lundi 29 septembre 2025
Incident de Nice : Nouvelair face au tribunal médiatique français
24/09/2025 | 10:07
5 min
33 Commentaire(s)
Incident de Nice : Nouvelair face au tribunal médiatique français
Service IA, Business News
À Nice, deux Airbus ne se sont séparés que de quelques mètres dimanche soir. Si la dextérité du pilote tunisien a évité la catastrophe, médias (notamment français) et réseaux sociaux se sont empressés de le désigner coupable.

 

Dimanche 21 septembre, peu après 23 h 30, un Airbus A320 de Nouvelair, en provenance de Tunis, amorce son atterrissage sur l’aéroport de Nice-Côte d’Azur.

Au même moment, un A320 d’EasyJet à destination de Nantes est déjà aligné pour décoller.

Sous une pluie battante et une visibilité réduite, l’appareil tunisien s’engage par erreur sur la mauvaise piste.

Le commandant de bord réalise la méprise à la dernière seconde, remet les gaz et passe au-dessus de l’avion easyJet, à moins de trois mètres, selon les témoignages rapportés par l’AFP et Var Matin.

Le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) parle d’un « incident grave » et le parquet français a ouvert mardi 23 septembre une enquête pour mise en danger de la vie d’autrui.

Les passagers d’EasyJet, tétanisés, évoquent un « grondement assourdissant » et le pilote, choqué, a refusé de redécoller.

Quatre experts du BEA ont été dépêchés pour récupérer les boîtes noires et interroger équipages et contrôle aérien.

 

Médias et Facebookers : des experts improvisés

Avant même les premières conclusions, de nombreux médias français, à l'instar de TF1 et de BFM TV, se sont improvisés experts en aéronautique pour accabler le pilote de Nouvelair, certains affirmant déjà qu’il s’agit « quasi certainement d’une erreur humaine ».

Sur Facebook, les commentaires rivalisent d’analyses pseudo-techniques sur les pistes d’atterrissage, la météo ou les signaux lumineux.

Cette précipitation – et ce chauvinisme à peine voilé chez certains médias français – constitue une ingérence inacceptable dans une enquête encore en cours.

Car si l’hypothèse d’une erreur de l’équipage est évoquée, aucun rapport officiel n’a encore établi les responsabilités.

 

La tour de contrôle, grande absente des débats

Les mêmes voix oublient de souligner un élément crucial : la tour de contrôle.

Un contrôleur pourrait avoir commis une erreur ou tardé à signaler l’alignement dangereux.

L’AFP rappelle d’ailleurs qu’une semaine plus tôt, en Corse, un contrôleur s’était endormi en service, provoquant un autre incident. Le parquet d’Ajaccio a d’ailleurs ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d’autrui.

Cet antécédent rappelle que l’erreur ne vient pas toujours du cockpit.

Les faits bruts montrent que, loin d’être un imprudent, le commandant de bord de Nouvelair a fait preuve d’un sang-froid remarquable.

Sa manœuvre de remise de gaz a permis d’éviter une catastrophe certaine.

Sans la dextérité du pilote de Nouvelair, Nice aurait pu connaître la pire tragédie aérienne de son histoire.

 

La communication défaillante de Nouvelair

Si la presse et les réseaux se sont emballés, c’est aussi parce que Nouvelair a laissé le terrain libre. Pendant plus de 18 heures, la compagnie est restée silencieuse, laissant circuler rumeurs, témoignages bruts et spéculations techniques. Dans une crise où chaque minute compte, ce mutisme prolongé est une faute majeure : plus l’attente s’étire, plus les interprétations s’installent et deviennent des quasi-vérités.

Quand le communiqué est enfin tombé, lundi à 18h21, il a déçu par la pauvreté de son contenu. Le texte se contente d’indiquer qu’une enquête est ouverte et que la sécurité « demeure la priorité absolue », sans préciser les faits concrets de l’incident, sans mentionner l’identité des autorités impliquées (BEA, gendarmerie des transports aériens, justice française), ni même la nature exacte de l’événement qui a failli coûter la vie à des centaines de passagers.

Pire, la moitié du communiqué est consacrée à rappeler que Nouvelair possède « plus de 36 ans d’expérience » et opère « dans le strict respect des standards internationaux ». En plein incident grave, alors que les passagers sont encore sous le choc, cette autosatisfaction sonne comme une tentative malhabile de redorer son image au lieu d’informer ou de rassurer.

L’entreprise donne l’impression de chercher à se justifier plutôt qu’à assumer et expliquer.

Le plus choquant dans le communiqué de Nouvelair est l’absence totale d’excuses envers les voyageurs, alors que de nombreux témoignages décrivent une peur panique. Le pilote d’Easyjet a carrément refusé de prendre l’avion.

Et dès le lendemain, mardi à 18h03, les réseaux officiels de la compagnie ont repris la diffusion de promotions commerciales comme si de rien n’était.

Cette dissonance entre le drame évité et le ton publicitaire a renforcé l’idée d’une compagnie désorganisée et déconnectée de l’émotion collective.

En laissant filer les heures, en publiant un texte creux et auto-congratulatoire, en omettant de présenter des excuses à ses passagers, puis en revenant trop vite à ses campagnes marketing, Nouvelair a offert un cas d’école de communication de crise ratée.

Une gestion qui contraste avec la pratique des autres compagnies, dont Tunisair, qui entretiennent un dialogue régulier et aimable avec la presse et savent occuper l’espace médiatique dès les premières minutes. Résultat : Nouvelair se retrouve aujourd’hui à la merci des interprétations les plus défavorables des médias français et tunisiens, sans même avoir tenté de reprendre la main.

 

Attendre l’enquête, pas les rumeurs

Cette communication creuse et auto-congratulatoire n’a pas seulement frustré les passagers : elle a aussi offert un boulevard aux rumeurs.

En laissant l’espace médiatique sans réponse claire pendant des heures, Nouvelair a permis aux médias et aux Facebookers de s’ériger en juges et experts de fortune.

Chaque minute de silence a nourri un récit où le pilote tunisien devenait coupable par défaut.

Il faut rappeler une évidence que beaucoup feignent d’oublier : une enquête aéronautique est une mécanique de précision.

L’exploitation des boîtes noires, l’analyse des radars, la reconstitution des échanges radio prennent du temps.

Ce temps n’est pas du luxe, mais une garantie de vérité.

Désigner un coupable avant la fin des investigations, c’est non seulement injuste pour l’équipage, mais c’est aussi mettre en péril la crédibilité même de l’enquête.

Les faits, pour l’instant, parlent d’eux-mêmes : un pilote a pris la bonne décision au dernier instant et a sauvé des centaines de vies.

Qu’il y ait eu confusion de piste du pilote, faille du contrôle aérien ou enchaînement d’erreurs humaines, seul le Bureau d’enquêtes et d’analyses et la justice française peuvent en établir la chaîne exacte.

 

Maya Bouallégui

24/09/2025 | 10:07
5 min
33 Commentaire(s)
Commentaires
Commentaires (33)
Bravo le pilote
Nouvelair
a posté le 27-09-2025 à 19:12
Au décollage et à l atterrissage l avion est entre l attention et l intelligence des contrôleurs aérien des aiguilleurs du ciel des hôtesses du pilote du co pilote
Si le pilote emprunte une mauvaise voie les endormis de la tour de contrôle doivent le rappeler à l ordre et surtout surveiller si pluie nuit vent..
Le pilote de nouvel air est un vrai pro
Il a évite un deuxième attentat tunisien à wNice.
..
Répondre
anonyme
Nouvelair et corruption
a posté le 27-09-2025 à 17:41
D'après un article sur nice-matin paru ce matin 27 septembre : Nouvelair " contaminée " par la corruption serait sous le coup de la justice en France et en Tunisie . Je préfère que mon commentaire ne soit pas publié . Merci .
Répondre
Hama jaouadi
quel parti pris!
a posté le 26-09-2025 à 08:51
Arrêtez votre chauvinisme tunisien Maya. Votre tentative de discréditer le pilote est honteuse. 95% des incidents aériens sont d'origine humaine.

Il s'est trompé de piste. Voilà tout!
Pourquoi cherchez des excuses! Le mec n'est pas un ange de dieu, mais juste un homme!

Heureusement pour les passagers de easy jet et Ryanair que l'incident a été évité.

Si les pilotes tunisiens se mettent à conduire comme sur la route tunisienne'?'. Alors on est vraiment mal.

PS: j'espère qu'il l'on fait souffler dans le ballon.
Répondre
Morjane
Ne savez-vous pas ?
a posté le 25-09-2025 à 16:44
Ne savez-vous pas que les journalistes français sont des experts en propagande mensongère, en manipulation, en trichant sur les images de leurs reportages. Ne savez-vous pas que les français sont lobotomisés comme des ânes. Ne savez-vous pas que si c'est une grande puissance industrielle une grande partie de leur population est bête et vous pose des questions bêtes du genre " les maghrébins " " les musulmans " " les non-blancs " , vous êtes comme si et comme ça. Ils vous jugent se croyant en plus supérieurs en paroles. Ne savez-vous pas qu'ils vivent de stéréotypes appris depuis des générations Ne savez-vous pas aussi que ces imbéciles n'ont pas évolué depuis les années de l'après-colonisation croyant que leur enseignement supérieur et leur niveau scolaire est supérieur aux autres alors qu'il est devenu inférieur à plusieurs pays. Ne savez-vous pas que ces imbéciles croient qu'il y a un pays qui s'appelle Maghreb avec mêmes lois même politique même mentalité mêmes traditions mêmes coutumes même types physiques d'où le terme idiot " type maghrébin " . Ne savez-vous pas que les médias français sont aux mains de richissimes hommes d'affaires qui manipulent les populations. Ne savez-vous pas qu'ils ont acheté la plus grande école de journalistes. Ne savez-vous pas aussi que le terrain est offert par des immigrés au comportement très critiquables donc la cerise sur le gâteau. Ne savez-vous pas aussi que le gouvernement tunisien a choisi depuis 2019 une politique internationale qui est dans le camp des mauvais. Bien que très critiquable et maladroite ce n'est pas une raison d'aller dénicher les petits détails pour une telle mascarade. Quant aux commentaires de chauvinisme exaspéré de certains de nos compatriotes sans arguments convaincants et en partie des immigrés de bas-de-gamme ( à leur manipulation de la langue française ça se voit) . Les " vive la Tunisie " comme dans une compétition sportive et les pilotes tunisiens sont les " meilleurs du monde " c'est vraiment du n'importe quoi.
Conclusion ne savez-vous pas que les journalistes français pour 50% sont des ingrats et minables. Des ordures . Je reste poli. Ce qui fabrique des générations d'abrutis et d'ânes

Répondre
Hama Jaouadi
@Morjane
a posté le à 08:53
Encore un complotiste. Et ensuite il est le premier à vouloir aller vivre chez eux! Mdrrrr
Répondre
Mentas
@Morjane
a posté le à 21:03
Ne savez-vous que vous auriez pu résumer votre commentaire en écrivant que vous détestez les français, les journalistes français et les tunisiens chauvinistes.
Il reste à savoir si ces commentaires sont utiles, le vôtre et le mien. A méditer...
Répondre
anonyme
Michel Polacco sur LCI
a posté le 25-09-2025 à 15:10
Michel Polacco , expert en aéronautique et spécialiste des questions de défense , a expliqué : " L'aéroport de Nice est un aéroport dont l'approche est compliquée . Il faut éviter de gêner dans la région d'Antibes et dans la région de Cannes . Donc ça veut dire que les procédures d'approche ne se font pas , pendant de longues distances , en ligne droite , mais avec des virages " , ( pour ne pas déranger les richards de la région ! ) . Ce soir-là le travail des pilotes était encore compliqué par les conditions météorologiques : " il faisait très mauvais temps , il y avait des orages , la pluie , des nuages très bas " rappelle Michel Polacco .
Répondre
anonyme
Nice-matin parle des médias tunisiens
a posté le 25-09-2025 à 14:38
" Réflexe héroïque " , " tribunal médiatique " : ce que disent les médias tunisiens . Nicematin.com. ( business news cité) . Seulement eux ont le droit d'anticiper .
Répondre
Jacques
Tempête dans un verre d'eau
a posté le 24-09-2025 à 21:40
Je lis la presse française tous les jours, plusieurs fois par jour via Google actualité. Je n'ai vu aucun article traiter de ce sujet dans mon feed avant le lendemain et je le visite uniquement car j'aime la Tunisie.. ma conclusion est la suivante : faut il attacher tant d'importance à des publications qui n'ont potentiellement pas forcément été les plus lues ? On est sur du fait d'hiver : un accident n'a pas eu lieu ! et pendant ce temps une enseignantes s'est faite poignardée, un sommet de l'ONU a eu lieu, le balon d'or a eu lieu, une enquête révèle que 1M de retraités ne touchent pas tous leurs droits, etc.
Répondre
*****
Monsieur
a posté le à 09:13
sur quelle planete vivez-vous ? la majorité des français regardent CNEWS, BFM, TF1, A2,...
Ils n'avaient pas arrêté leurs propagandes et manipulations.
Ils n'attendent même pas l'enquête pour tirer des conclusions : une erreur du pilote tunisien bien entendu.
Or par honnêteté on peut annoncer l'incident en disant qu'il ya un problème mais on attend l'enquête.

Toujours les médias rabaissent les arabes et surtout pétrodollars eux on les rzbaisse pas.

Arrive un moment (surtout ces derniers temps) après 50 ans de vomis sur Toujours les mêmes. STOP c'est fatiguant, c'est horrible
Répondre
Jacques
Cher monsieur
a posté le à 10:23
Libre à vous d'avoir pour référence TF1, CNEWS, BFM et d'imaginer que nous avons affaire à un 11 septembre médiatique... je suis français, je travaille avec des Tunisiens et personne ne parle de ce sujet ni au travail, ni dans la rue, ni nul part en dehors des médias ici.. médias qui dans leur pluralité s'attaque au sujet avec plus ou moins d'intelligence je vous l'accorde.. Les Tunisiens avec qui je travaille n'ont également pas abordé ce non sujet et n'ont pas votre vision naziarde de la France non plus.
Répondre
Fares
La mauvaise gestion des crises, un sport national
a posté le 24-09-2025 à 19:24
D'abord j'etais sceptique concernant deux points: la faculté de faire un go-around juste à 3 mètres (10 pieds) au sol, et la faculté des contrôleurs aériens à détecter si un avion était entrain de se diriger vers une piste de gauche ou une piste de droite (les deux pistes de l'aéroport de Nice sont parallèles 04R (right) et 04L).

Chatgpt nous informe qu'un go-around est possible à n'importe quelle altitude aussi basse soit-elle, mais la manoeuvre devient difficile à basses altitudes. Les contrôleurs aériens peuvent distinguer entre une piste de gauche et une piste de droite grâce à des radars spéciaux et les contrôleurs aériens de Nice seraient équipés des bons instruments pour le faire.

Pour la com, on dirait que les tunisiens adorent les autruches. Ce mépris des passagers risque de coûter très cher à Nouvelair si elle a une responsabilité quelconque dans cet incident. Des passagers n'hésiteront pas de lui coller un procès pour avoir mis leurs vies en danger.
Répondre
Delma
Incident aéroport Nice
a posté le 24-09-2025 à 18:41
Excellente analyse de Maya Bouallegui, y'a rien à rajouter, sauf que j'hésite à voyager avec Nouvelair au vu de sa catastrophique com! Wait & see the results
Répondre
DHEJ
3 m
a posté le 24-09-2025 à 16:14
Le gros mensonge...

Portance et turbulence quelle pression exercée sur l'avion au sol...
Répondre
Hichem
la chronologie négligée
a posté le 24-09-2025 à 15:55
Un fait marquant, passé sous silence, est la pression subie par la tour de contrôle suite á la fermeture de Marignane et le déroulement de tous les vols vers Nice á cause de la tempête sur Marseille.
Répondre
Aida
Merci pour cette article
a posté le 24-09-2025 à 15:50
Merci Madame pour cet article!
Effectivement, la compagnie Nouvelair a complètement échoué dans sa communication, à tous les niveaux. J'étais passagère du vol BJ586 et je souhaite vous partager les faits tels que je les ai vécus.
J'étais assise côté hublot lorsque, à quelques mètres du sol, l'avion a soudainement remis les gaz et est remonté brusquement. C'est à ce moment précis que des alarmes se sont déclenchées dans la cabine. Cela fait longtemps que je voyage avec Nouvelair (trois à quatre fois par an pour me rendre à Tunis) et je n'ai jamais eu aussi peur. J'ai immédiatement compris que quelque chose d'anormal se passait.
J'ai appuyé sur le bouton d'appel pour obtenir des explications. Un premier steward est venu me voir, mais n'a pas pu répondre à mes questions. Un second membre d'équipage, que je suppose être un responsable, est intervenu rapidement. Je lui ai demandé ce qu'il se passait. Sa réponse a été : « Je suis comme vous, je n'ai aucune information. Le pilote est occupé à conduire. »
Après cette phase de remise de gaz brutale, l'avion a entamé une nouvelle tentative d'atterrissage, qui s'est déroulée sans encombre. Nous avons finalement atterri environ 20 minutes après l'incident. Mais à aucun moment, après l'atterrissage, nous n'avons reçu la moindre information ou le moindre mot d'excuse pour ce que nous venions de vivre. Rien. Le silence total.
Oui, bien sûr, le pilote a réagi rapidement, et a sans doute sauvé nos vies et je rappelle qu'ils sont formés pour ça. Mais il a aussi sauvé la sienne. Dans une situation d'urgence critique, une réaction immédiate est normale, instinctive même. Ce silence prolongé, aussi bien de la part de l'équipage que de la compagnie, laisse cependant place à beaucoup d'interrogations. Pour ma part, ce manque de transparence me fait penser qu'il y a peut-être des éléments que l'on préfère ne pas révéler. Mais cela reste bien sûr mon ressenti.
Ce qui me choque encore davantage, c'est qu'aucune communication de la part de la compagnie Nouvelair n'a été adressée aux passagers. Aucun message, aucun e-mail, aucune tentative d'explication ou de réassurance. Il a fallu attendre près de 20 heures pour qu'un simple communiqué soit publié. Communiqué qui, soit dit en passant, était peu convaincant.
Enfin, une dernière question me taraude : comment se fait-il que le pilote ait pu reprendre les commandes d'un autre vol dans la soirée même, à destination de Tunis ? Après un incident aussi grave, n'y a-t-il pas des protocoles, des vérifications à effectuer, voire un temps de repos obligatoire ? Je ne suis pas experte en aviation, mais ce genre de situation ne devrait pas être traité à la légère.
En attendant les conclusions officielles de l'enquête, j'espère que la compagnie saura faire preuve de plus de responsabilité à l'avenir envers ses passagers comme envers son personnel et quelles que soient les responsabilités de chacun, qu'il s'agisse du pilote, de la tour de contrôle ou d'autres intervenants, un tel incident ne doit absolument plus se reproduire. Les dispositifs de sécurité doivent être revus et renforcés.
Je terminerai simplement par ces mots Hamdoullah ya Rabbi et vive la Tunisie
Répondre
Hannibal
@Aida
a posté le à 18:06
Quand il y a un incident de ce type les pilotes et les contrôleurs aériens attendent les enquêteurs de l'aviation civile.
L'appareil TS-INP n'est reparti que le lendemain à 17h51. Sa boîte "noire" a été prise par les enquêteurs. Dans la nuit, Nouvelair a envoyé un autre appareil pour prendre les passagers en partance vers Tunis (parti peu après 06h00).
Les pilotes sont sans doute rentrés dans cet appareil ou un autre en tant que passagers après sans doute être entendu par les enquêteurs.
A mon avis, mais c'est l'enquête qui nous éclairera, il y a plusieurs circonstances dont une erreur du pilote de Nouvelair pour piste droite au lieu de gauche (programmée au départ), une erreur du contrôle aérien pour non détection précoce de l'erreur et illustrations fortes des deux pistes dans un temps orageux et fortement humide qui accentue l'éblouissement. Wait and see!
Répondre
Aida
@Hannibal
a posté le à 20:31
Merci Monsieur pour ces précisions.
Je comprends que les personnes directement concernées (pilotes, contrôleurs aériens, etc...) ne puissent pas s'exprimer dans les médias tant qu'une enquête est en cours. En revanche, lorsqu'une passagère, (comme moi et d'autres à bord), effrayée par la situation, demande des explications, il me semble que nous aurions dû recevoir une réponse après l'atterrissage, plutôt que de découvrir les faits le lendemain matin dans la presse. Quoi qu'il en soit, j'attends désormais les conclusions de l'enquête afin de comprendre ce qu'il s'est réellement passé.

Répondre
anti rats
Super article
a posté le 24-09-2025 à 14:36
Pour une fois depuis des années , je me régale en lisant un article de Business News
je Félicite Maya Bouallegui qui a bien relevé les défaillances surtout de communication de la part De Nouvelair.
Malheureusement , les entreprises Tunisiennes n'ont pas ce génie de com.
Répondre
aza5311
novelair
a posté le 24-09-2025 à 13:43
vous avez mentionné que ( l'appareil tunisien s'engage par erreur sur la mauvaise piste.) d'ou tenez vous cette affirmation
merci
Répondre
******
Les medias
a posté le 24-09-2025 à 13:25
Les médias français malheureusement sont devenus des médias de propagandes et de manipulations. Des lors qu'il s'agit d'un "khouroutou" ça est il fautif il est criminel.

Ils trirent des conclusions sans attendre l'enquête.
Répondre
Sami
1 supposé chauvinisme remplacé par un autre !!
a posté le 24-09-2025 à 12:55
".....l'appareil tunisien s'engage par erreur sur la mauvaise piste ..." tout est dit dans cette phrase !!
L'erreur du pilote est un fait avéré, sa rapide réaction pour éviter la catastrophe est également un fait avéré.
Vous dénoncez le " chauvinisme à peine voilé chez certains médias français" en le remplaçant par un chauvinisme "à peine voilé" du votre !!
"Sans la dextérité du pilote de Nouvelair, Nice aurait pu connaître la pire tragédie aérienne de son histoire." en effet, mais vous auriez pu rajouter "causée par sa propre erreur" !!
Répondre
Barth
Silence de Nouvelair
a posté le 24-09-2025 à 12:46
Je ne sais pas trop si c'est le tribunal mais de que j'ai pu suivre l'ensemble de la presse relate les faits et de fait pour le moment il semble y avoir une erreur de l'équipage de nouvelair quand au choix de la piste d'atterrissage qui est fixe a Nice et avec des pilotes qui connaissent cet aéroport. maintenant l'enquête nous diras si les infos du choix de piste viennent du pilote ou du contrôle aérien qui connais aussi la règle des pistes a Nice. pour ma part en phase d'approche l'avion se trouve a 2500 pieds et 7/8 miles de la piste . peut importe d'où vient l'erreur au départ. pour quoi le contrôle aérien n'a pas réagis pour faire changer de direction l'avion de nouvelair.

en ce qui concerne le tribunal BN si l'on pouvait avoir la m^me choses en Tunisie cela serait bien, aujourd'hui vous êtes les seuls a parler et critiquer ouvertement ce qui se passe chez nous, a coté de ça la presse écrite qui parle tous les jours de libertés d'expression est toujours aussi dithyrambique envers le pouvoir en place, qui l'oblige ? . les avocats viennent peut être de se réveiller !! a suivre
Répondre
barth
silence de Nouvelair
a posté le 24-09-2025 à 12:35
je dais pas trop si c 'est le tribunal mais dans e que j'ai pu entendre pour le moment il rel
Répondre
Gg
Et pour info...
a posté le 24-09-2025 à 12:30
...les personnels de régulation (dont la tour de contrôle) sont astreints au silence durant une enquête du BEA.
Répondre
Gg
Eh ben taisez vous!
a posté le 24-09-2025 à 12:26
Une enquête du BEA est en cours.
Attendez le résultat, au lieu de bavasser sur les coms des réseaux dits sociaux et autre "merdias" !
Répondre
veritas
Aucune confiance
a posté le à 13:17
L'enquête sera biaisée sans aucun doute et 1000% .
Gg va raconter ça aux ignorants.
Répondre
veritas
un acharnement pas innocent
a posté le 24-09-2025 à 12:05
ils feront tout pour ruiner la compagnie pour obtenir des indemnisations qui dépassent le capital de Nouvelair '?'ce pays est devenu infréquentable'?'.l'algerie est sur la bonne voie c'est le seul pays qui sait comment se comporter avec ce pays voyous malhonnête et sans scrupules.
Répondre
Mentas
@veritas hors sujet
a posté le à 12:24
@veritas: vous ne ratez pas une occasion pour votre propagande à zouz sourdi même hors sujet.
Allez vivre en Algérie puisque vous adorez ce pays. '?a nous arrangera vraiment.
Répondre
veritas
la vérité te blesse '?'
a posté le à 13:18
tu préfère avoir affaire aux ignorants pour bien les embobiner et les avoir à ta botte.
Répondre
Mentas
@Mentas vous êtes démasqué !
a posté le à 15:13
Le premier ou la première des ignorants est celui ou celle qui tutoie la personne qui le ou la vouvoie.
Le respect avant tout!
Je n'ai pas la prétention d'embobiner qui que soit.
Par contre, vous vous embobinez vous-même.
Répondre
veritas
Hors sujet '?'
a posté le à 15:57
Ne détourne pas le sujet '?'.tu (encore une fois ).est hors sujet '?'tu aurais pu dire on a pas élever les vaches ensembles petit prétentieux pseudo donneur de leçons comme tout tes semblables qui ne valent pas un sois juste une vitrine bien fausse .
Répondre
Monastir
Remué la merd...Un art dont certains sont experts.
a posté le 24-09-2025 à 10:36
Une gestion qui contraste avec la pratique des autres compagnies, dont Tunisair, qui entretiennent un dialogue régulier et aimable avec la presse et savent occuper l'espace médiatique dès les premières minutes. Concernant Tunisair, c'est une plaisanterie journalistique ou une conclusion partisane !
Répondre
