Incident de Nice : Nouvelair face au tribunal médiatique français

Imprimer

À Nice, deux Airbus ne se sont séparés que de quelques mètres dimanche soir. Si la dextérité du pilote tunisien a évité la catastrophe, médias (notamment français) et réseaux sociaux se sont empressés de le désigner coupable.

Dimanche 21 septembre, peu après 23 h 30, un Airbus A320 de Nouvelair, en provenance de Tunis, amorce son atterrissage sur l’aéroport de Nice-Côte d’Azur.

Au même moment, un A320 d’EasyJet à destination de Nantes est déjà aligné pour décoller.

Sous une pluie battante et une visibilité réduite, l’appareil tunisien s’engage par erreur sur la mauvaise piste.

Le commandant de bord réalise la méprise à la dernière seconde, remet les gaz et passe au-dessus de l’avion easyJet, à moins de trois mètres, selon les témoignages rapportés par l’AFP et Var Matin.

Le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) parle d’un « incident grave » et le parquet français a ouvert mardi 23 septembre une enquête pour mise en danger de la vie d’autrui.

Les passagers d’EasyJet, tétanisés, évoquent un « grondement assourdissant » et le pilote, choqué, a refusé de redécoller.

Quatre experts du BEA ont été dépêchés pour récupérer les boîtes noires et interroger équipages et contrôle aérien.

Médias et Facebookers : des experts improvisés

Avant même les premières conclusions, de nombreux médias français, à l'instar de TF1 et de BFM TV, se sont improvisés experts en aéronautique pour accabler le pilote de Nouvelair, certains affirmant déjà qu’il s’agit « quasi certainement d’une erreur humaine ».

Sur Facebook, les commentaires rivalisent d’analyses pseudo-techniques sur les pistes d’atterrissage, la météo ou les signaux lumineux.

Cette précipitation – et ce chauvinisme à peine voilé chez certains médias français – constitue une ingérence inacceptable dans une enquête encore en cours.

Car si l’hypothèse d’une erreur de l’équipage est évoquée, aucun rapport officiel n’a encore établi les responsabilités.

La tour de contrôle, grande absente des débats

Les mêmes voix oublient de souligner un élément crucial : la tour de contrôle.

Un contrôleur pourrait avoir commis une erreur ou tardé à signaler l’alignement dangereux.

L’AFP rappelle d’ailleurs qu’une semaine plus tôt, en Corse, un contrôleur s’était endormi en service, provoquant un autre incident. Le parquet d’Ajaccio a d’ailleurs ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d’autrui.

Cet antécédent rappelle que l’erreur ne vient pas toujours du cockpit.

Les faits bruts montrent que, loin d’être un imprudent, le commandant de bord de Nouvelair a fait preuve d’un sang-froid remarquable.

Sa manœuvre de remise de gaz a permis d’éviter une catastrophe certaine.

Sans la dextérité du pilote de Nouvelair, Nice aurait pu connaître la pire tragédie aérienne de son histoire.

La communication défaillante de Nouvelair

Si la presse et les réseaux se sont emballés, c’est aussi parce que Nouvelair a laissé le terrain libre. Pendant plus de 18 heures, la compagnie est restée silencieuse, laissant circuler rumeurs, témoignages bruts et spéculations techniques. Dans une crise où chaque minute compte, ce mutisme prolongé est une faute majeure : plus l’attente s’étire, plus les interprétations s’installent et deviennent des quasi-vérités.

Quand le communiqué est enfin tombé, lundi à 18h21, il a déçu par la pauvreté de son contenu. Le texte se contente d’indiquer qu’une enquête est ouverte et que la sécurité « demeure la priorité absolue », sans préciser les faits concrets de l’incident, sans mentionner l’identité des autorités impliquées (BEA, gendarmerie des transports aériens, justice française), ni même la nature exacte de l’événement qui a failli coûter la vie à des centaines de passagers.

Pire, la moitié du communiqué est consacrée à rappeler que Nouvelair possède « plus de 36 ans d’expérience » et opère « dans le strict respect des standards internationaux ». En plein incident grave, alors que les passagers sont encore sous le choc, cette autosatisfaction sonne comme une tentative malhabile de redorer son image au lieu d’informer ou de rassurer.

L’entreprise donne l’impression de chercher à se justifier plutôt qu’à assumer et expliquer.

Le plus choquant dans le communiqué de Nouvelair est l’absence totale d’excuses envers les voyageurs, alors que de nombreux témoignages décrivent une peur panique. Le pilote d’Easyjet a carrément refusé de prendre l’avion.

Et dès le lendemain, mardi à 18h03, les réseaux officiels de la compagnie ont repris la diffusion de promotions commerciales comme si de rien n’était.

Cette dissonance entre le drame évité et le ton publicitaire a renforcé l’idée d’une compagnie désorganisée et déconnectée de l’émotion collective.

En laissant filer les heures, en publiant un texte creux et auto-congratulatoire, en omettant de présenter des excuses à ses passagers, puis en revenant trop vite à ses campagnes marketing, Nouvelair a offert un cas d’école de communication de crise ratée.

Une gestion qui contraste avec la pratique des autres compagnies, dont Tunisair, qui entretiennent un dialogue régulier et aimable avec la presse et savent occuper l’espace médiatique dès les premières minutes. Résultat : Nouvelair se retrouve aujourd’hui à la merci des interprétations les plus défavorables des médias français et tunisiens, sans même avoir tenté de reprendre la main.

Attendre l’enquête, pas les rumeurs

Cette communication creuse et auto-congratulatoire n’a pas seulement frustré les passagers : elle a aussi offert un boulevard aux rumeurs.

En laissant l’espace médiatique sans réponse claire pendant des heures, Nouvelair a permis aux médias et aux Facebookers de s’ériger en juges et experts de fortune.

Chaque minute de silence a nourri un récit où le pilote tunisien devenait coupable par défaut.

Il faut rappeler une évidence que beaucoup feignent d’oublier : une enquête aéronautique est une mécanique de précision.

L’exploitation des boîtes noires, l’analyse des radars, la reconstitution des échanges radio prennent du temps.

Ce temps n’est pas du luxe, mais une garantie de vérité.

Désigner un coupable avant la fin des investigations, c’est non seulement injuste pour l’équipage, mais c’est aussi mettre en péril la crédibilité même de l’enquête.

Les faits, pour l’instant, parlent d’eux-mêmes : un pilote a pris la bonne décision au dernier instant et a sauvé des centaines de vies.

Qu’il y ait eu confusion de piste du pilote, faille du contrôle aérien ou enchaînement d’erreurs humaines, seul le Bureau d’enquêtes et d’analyses et la justice française peuvent en établir la chaîne exacte.

Maya Bouallégui