Incident de Nice : Nouvelair face au tribunal médiatique français

À Nice, deux Airbus ne se sont séparés que de quelques mètres dimanche soir. Si la dextérité du pilote tunisien a évité la catastrophe, médias (notamment français) et réseaux sociaux se sont empressés de le désigner coupable.
Dimanche 21 septembre, peu après 23 h 30, un Airbus A320 de Nouvelair, en provenance de Tunis, amorce son atterrissage sur l’aéroport de Nice-Côte d’Azur.
Au même moment, un A320 d’EasyJet à destination de Nantes est déjà aligné pour décoller.
Sous une pluie battante et une visibilité réduite, l’appareil tunisien s’engage par erreur sur la mauvaise piste.
Le commandant de bord réalise la méprise à la dernière seconde, remet les gaz et passe au-dessus de l’avion easyJet, à moins de trois mètres, selon les témoignages rapportés par l’AFP et Var Matin.
Le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) parle d’un « incident grave » et le parquet français a ouvert mardi 23 septembre une enquête pour mise en danger de la vie d’autrui.
Les passagers d’EasyJet, tétanisés, évoquent un « grondement assourdissant » et le pilote, choqué, a refusé de redécoller.
Quatre experts du BEA ont été dépêchés pour récupérer les boîtes noires et interroger équipages et contrôle aérien.
Médias et Facebookers : des experts improvisés
Avant même les premières conclusions, de nombreux médias français, à l'instar de TF1 et de BFM TV, se sont improvisés experts en aéronautique pour accabler le pilote de Nouvelair, certains affirmant déjà qu’il s’agit « quasi certainement d’une erreur humaine ».
Sur Facebook, les commentaires rivalisent d’analyses pseudo-techniques sur les pistes d’atterrissage, la météo ou les signaux lumineux.
Cette précipitation – et ce chauvinisme à peine voilé chez certains médias français – constitue une ingérence inacceptable dans une enquête encore en cours.
Car si l’hypothèse d’une erreur de l’équipage est évoquée, aucun rapport officiel n’a encore établi les responsabilités.
La tour de contrôle, grande absente des débats
Les mêmes voix oublient de souligner un élément crucial : la tour de contrôle.
Un contrôleur pourrait avoir commis une erreur ou tardé à signaler l’alignement dangereux.
L’AFP rappelle d’ailleurs qu’une semaine plus tôt, en Corse, un contrôleur s’était endormi en service, provoquant un autre incident. Le parquet d’Ajaccio a d’ailleurs ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d’autrui.
Cet antécédent rappelle que l’erreur ne vient pas toujours du cockpit.
Les faits bruts montrent que, loin d’être un imprudent, le commandant de bord de Nouvelair a fait preuve d’un sang-froid remarquable.
Sa manœuvre de remise de gaz a permis d’éviter une catastrophe certaine.
Sans la dextérité du pilote de Nouvelair, Nice aurait pu connaître la pire tragédie aérienne de son histoire.
La communication défaillante de Nouvelair
Si la presse et les réseaux se sont emballés, c’est aussi parce que Nouvelair a laissé le terrain libre. Pendant plus de 18 heures, la compagnie est restée silencieuse, laissant circuler rumeurs, témoignages bruts et spéculations techniques. Dans une crise où chaque minute compte, ce mutisme prolongé est une faute majeure : plus l’attente s’étire, plus les interprétations s’installent et deviennent des quasi-vérités.
Quand le communiqué est enfin tombé, lundi à 18h21, il a déçu par la pauvreté de son contenu. Le texte se contente d’indiquer qu’une enquête est ouverte et que la sécurité « demeure la priorité absolue », sans préciser les faits concrets de l’incident, sans mentionner l’identité des autorités impliquées (BEA, gendarmerie des transports aériens, justice française), ni même la nature exacte de l’événement qui a failli coûter la vie à des centaines de passagers.
Pire, la moitié du communiqué est consacrée à rappeler que Nouvelair possède « plus de 36 ans d’expérience » et opère « dans le strict respect des standards internationaux ». En plein incident grave, alors que les passagers sont encore sous le choc, cette autosatisfaction sonne comme une tentative malhabile de redorer son image au lieu d’informer ou de rassurer.
L’entreprise donne l’impression de chercher à se justifier plutôt qu’à assumer et expliquer.
Le plus choquant dans le communiqué de Nouvelair est l’absence totale d’excuses envers les voyageurs, alors que de nombreux témoignages décrivent une peur panique. Le pilote d’Easyjet a carrément refusé de prendre l’avion.
Et dès le lendemain, mardi à 18h03, les réseaux officiels de la compagnie ont repris la diffusion de promotions commerciales comme si de rien n’était.
Cette dissonance entre le drame évité et le ton publicitaire a renforcé l’idée d’une compagnie désorganisée et déconnectée de l’émotion collective.
En laissant filer les heures, en publiant un texte creux et auto-congratulatoire, en omettant de présenter des excuses à ses passagers, puis en revenant trop vite à ses campagnes marketing, Nouvelair a offert un cas d’école de communication de crise ratée.
Une gestion qui contraste avec la pratique des autres compagnies, dont Tunisair, qui entretiennent un dialogue régulier et aimable avec la presse et savent occuper l’espace médiatique dès les premières minutes. Résultat : Nouvelair se retrouve aujourd’hui à la merci des interprétations les plus défavorables des médias français et tunisiens, sans même avoir tenté de reprendre la main.
Attendre l’enquête, pas les rumeurs
Cette communication creuse et auto-congratulatoire n’a pas seulement frustré les passagers : elle a aussi offert un boulevard aux rumeurs.
En laissant l’espace médiatique sans réponse claire pendant des heures, Nouvelair a permis aux médias et aux Facebookers de s’ériger en juges et experts de fortune.
Chaque minute de silence a nourri un récit où le pilote tunisien devenait coupable par défaut.
Il faut rappeler une évidence que beaucoup feignent d’oublier : une enquête aéronautique est une mécanique de précision.
L’exploitation des boîtes noires, l’analyse des radars, la reconstitution des échanges radio prennent du temps.
Ce temps n’est pas du luxe, mais une garantie de vérité.
Désigner un coupable avant la fin des investigations, c’est non seulement injuste pour l’équipage, mais c’est aussi mettre en péril la crédibilité même de l’enquête.
Les faits, pour l’instant, parlent d’eux-mêmes : un pilote a pris la bonne décision au dernier instant et a sauvé des centaines de vies.
Qu’il y ait eu confusion de piste du pilote, faille du contrôle aérien ou enchaînement d’erreurs humaines, seul le Bureau d’enquêtes et d’analyses et la justice française peuvent en établir la chaîne exacte.
Maya Bouallégui
Si le pilote emprunte une mauvaise voie les endormis de la tour de contrôle doivent le rappeler à l ordre et surtout surveiller si pluie nuit vent..
Le pilote de nouvel air est un vrai pro
Il a évite un deuxième attentat tunisien à wNice.
..
Il s'est trompé de piste. Voilà tout!
Pourquoi cherchez des excuses! Le mec n'est pas un ange de dieu, mais juste un homme!
Heureusement pour les passagers de easy jet et Ryanair que l'incident a été évité.
Si les pilotes tunisiens se mettent à conduire comme sur la route tunisienne'?'. Alors on est vraiment mal.
PS: j'espère qu'il l'on fait souffler dans le ballon.
Conclusion ne savez-vous pas que les journalistes français pour 50% sont des ingrats et minables. Des ordures . Je reste poli. Ce qui fabrique des générations d'abrutis et d'ânes
Il reste à savoir si ces commentaires sont utiles, le vôtre et le mien. A méditer...
Ils n'avaient pas arrêté leurs propagandes et manipulations.
Ils n'attendent même pas l'enquête pour tirer des conclusions : une erreur du pilote tunisien bien entendu.
Or par honnêteté on peut annoncer l'incident en disant qu'il ya un problème mais on attend l'enquête.
Toujours les médias rabaissent les arabes et surtout pétrodollars eux on les rzbaisse pas.
Arrive un moment (surtout ces derniers temps) après 50 ans de vomis sur Toujours les mêmes. STOP c'est fatiguant, c'est horrible
Chatgpt nous informe qu'un go-around est possible à n'importe quelle altitude aussi basse soit-elle, mais la manoeuvre devient difficile à basses altitudes. Les contrôleurs aériens peuvent distinguer entre une piste de gauche et une piste de droite grâce à des radars spéciaux et les contrôleurs aériens de Nice seraient équipés des bons instruments pour le faire.
Pour la com, on dirait que les tunisiens adorent les autruches. Ce mépris des passagers risque de coûter très cher à Nouvelair si elle a une responsabilité quelconque dans cet incident. Des passagers n'hésiteront pas de lui coller un procès pour avoir mis leurs vies en danger.
Portance et turbulence quelle pression exercée sur l'avion au sol...
Effectivement, la compagnie Nouvelair a complètement échoué dans sa communication, à tous les niveaux. J'étais passagère du vol BJ586 et je souhaite vous partager les faits tels que je les ai vécus.
J'étais assise côté hublot lorsque, à quelques mètres du sol, l'avion a soudainement remis les gaz et est remonté brusquement. C'est à ce moment précis que des alarmes se sont déclenchées dans la cabine. Cela fait longtemps que je voyage avec Nouvelair (trois à quatre fois par an pour me rendre à Tunis) et je n'ai jamais eu aussi peur. J'ai immédiatement compris que quelque chose d'anormal se passait.
J'ai appuyé sur le bouton d'appel pour obtenir des explications. Un premier steward est venu me voir, mais n'a pas pu répondre à mes questions. Un second membre d'équipage, que je suppose être un responsable, est intervenu rapidement. Je lui ai demandé ce qu'il se passait. Sa réponse a été : « Je suis comme vous, je n'ai aucune information. Le pilote est occupé à conduire. »
Après cette phase de remise de gaz brutale, l'avion a entamé une nouvelle tentative d'atterrissage, qui s'est déroulée sans encombre. Nous avons finalement atterri environ 20 minutes après l'incident. Mais à aucun moment, après l'atterrissage, nous n'avons reçu la moindre information ou le moindre mot d'excuse pour ce que nous venions de vivre. Rien. Le silence total.
Oui, bien sûr, le pilote a réagi rapidement, et a sans doute sauvé nos vies et je rappelle qu'ils sont formés pour ça. Mais il a aussi sauvé la sienne. Dans une situation d'urgence critique, une réaction immédiate est normale, instinctive même. Ce silence prolongé, aussi bien de la part de l'équipage que de la compagnie, laisse cependant place à beaucoup d'interrogations. Pour ma part, ce manque de transparence me fait penser qu'il y a peut-être des éléments que l'on préfère ne pas révéler. Mais cela reste bien sûr mon ressenti.
Ce qui me choque encore davantage, c'est qu'aucune communication de la part de la compagnie Nouvelair n'a été adressée aux passagers. Aucun message, aucun e-mail, aucune tentative d'explication ou de réassurance. Il a fallu attendre près de 20 heures pour qu'un simple communiqué soit publié. Communiqué qui, soit dit en passant, était peu convaincant.
Enfin, une dernière question me taraude : comment se fait-il que le pilote ait pu reprendre les commandes d'un autre vol dans la soirée même, à destination de Tunis ? Après un incident aussi grave, n'y a-t-il pas des protocoles, des vérifications à effectuer, voire un temps de repos obligatoire ? Je ne suis pas experte en aviation, mais ce genre de situation ne devrait pas être traité à la légère.
En attendant les conclusions officielles de l'enquête, j'espère que la compagnie saura faire preuve de plus de responsabilité à l'avenir envers ses passagers comme envers son personnel et quelles que soient les responsabilités de chacun, qu'il s'agisse du pilote, de la tour de contrôle ou d'autres intervenants, un tel incident ne doit absolument plus se reproduire. Les dispositifs de sécurité doivent être revus et renforcés.
Je terminerai simplement par ces mots Hamdoullah ya Rabbi et vive la Tunisie
L'appareil TS-INP n'est reparti que le lendemain à 17h51. Sa boîte "noire" a été prise par les enquêteurs. Dans la nuit, Nouvelair a envoyé un autre appareil pour prendre les passagers en partance vers Tunis (parti peu après 06h00).
Les pilotes sont sans doute rentrés dans cet appareil ou un autre en tant que passagers après sans doute être entendu par les enquêteurs.
A mon avis, mais c'est l'enquête qui nous éclairera, il y a plusieurs circonstances dont une erreur du pilote de Nouvelair pour piste droite au lieu de gauche (programmée au départ), une erreur du contrôle aérien pour non détection précoce de l'erreur et illustrations fortes des deux pistes dans un temps orageux et fortement humide qui accentue l'éblouissement. Wait and see!
Je comprends que les personnes directement concernées (pilotes, contrôleurs aériens, etc...) ne puissent pas s'exprimer dans les médias tant qu'une enquête est en cours. En revanche, lorsqu'une passagère, (comme moi et d'autres à bord), effrayée par la situation, demande des explications, il me semble que nous aurions dû recevoir une réponse après l'atterrissage, plutôt que de découvrir les faits le lendemain matin dans la presse. Quoi qu'il en soit, j'attends désormais les conclusions de l'enquête afin de comprendre ce qu'il s'est réellement passé.
je Félicite Maya Bouallegui qui a bien relevé les défaillances surtout de communication de la part De Nouvelair.
Malheureusement , les entreprises Tunisiennes n'ont pas ce génie de com.
merci
Ils trirent des conclusions sans attendre l'enquête.
L'erreur du pilote est un fait avéré, sa rapide réaction pour éviter la catastrophe est également un fait avéré.
Vous dénoncez le " chauvinisme à peine voilé chez certains médias français" en le remplaçant par un chauvinisme "à peine voilé" du votre !!
"Sans la dextérité du pilote de Nouvelair, Nice aurait pu connaître la pire tragédie aérienne de son histoire." en effet, mais vous auriez pu rajouter "causée par sa propre erreur" !!
en ce qui concerne le tribunal BN si l'on pouvait avoir la m^me choses en Tunisie cela serait bien, aujourd'hui vous êtes les seuls a parler et critiquer ouvertement ce qui se passe chez nous, a coté de ça la presse écrite qui parle tous les jours de libertés d'expression est toujours aussi dithyrambique envers le pouvoir en place, qui l'oblige ? . les avocats viennent peut être de se réveiller !! a suivre
Attendez le résultat, au lieu de bavasser sur les coms des réseaux dits sociaux et autre "merdias" !
Gg va raconter ça aux ignorants.
Allez vivre en Algérie puisque vous adorez ce pays. '?a nous arrangera vraiment.
Le respect avant tout!
Je n'ai pas la prétention d'embobiner qui que soit.
Par contre, vous vous embobinez vous-même.