
citoyen
Exhibitionnisme
a posté le 26-09-2025 à 19:40
C'est un pays exhibitionniste. De la plus haute autorité de l'état à la plus jeune qui porte le voile à 6 ans, aux photos arborés sur le bureau, à la marche à pieds avec son escorte derriére, à la priére dans les ecoles, ..... Le tout sans aucune conviction mais avec beaucoup d'exhibitionnisme et de "Following"! Tant pis si l'une des qualités qui caracterise les nations éveillées et developpées est la DISCRETION !
Répondre
HatemC
Le pire est à venir si le prosélytisme triomphe
a posté le 26-09-2025 à 18:18
On voudrait nous faire croire que la Tunisie d'hier était impie, et que seule la jeunesse actuelle détient la « vraie foi ». C'est une manipulation historique et identitaire.

Faut-il croire que la Tunisie de nos parents et grands-parents - celle qui a bâti l'école publique, l'égalité entre les sexes, les réformes sociales pionnières - n'était qu'un pays de « renégats » ?

Faut-il croire que la jeunesse d'aujourd'hui serait soudain « plus musulmane » que ceux qui ont prié, jeûné, travaillé et transmis leur foi sans jamais transformer l'école en champ de bataille ?

Non. Ce discours n'est pas religieux, il est idéologique. Ce n'est pas une quête de foi, c'est une arme de pouvoir.
La Tunisie n'a pas besoin d'une nouvelle police de la piété. Elle a besoin d'éducation, de savoir, de progrès.

Si nous cédons au prosélytisme, ce n'est pas seulement l'école qui sera perdue, c'est l'idée même d'une Tunisie libre, moderne et ouverte.
Répondre
Alya
Réponse à Hatem c
a posté le à 12:15
La je vous rejoins à 100/ 100 . Les jeunes de maintenant , n ont aucune culture religieuse .ils sont formes sur des sites wahabites ,et un prosélytisme à la noix . J ai même vu sur tiktok des idiotes qui vendaient des voitures de dubai et des messages de wahabites . Elles sont tunisiennes .l état tunisien doit intervenir et expliquer que l islam n est pas détenu par abouhoureira . Youssef essidik a plusieurs fois , essayait de le faire .
Répondre
Abir
Ce n'est qu'un début !!!
a posté le 26-09-2025 à 17:47
Le signal des terrorisme est donné, la destruction de notre pays a commencé, un pays détruite économiquement, Education au point zéro, santé , tu peux mourir et le plutôt possible, chômage bat son plaint et de l'autre côté, des cervelles vides guidés par des islamistes radicales ennemis de pays ! Franchement ce ne pas innocent
Répondre
L'exilé
On n'est pas sorti de l'auberge
a posté le 26-09-2025 à 17:29
Et nous y voilà! Le démon de la discorde qui pointe son nez comme au début des années 1980. L'instrumentalisation de l'école avait un agenda politique avéré et continue de l'avoir. Je me souviens qu'en 1980 quand j'étais enseignant au lycée technique de Makthar, certains de mes élèves au nombre de 4 à 5 venaient frapper à la porte de la salle de classe 10 à 15 minutes après le début du cours. Ils étaient de très bons élèves. Ils étaient internes. Quand je leur avais demandé pourquoi ils étaient en retard, ils me répondirent qu'ils étaient en train de prier. Je leur avais simplement indiqué qu'ils devaient s'expliquer auprès du surveillant général. Le réglement prévoyait qu'aucun retard au delà de 5 minutes ne sauraient être toléré et entraînerait la mention 'absent' sur le registre. Un quart d'heure de retard signifiait une absence et l'élève ne pouvait intégrer les cours que la séance suivante muni d'un billet d'entrée. '?videmment j'avais expliqué à mes élèves qu'ils étaient tenus de respecter le réglement et que les études étaient leur raison d'être au lycée.
Ensuite, le mouvement à commencé à s'accroître, une demandé d'une salle de prière à été exprimée alors que le lycée compact près de 3000 élèves et le surveillant en charge des emplois du temps s'ingéniait à accommoder toutes les classes. C'était un défi quotidien.
Juste aprés cet épisode, il y avait la bataille du hijab au niveau du collège. Un enseignant islamiste exigeait que les fille soit voilée en assistant à son cours, ses collègues de français leur faisaient enlever le voile avant d'entrer en classe. Une bataille quotidienne. Le conseil de discipline dont j'étais membre élu fut saisi. Une décision fut prise consistant en l'application stricte du réglement intérieur au sujet du code vestimentaire à savoir le tablier. C'est malheureusement du déjà vu. On n'est pas sorti de l'auberge. Pour être plus édifié lisez Carnet d'Ecoles de Miled Hassini.
Répondre
Hourcq
Le buzz
a posté le 26-09-2025 à 17:11
J'ai l'impression que ces jeunes veulent plutôt s'exhiber sur les réseaux sociaux auxquels ils sont accrocs pour faire le buzz.
Une foi ostentatoire n'est pas une preuve de grande spiritualité bien au contraire. Et pour qui connaît cette belle ville qu'est Hammamet et ses habitants, on n'y voit pas beaucoup d'intégristes religieux.
Le danger pour une jeunesse facilement manipulable est de tomber dans la violence comme l'ont fait des milliers de jeunes tunisiens en partant combattre aux côtés de Daesch en Syrie croyant defendre la "vraie" religion.
Répondre
Alya
Hourk
a posté le à 11:21
Oui , c est l une des villes la plus ' joyeuse de tunisie .Les gens sont très ouverts .il y a beaucoup de résidents d origine italienne qui coulent une très belle retraite .Et comme vous dites, les lycéens à l origine de cette prière. ,sont déjà sur facebook . Ils rappellent qu ils ne sont manipules , qu ils ont une vie d ado , qu ils pratiquent du foot..
Répondre
kml
Terrorisme
a posté le 26-09-2025 à 17:00
Des ado mais ils portent bien un projet des futur extremists. La religion est personnel
Répondre
Hannibal
Religion
a posté le 26-09-2025 à 16:10
Quand la religion devient ostentatoire, soit elle est instrumentalisée pour cacher des manquements graves à des obligations vitales et éducatives, soit elle est utilisée comme moyen d'expression de la désobéissance dont la justification est souvent évidente.
Répondre
Tgm
Horrible
a posté le 26-09-2025 à 15:56
C vraiment désespérant le niveau atteint par beaucoup de tunisien
Concernant la religion
Nous continuons à creuser alors que nous sommes au plus mal....
Répondre
Tunisien au Canada.
Usurpation des musulmans par les ennemis wahabites.
a posté le 26-09-2025 à 15:44
Il faut très bien distinguer l'Islam authentique de l'Islam radical prôné et promu par les prédicateurs wahabites qui se disent salafistes. Ce sont eux qui dénaturent l'Islam, nuisent à sa réputation et le transforment en terrorisme pur et dur. Le wahabisme est le sionisme islamique (Ibn Abdelwahab, Ibn Laden, Daech'?') comparable à ses homologues juif (netayaho) et chrétien (georges bush). Il se trouve, que faute de prédication, ce sont les wahabites qui se disent salafistes qui propagent l'Islam à leur manière tordue et déviée de l'Islam réel tel que zeitounien, azharite'?'.

Ces wahabites qui se disent salafistes sont en réalité un mouvement plutôt politique qui agit faussement, par usurpation, au nom de l'Islam et non un mouvement religieux. Et ce sont les fabricants et producteurs de terrorisme et autres vicissitudes. Leur leader ibn abdelWahhab a carrément ajouté, aux cinq principes de l'Islam, un sixième principe : celui du suivi aveugle de sa fausse et tendancieuse doctrine infondée sous peine de se voir déchoir du statut de croyance en la foi Islamique. C'est intentionnel pour exécuter et liquider les opposants de son gouverneur et chef de tribu (terroriste et sanguinaire) par ce prétexte.

L'internet est super inondé de leurs propos à tel point qu'il est quasi impossible de trouver des propos émanant de l'Islam réel. C'est pourquoi, l'intelligence artificielle a sorti, en réponse à la requête d'Ines Harrath, que la prière ne doit pas être retardée. En réalité, il s'agit d'une erreur gravissime et contraire à l'essence même de l'Islam qui facilite tout. Il y a une unanimité des écoles jurisprudentielles que les plages des horaires des prières sont larges et qu'on peut retarder une prière à la fin de sa plage horaire permise sans commettre le moindre péché. C'est pourquoi les érudits zeitouniens ont recommandé ce qu'on appelle le deuxième Dhohr et la deuxième prière du vendredi pour s'adapter aux contraintes de la vie moderne sans commettre de péchés. Ces wahabites usurpateurs de l'Islam combattent des deuxièmes prières par extrémisme et fanatisme et sans aucune base scientifique objectivement recevable et c'est pourquoi l'intelligence artificielle se trompe, faute d'apprentissage de plusieurs parties et faute d'esprit critique.
Répondre
Ali
La manipulation
a posté le 26-09-2025 à 14:41
Je passe mon temps à me répéter pour sonner l'alarme. Vous êtes en train de vous faire manipuler par l'Iran. Vous allez vous faire talibaniser, petit à petit, ça avance déjà bien. Les Tunisiens seront de la chair à canon contre Israël, comme tous les proxies iraniens, dans une guerre perdue d'avance. Vous êtes manipulés et aveuglés par la propagande et la haine qu'on vous inflige, à l'encontre du vrai modèle tunisien. Il faut faire demi-tour. Réveillez-vous de ce cauchemar. Vous pouvez encore résister, sinon la suite est épouvantable. Réveillez-vous, réveillez-vous, R'?VEILLEZ-VOUS !
Répondre
*****
ALI LE SERPENT A SEPT TETES
a posté le à 15:43
occupez vous de votre Maroc laissez la Tunisie aux tunisiens. On sait très très bien ce qu'on doit y faire..

Répondre
HatemC
Qui est derrière ces jeunes désorientés, et dans quel but ?
a posté le 26-09-2025 à 14:27
Cet épisode ne peut pas être lu comme un simple « incident scolaire ».
C'est un révélateur politique et idéologique et même géopolitique avec un timing qui n'est pas neutre.

Pour les uns, c'est la preuve d'une régression religieuse inquiétante.
Pour les autres, c'est une atteinte à la liberté de culte.
D'ailleurs cela se vérifie ici même les uns une régression les autres une atteinte à la liberté de culte
Mais la vraie question est ailleurs. .... Une école prise en otage

Ce n'est pas la prière qui pose problème.
C'est le vide éducatif et politique qui la transforme en drapeau, c'est dit dans l'article.
Une génération dés'?uvrée devient une proie facile pour les manipulateurs de tout bord.

Des écoles délabrées, des classes surchargées, des enseignants absents, des programmes dépassés, des parents invisibles.

Tout cela n'est pas un accident. C'est voulu.
Plonger un pays dans l'ignorance, c'est le meilleur moyen de le contrôler.

Ce naufrage éducatif n'est pas seulement idéologique, il est aussi géopolitique.

Une Tunisie instruite et critique dérange, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Répondre
Saief el islam
Tout est dans le Coran
a posté le 26-09-2025 à 14:01
Les enfants n'ont besoin de rien d'autre dans la vie d'un bon musulman.
Répondre
Tgm
@saif
a posté le à 15:54
Pas compris
Refaits la phrase stp
Répondre
Zico
une image vaut mille mots
a posté le 26-09-2025 à 13:54
L'image des eleves faisant la priere est tellement emblématique de la Tunisie, elle résume parfaitement la situation du pays. On y vois, le terrain de basketball mal entretenu ressemblant plutot à un terrain vague avec quelques arbustes sauvages. les murs autour sont sales, non peinturés. En arriere plan on voit des constructions anarchiques typique des bidons villes...continuez votre priere.
Répondre
Asterix
Nous y voilà !
a posté le 26-09-2025 à 13:32
On les a fait sortir par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Même en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde on ne voit pas ça. Alors ces gosses sont de vrais musulmans ou des faux musulmans? Au fait c'est quoi un vrai et un faux musulman ?
Répondre
*****
La prière chez soi
a posté le 26-09-2025 à 13:28
l'école tunisienne, particulièrement le système public, est laïque dans son principe.
Donc ne venez pas nous inventer des vies.

Pour l'anecdote pour mon fiston avait réussi un concours dans une école privée juive en bas des champs-'?lysées.
Il n'avait jamais voulu y aller. Tous les matins Salem shalom non (très religieux)
Répondre
HOS4NI
Et voilà
a posté le 26-09-2025 à 13:12
Nous sommes sûres maintenant que la relève est assurée...encore pendant 30 ans on aura le 6iem Siècle et les coutumes du 6ème siècle devant nous en live...adoptés et répétés et sacralisés...Entre temps bien sûr toute l'humanité aurait migré vers
Mars à travers les tunnels quantiques découverts par un physicien rouwandais...
Répondre
lambda
l'école est pour l'enseignement
a posté le 26-09-2025 à 12:27
on va à l'école pour apprendre le savoir, pas pour prier. si tu veux la prière, va chez toi. si tu dis que la prière doit être observée à des heures précises, reste chez toi et ne viens plus à l'école. et prie allah pour qu'il t'envoie des mandats. l'article aborde un point important : ça commence par de simples prières, ça finit chez Daech. la religion islamique autorise 1001 et interprétations allant des plus pacifiques aux plus radicales. rappelez vous la mosquée du campus d'el manar combien elle a enfanté d'islamistes et de terroristes.
Répondre
lambda
pas de cerveau
a posté le 26-09-2025 à 12:23
à 15 ans, il n'a pas encore suffisamment de cerveau pour comprendre la religion quelle qu'elle soit. On les formate dès leur enfance et ensuite ils agissent comme des moutons. si on attendait que l'homme ait suffisamment de cerveau pour apprendre la philosophie et les sciences humaines, il rigolera ensuite des religions. aucune religion n'est crédible, elles se plagient toutes les unes aux autres et le plus grand plagieur est l'islam. si dieu veut nous parler, il n'a pas besoin d'un intermédiaire, il s'adressera à nous directement. il nous a offert un cerveau,pour cela, mais au lieu de l'utiliser pour comprendre que tous les prophètes sont des charlatans, on préfère la paresse intellectuelle et croire à ce que nos aïeux nous ont enseigné bêtement. bref, désolé chers croyants, mais vous n'êtes que des moutons..
Répondre
Tunisino
Solution
a posté le 26-09-2025 à 12:12
Combattre la culture du pays est dangereux, la culture du pays est à transformer en un moteur de développement, au lieu de la classer comme frein au développement, surtout que la religion musulmane est forte, elle favorise le travail, la discipline, la propreté, et la créativité, si elle est approché par des têtes intelligentes et équilibrées. La solution est simple et a toujours existé, réserver dans la limite du possible une salle de cours aux prières si aucune mosquée ne se trouve au voisinage de l'établissement, sans que l'éducation soit idéologisée. Au campus el manar à tunis, toute une mosquée a été bâti pour résoudre ce problème. Ce besoin est à approché techniquement sinon c'est la guerre civile!
Répondre
Ancien '?lu de la République française d'??origine étrangère assil iRRiF luid ETTABOUNA
attention la peste revient
a posté le 26-09-2025 à 11:57
Souvenez-vous, il y'a un ancien NAHDHAOUIS avait dit nous avons besoin de leurs enfants, aujourd'hui la peste revient, le danger est proche, les manipulateurs sont derrière, les traîtres vont utiliser les enfants comme une menace au pouvoir tunisien, il y'aura des manipulateurs de l'extérieur de la Tunisie avec l'aide des sionistes et des traîtres tunisiens et tunisiennes
Répondre
*****
D'ailleurs
a posté le à 12:37
Tous les nahdhaouis hier étaient en colère.
Répondre
Ancien '?lu de la République française d'??origine tunisienne assil iRRiF luid ETTABOUNA
Pourquoi svp
a posté le à 13:05
Pourquoi pouvez-vous donner des explications et de clartés les lecteurs et lectrices veulent savoir la raison de leur colère
Cordialement
Répondre
*****
Ancien...
a posté le à 13:54
Parce qu'ils veulent que les enfants fassent leurs prières à l'école.
Les excuses,
Ceux qui fument, et se draguent on leurs dit rien. Mais ceux qui pratiquent leur religion on leurs ne permet pas.
Ils y a même qui disent pourquoi ils ne fournissent des salles de prières, ex....
Voilà....
Malheureusement, je suis entourée de nahdhouis (voisins), j'ai les réflexions en direct.

On est à des siècles de lumières
Répondre
Pépites
Maroc : des dizaines de jeunes interpellés lors de manifestations à Rabat
23/09/2025
8
Tunis : 248 immeubles menaçant ruine, le gouverneur appelle à une action urg...
23/09/2025
5
Sanctions onusiennes rétablies : lIran crie à l« injustice »
23/09/2025
21
À la veille de la visite de Netanyahu, Trump promet « quelque chose de spéci...
23/09/2025
4
Assis sur la branche scie en main
23/09/2025
6
Dialogue de Hammamet Fouiller larrière-train de lhistoire
23/09/2025
6
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis