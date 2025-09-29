Zoom sur la CDC au cur dune nouvelle tempête judiciaire

L’arrestation de Ahmed Abdelkefi et Boutheina Ben Yaghlene a fait découvrir au grand public la Caisse des dépôts et des consignations. Quel est donc cet organisme public, l’un des rares qui affiche une excellente santé financière ?

L’information est partie comme une trainée de poudre dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 septembre 2025. Plusieurs sources concordantes, à leur tête plusieurs pages partisanes du régime dont celle du grand propagandiste Riadh Jrad, ont annoncé l’arrestation de l’ancien ministre des Finances, Fadhel Abdelkefi, son père l’éminent homme d’affaires Ahmed Abdelkefi et de l’ancienne PDG de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) Boutheina Ben Yaghlene. Il a fallu attendre le petit matin pour apprendre que Fadhel Abdelkefi n’a pas été arrêté. Les arrestations du père et de l’ancienne PDG sont en revanche confirmées.

La main des propagandistes du régime

Si l’information a surpris beaucoup de personnes, les observateurs avertis s’y attendaient un peu. Depuis quelque temps, des pages partisanes du régime, notamment celle de Moez Haj Mansour, s’activent à critiquer la CDC et sa gestion. Ce dernier y soupçonne plusieurs malversations et on parle de millions de dinars dérobés. D’après M. Haj Mansour, l’ancienne ministre des Finances Sihem Nemsia aurait diligenté la PDG de la CDC pour déposer plainte contre lui pour diffamation. Il ne s’est cependant pas tu et a continué ses attaques contre la caisse en évoquant des montants faramineux accordés par la CDC à des organismes privés. Il évoque également comment certaines sociétés confisquées par l’État ont été cédées à de grands groupes privés grâce à des financements de la CDC. Il s’interroge comment se fait-il que l’État cède des entreprises qui lui appartiennent à des privés avec son propre argent !

Moez Haj Mansour a l’habitude de laisser entendre qu’il a l’oreille du président. Plusieurs faits passés lui ont donné raison. Souvent quand il cible une personnalité, cette dernière est poursuivie par la justice dans la période qui suit. Quand bien même les informations s’avèrent erronées par la suite. Les cas sont très nombreux, allant de Mehdi Ben Gharbia à Chawki Tabib.

Ainsi, les observateurs avertis s’attendaient quelque part à ce que le régime ouvre, d’un instant à l’autre, le dossier de la CDC. C’est désormais chose faite avec l’annonce de l’arrestation de Mme Ben Yaghlane et M. Abdelkefi. On ne sait rien, pour le moment, sur les raisons de ces arrestations. Nous ne manquerons d’obtenir des informations dans les jours qui viennent.

L’information de l’arrestation a cependant fait découvrir à plusieurs personnes l’existence même de la CDC. Il est vrai qu’elle était inconnue, jusque-là, par le grand public tant elle est discrète.

Le bras financier discret mais décisif de l’État

Longtemps cantonnée au rôle de coffre-fort public, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est aujourd’hui l’un des principaux investisseurs institutionnels de Tunisie. Sa mission : protéger l’épargne, irriguer l’économie et accompagner les grands projets de développement. Son rapport d’activité 2023 révèle l’ampleur de ses moyens et la variété de ses engagements.

Créée en 2011 pour recueillir et sécuriser les dépôts publics ou privés – consignations judiciaires, fonds de garantie, ressources de l’État –, la CDC n’est pas une banque comme les autres. Sa vocation n’est pas de distribuer des crédits, mais d’investir à long terme dans des projets d’intérêt collectif : entreprises prometteuses, infrastructures, programmes d’innovation ou de transition écologique.

Son plan stratégique 2021-2025 met en avant cinq priorités : relancer l’économie, moderniser les infrastructures, accélérer la transformation numérique, soutenir la transition énergétique et dynamiser le marché financier tunisien.

Une puissance financière confirmée en 2023

Le dernier rapport annuel témoigne de la solidité de l’institution. Fin 2023, la CDC gérait près de 11,9 milliards de dinars d’actifs et affichait 570 millions de dinars de capitaux propres. Son résultat net dépasse 62 millions de dinars, preuve de sa capacité à conjuguer mission publique et performance financière.

Ces ressources alimentent un portefeuille d’investissements directs et indirects qui en fait un acteur incontournable de la place tunisienne.

Des investissements directs qui montent en puissance

Au cœur de son action, les investissements directs connaissent une progression soutenue.

En 2023, la CDC comptait 22 projets dans neuf secteurs d’activité pour une participation cumulée de 118 millions de dinars, lesquels ont permis de mobiliser plus de 3,3 milliards de dinars auprès de partenaires publics et privés.

Ces engagements se font sous forme d’actions ordinaires ou d’obligations convertibles en actions, une combinaison qui lui permet de soutenir la croissance des entreprises tout en sécurisant ses placements.

D’Amen Capital à la technopôle de Sfax : un portefeuille diversifié

Les exemples abondent et illustrent la diversité de la stratégie.

Dans le secteur financier, la CDC a pris une participation de 88 mille dinars dans Amen Capital, spécialiste du capital-investissement pour un investissement de 500.000 dinars. Elle est également présente dans le secteur bancaire puisqu’elle a injecté quinze millions de dinars dans Wifak Bank et deux millions de dinars dans Zitouna Tamkeen.

Dans l’industrie, elle a engagé vingt millions de dinars dans Tejra à Monastir, un complexe industriel de référence.

Elle accompagne également les projets technologiques, avec une prise de 4,1 millions de dinars dans la société de gestion du technopôle de Sfax, dont elle détient environ un quart du capital.

D’autres participations concernent des projets agroalimentaires, des pôles de services et des entreprises régionales, confirmant une volonté de mailler le territoire et de diversifier les secteurs.

La CDC en bourse

La Caisse des dépôts et consignations ne se contente pas de prendre des participations dans les entreprises. Elle fait aussi travailler ses liquidités sur les marchés financiers afin de sécuriser et de faire fructifier les fonds qui lui sont confiés.

À la fin de l’année 2023, l’encours total de ses placements atteignait 401,5 millions de dinars, répartis entre le marché financier et le marché monétaire.

Dans le détail, la CDC a souscrit 302 millions de dinars sur le marché obligataire primaire et quatre millions en titres participatifs. Sur le marché monétaire, elle détient 95,5 millions de dinars en certificats de dépôt. À cela s’ajoutent une gestion directe d’un portefeuille d’actions cotées en Bourse de 13,3 millions de dinars et une participation de 13,5 millions dans cinq fonds communs de placement institutionnels.

Ces opérations, menées dans un cadre strict de prudence, illustrent une stratégie claire : préserver la valeur des fonds publics tout en générant des revenus réguliers qui alimentent les investissements de long terme de l’institution.

Fonds thématiques et programmes d’impact

La CDC ne se limite pas à ses propres prises de participation. Elle agit aussi comme investisseur de fonds, en injectant des ressources dans des Sicar (société d’investissement de capital-risque) et des véhicules de private equity pour financer des centaines de PME.

Elle soutient des initiatives ciblées comme JoussourINVEST, plateforme dédiée au capital-risque, ou FAST, qui accompagne les femmes entrepreneures, sans oublier des programmes liés à la transition énergétique comme GreenTech Tunisie. Ces instruments lui permettent d’amplifier son impact tout en partageant les risques avec d’autres investisseurs.

Un partenaire de l’économie réelle

Peu visible du grand public, avec une communication quasi nulle, la CDC s’adresse d’abord aux investisseurs institutionnels, aux entrepreneurs et aux porteurs de projets structurants. Son rôle est de sécuriser les capitaux tout en créant de la valeur économique et sociale.

À la lecture de ses résultats 2023, elle apparaît comme un levier majeur de financement de long terme, capable de conjuguer rendement et intérêt général. Dans un contexte où l’investissement privé reste frileux, la Caisse des dépôts et consignations confirme qu’elle est bien plus qu’un simple gestionnaire de dépôts : un moteur discret mais essentiel de l’économie tunisienne.

