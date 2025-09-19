Pourquoi les islamistes et les kaïssistes redoutent le nouveau conseil de lOrdre des avocats

alexametrics
Les avocats tunisiens ont élu, le week-end dernier, un nouveau bâtonnier et un nouveau conseil de l’Ordre, scandant à l’unisson : « Libertés, libertés, l’État répressif est fini ».

Si cette victoire a été saluée par une large partie des observateurs, elle suscite déjà l’hostilité des islamistes comme des proches du régime. Le nouveau bureau marque un tournant politique qui inquiète deux camps pourtant opposés mais réunis dans leur rejet.

 

À la Cité de la culture de Tunis, l’assemblée générale de l’Ordre des avocats le week-end dernier a pris des allures de véritable démonstration de force. Les critiques ont fusé contre le bâtonnier sortant Hatem Mziou et son prédécesseur Brahim Bouderbala, accusés d’avoir signé deux des mandats les plus catastrophiques de l’histoire de l’Ordre.

La tension a atteint son paroxysme lors du dépouillement : l’élection dès le premier tour – fait rarissime – de Boubaker Bethabet a donné le ton d’une rupture totale avec les deux précédentes mandatures. La confirmation est tombée mardi matin, avec l’annonce de la composition du bureau.

Dans une atmosphère de liesse, les avocats ont célébré la victoire en lançant des slogans hostiles au régime de Kaïs Saïed, rappelant au passage la dizaine de confrères emprisonnés ou exilés pour des raisons purement politiques.

 

La fin d’une tradition de combat

Historiquement, les avocats tunisiens ont toujours été à l’avant-garde de la défense des libertés et de l’indépendance de la justice. Ni Bourguiba, lui-même avocat, ni Ben Ali, ni même la troïka post-révolution n’avaient réussi à briser cette tradition.

Cette flamme s’est pourtant éteinte sous les mandats de Brahim Bouderbala (2019-2022) et de Hatem Mziou (2022-2025). Tous deux ont soutenu avec un zèle remarquable le régime de Kaïs Saïed. Me Bouderbala, fervent défenseur du putsch du 25 juillet 2021, a été récompensé par la présidence du Parlement. Beaucoup s’attendent désormais à une gratification similaire pour Hatem Mziou, dont la loyauté au pouvoir a été encore plus manifeste.

 

Trois années d’atteintes aux libertés

Le mandat de Hatem Mziou restera associé à une série de violations inédites de l’indépendance de la justice et des droits des avocats. Jamais la Tunisie n’avait connu autant de robes noires derrière les barreaux, non pour des fautes professionnelles, mais pour leurs prises de position politiques.

Sous sa présidence, ont été incarcérés Ahmed Souab, Abir Moussi, Sonia Dahmani, Ridha Belhadj, Samir Abdelli, Ghazi Chaouachi, Lazhar Akremi, Seïf Eddine Makhlouf, Noureddine Bhiri, Mehdi Zagrouba… tandis qu’Abderrazak Kilani, ancien bâtonnier, et Bochra Bel Hadj Hmida ont pris le chemin de l’exil. Les poursuites contre d’autres avocats se comptent par dizaines, ainsi que des mesures liberticides comme l’interdiction de voyage (Chawki Tabib, ancien bâtonnier).

Le point d’orgue a été atteint en mai 2024 avec l’assaut policier contre la Maison de l’avocat et l’arrestation musclée de Sonia Dahmani et Mehdi Zagrouba, ce dernier victime de torture consignée dans un procès-verbal judiciaire resté lettre morte.

Malgré ces dérives, Hatem Mziou a toujours choisi l’accommodement, espérant arracher quelques concessions pour la profession. Sauf qu’en trois ans, il n’a rien obtenu, tandis que le système judiciaire s’enfonçait : dizaines de magistrats révoqués pour refus d’allégeance, Conseil supérieur de la magistrature dissous, nominations désormais décidées directement par la chancellerie.

 

Une réaction collective pour tourner la page

Malmenée pendant six ans, la profession a réagi d’une seule voix pour élire un bâtonnier et un bureau décidés à rompre définitivement avec ce bilan douloureux.

Dès l’annonce des résultats, Boubaker Bethabet a fixé trois priorités : la réintégration des magistrats révoqués, la libération des avocats emprisonnés pour des raisons politiques et la restauration de l’indépendance de la magistrature.

Trois objectifs qui, à eux seuls, suffisent à déclencher l’ire du régime, d’autant que ses candidats ont enregistré des scores dérisoires. Sur les réseaux sociaux, l’annonce de la victoire a été accueillie par une salve d’applaudissements et un regain d’espoir, aussi fragile soit-il, après deux mandats vécus comme une humiliation.

 

Les premières salves des partisans du régime

Sans surprise, les proches de Kaïs Saïed ont rapidement dégainé. Sur Facebook, Ahmed Chaftar, membre de la campagne explicative du projet présidentiel, a ironisé sur les slogans entendus lors du scrutin, moquant un « secteur si pur et intègre qu’au moment d’élire un bâtonnier, on en arrive à scander des appels à la chute de l’État ».

Plusieurs pages réputées proches du pouvoir ont tenté de convaincre l’opinion que l’élection du nouveau bâtonnier est un non-événement qui n’intéresse que la profession et qui n’a aucun impact sur la vie publique et le quotidien des Tunisiens.

La question est désormais de savoir si le président de la République respectera la coutume en recevant le nouveau bâtonnier. Beaucoup parient sur un refus.

 

L’hostilité inattendue des islamistes

Curieusement, la victoire de Boubaker Bethabet ne dérange pas que les Kaïssistes (partisans de Kaïs Saïed). Des avocats islamistes ont eux aussi manifesté une franche hostilité, voire un scepticisme ostentatoire, malgré l’espoir que suscite ce scrutin.

Dès samedi soir, l’avocate Ines Harrath, proche des milieux islamistes radicaux, a publié un statut au vitriol. Tout en affirmant respecter les règles démocratiques, elle qualifie le nouveau bâtonnier et son entourage « d’extrêmement nocifs », allant jusqu’à l’imaginer capable d’« actes sadiques ». Si elle promet de reconnaître publiquement une éventuelle erreur, elle insiste sur sa conviction que sa victoire reste une menace.

Dans la même veine, l’ancien ministre et avocat Salim Ben Hamidane a tenté de minimiser la victoire en partageant des textes hostiles à Me Bethabet et des photos le montrant aux côtés de Brahim Bouderbala.

 

Un front commun contre un nouvel adversaire

Ennemis déclarés, islamistes et Kaïssistes se retrouvent paradoxalement alliés contre un bâtonnier dont le seul tort est de vouloir réintégrer les magistrats révoqués, libérer les avocats détenus et défendre l’indépendance de la magistrature.

Pour les partisans de Kaïs Saïed, l’explication est limpide : ils perdent un allié précieux et doivent désormais composer avec un adversaire supplémentaire, aux côtés de la LTDH, de l’UGTT et d’une grande partie de la société civile.

Pour les islamistes, la logique est moins évidente. Certes, leur candidat au bâtonnat, Abderraouf Ayadi, a été écrasé (150 voix sur près de 4 000) et la quasi-totalité de leurs prétendants au conseil – Faouzi Jaballah, Anouer Ouled Ali, Mohsen Sahbani, Wissem Chebbi – ont échoué, à l’exception de Saïda Akremi qui a sauvé un siège. Mais leur ressentiment dépasse la simple défaite.

Dans un contexte où la justice et la profession sont en crise, ils préfèrent raviver les rancunes du passé, quitte à se retrouver dans le même camp que leur propre bourreau. Faut-il rappeler que le régime de Kaïs Saïed a jeté en prison leurs plus grandes figures politiques ?

 

Un avertissement politique au pouvoir

L’élection de Boubaker Bethabet et de son équipe ne se limite pas à un simple changement de bâtonnier. Elle sonne comme un avertissement adressé au pouvoir et à l’ensemble de la classe politique. Après six années de compromission et d’humiliations, la profession d’avocat s’est ressaisie pour redevenir le fer de lance des libertés et de l’indépendance de la justice.

Ce sursaut rappelle que, malgré les prisons pleines, les magistrats révoqués, les arrestations arbitraires et la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, il existe encore en Tunisie des contre-pouvoirs capables de se réinventer.

En rassemblant contre lui deux camps que tout oppose – islamistes et kaïssistes –, le nouveau bâtonnier devient, de facto, l’un des rares pôles d’équilibre dans un paysage politique laminé par le régime. Le signal est clair : la société civile n’a pas dit son dernier mot. À Kaïs Saïed de comprendre que, même affaiblie, la Tunisie des libertés reste une réalité que ni les prisons, ni les décrets, ni les alliances de circonstance ne pourront réduire au silence.

 

Raouf Ben Hédi

Commentaires
Commentaires (14)
Cliquer ici Pour les conditions d'utilisation
SALIM
JE PRESUME QUE LES AVO-POLITICIENS ELUS (Y COMPRIS LE BATONNIER) SONT TOMBES DANS UNE PIEGE .LAKAD WAKAANE FIL FAKH (DISAIT ADEL IMAM).
a posté le 17-09-2025 à 18:22
Comme si les avocats pro-régime et adeptes de LA LIGNE PROFESSIONNELLE ont cherché l'élection des avo-politiciens (TOUS LOTS CONFONDUS ET REUNIES) NAHDHA WA AKHAWATOUHE-PSEUDO-DEMOCRATES-PDL-PARTI ECHAAB, pour démasquer LEUR OPPORTUNISME ET LEUR ALLIANCE CONTRE NATURE DES 'ENNEMIS' D'HIER ,ou des « faux adversaires » , comme l' a dit KAIS SAIED 'Kaïs Saïed dénonce de « faux adversaires » manipulés par un metteur en scène' article de B.N du 13/09/2025 | 10:40'.

Et il y a des indices qui confirment mon raisonnement:

1-Absence des avocats pro-regime (Naoufel, AATIKA, Charfeddine, KHALLOULI, Ben MABROUK.....) lors des élections.

2- Trois membres du bureau sortant de MZIOU (HASSEN TOUKEBRI, MOHAMED MAHJOUB, NAJLA TRIKI), ont candidaté ,en plus de 2 candidats de la meme region de MZIOU et MAHJOUB( MHIRI et KRAIEM).

3-LE TRES GRAND ECART( 2193 !!!! contre 498) DU JAMAIS VU (dans toutes les élections précédentes ou le batonnier a été élu AU 2 EME TOUR et avec un écart ne dépassant pas les 500 voix).

Et le premier resultat du 'PIEGE' de ces AVO-POLITICIENS était LES SLOGANS SCANDALEUX DU FRONT DE NAHDHA (DAWLET EL ................ WFET!!!!!!!!). qui les ont démasqués et ne passeraient pas sans conséquences.

Et je ne pense pas que BETTEBET (très content de 'son élection'!!!!) serait reçu par le président surtout après sa 'justification' de ces slogans par NABDH EL MOUHAMIN (regardez son interview avec AL KATIBA du lundi).

L'ONAT joindra la ligue TRIFIENNE, la direction Taboubienne, le SNJT DE jlassi-dabbar, L'A.M.T de HMID (objet de poursuites). DES STRUCTURES GELEES, PARALYSEES ET DIVISEES.
Répondre
SALIM
'Un avertissement politique au pouvoir'!!!! IL FAUT REVER.
a posté le 17-09-2025 à 13:35
NI L'ONAT, ni la Ligue, ni la direction de l'UGTT, ni le SNJT ne pourrait inquiéter KAIS SAIED.
Car les TUNISIENS n'ont pas beaucoup d'estime, ni de sympathie envers la a corporation des avocats, ni envers les 'syndicalistes' de l'UGTT . Le regard des TUNISIENS envers l'avocatie a completement changé. Ce n'est plus la profession NOBLE (du prix NOBEL!!!!) qui defend les valeurs et les droits et oeuvre pour le sauvetage du pays. l'avocatie est devenue une profession JUTEUSE, ET PARFOIS SUCEUSE, qui n'a rien avec la défense des droits de l'homme, des
libertés ,des pauvres et des démunis. Et meme RADHIA NASRAOUI était l'avocate de l'homme d'affaires KHALED KOBBI réputé pour ses accointances avec l'ex-clan de BEN ALI.

R.B.H a écrit à propos du nouveau batonnier : 'Me Bethabet entretient par ailleurs des liens solides avec le milieu tunisien des affaires, défendant plusieurs hommes d'affaires actuellement en détention'.

Pour le TUNISIEN, l'avocatie n'est plus CHOKRI BELAID, mais BHIRI, MAKHLOUF, et autres avocats detenus ou condamnés avec des hommes d'affaires suspectés de corruption .

PARADOXALEMENT, un candidat pour les élections au batonnat est interdit de voyager dans le cadre de l'affaire de l'homme d'affaires YOUSSEF MIMOUNI détenu avec un autre avocat.

TROIS BATONNIERS SONT SOIT CONDAMNES, SOIT POURSUIVIS PAR LA JUSTICE.

Et les corrompus, les knatria, les évadés fiscaux et les blanchisseurs d'argent ne pourront atteindre leurs buts , s'ils n'avaient pas des hommes de 'droit', comme complices, conseillers et défenseurs. Et une nouvelle spécialité en avocatie ,TRES TRES TRES PAYANTE ,est née en TUNISIE : L'AVOCATIE DES AFFAIRES DE CORRUPTlON. Et probablement, une nouvelle branche en droit serait enseignée : DROIT DE LA CORRUPTION.!!!.

Les avocats sont réputés par UN CORPORATISME SANS LIMITE(ONSOR AKHAK DHALIMEN AOU MADHLOUMAN). Et le nouveau BATONNIER vous promet la 'libération' des avocats condamnés, et meme en appel , comme s'ils sont des otages , et l'integration des magistrats revoqués dans l'avocatie , alors qu'ils sont déja condamnés ,et meme en appel ,et d'autres sont poursuivis par la justice ('plus de 140 affaires contre des juges révoqués ont été lancées, y compris des affaires dont s'est chargé le pôle antiterrorisme' selon une declaration de l'avocat des juges revoqués AYACHI HAMMAMI au journal assarih du 28/12/2022 ).

BREF :IL N'Y AURA PAS D'ETAT DES AVOCATS, COMME IL N'Y A PAS EU D'ETAT DES JUGES , NI LITTIHED AKWA KOWA FIL BLED NI L'ETAT DES SYNDICATS DES SECURITAIRES .

Et paradoxalement ces AVO-POLITICIENS ont fété leur 'victoire' en scandant les memes slogans du front de NAHDHA (DAWLET EL ................ WFET!!!!!!!!).Et R.B.H vous ecrit 'les islamistes redoutent le nouveau conseil de l'Ordre des avocats'!!!!!!!.
Répondre
Khaled
Les islamistes ont rendu le conseil supérieur de la magistrature comme une mascarade
a posté le 17-09-2025 à 12:43
Un CSM non manipulé et fort aurait été le seul garant d'une magistrature équitable. Ceux qui l'ont utilisé et manipulé sont les principaux responsables de cette situation.
Répondre
Faysal
Syndicat ou parti politique sans mandat
a posté le 17-09-2025 à 12:09
L ordre des avocats est donc un parti politique est non une corporation syndicale ! Si il y a des avocats qui veulent faire de la politique, qu ils creent leur propre parti politique., partis politiques les electeurs Qu ils commencent avant cela par payer leur impots et cesser de faire de l evasion fiscale. L ordre des avocats, l ugtt et autres corporations professionnelles doivent cesser de vouloir partager le pouvoir de decision politique, surtout qu ils n ont pas ete mandate par les electeurs pour diriger le pays selon leur visions. Dans les pays democratiques les syndicat des avocats choissisent leur dirigeant non pour leur affiliation ideologique,
mais pour plutot leur apptitude a defendre les droits syndicaux
Répondre
Judili58
@FAUSAL
a posté le à 15:10
J'espère que vous n'êtes pas avocat. En tout état de cause je vous invite à lire les statuts de l'ordre. Comme toute institution ordinale l'ordre des avocats a pour mission d'assurer l'ordre de la profession ce n'est pas une structure syndicale.
Répondre
Twensa
Mauvais sang
a posté le 17-09-2025 à 07:43
Que voulez vous dire? Les avocats sont ils des saints? Ils peuvent tout dire.. Tout faire.. Jockers de la société? Immunité absolue ? WTF!! '? un certain moment leur rôle était décisif pour la Révolution.. MAIS.. Back to the Rule! Il restent des avocats apolitique !! Technocrates!!
Répondre
SALIM
LE SITE AL-KETIBA QUI A INTERVIWE HIER LE NOUVEAU BATONNIER.
a posté le 16-09-2025 à 16:42
a publié les noms et les photos des 14 membres élus pour le conseil de l'ordre des avocats, avec indication de l'appartenance politico-idéologique de chaque membre.

D'aprés AL KATIBA, les membres se répartissent comme suit (je reprends texto la dénomination d'AL KATIBA): 3 ISLAMISTES, 2 DESTOURIENS, 2 DE GAUCHE, 2 NATIONALISTES PANARABE5 (EN PLUS DE BETTHEBET), 5 SANS APPARTENENCE IDEOLOGIQUE CLAIRE.

Après cette distribution du gateau, peut on douter que BETTHEBET a eté élu selon un ACCORD NAHDHA-PSEUDO-GAUCHE-PDL-COURANT NATIONALISTE PANARABE.
Répondre
SALIM
LA BLAGUE DU JOUR!!!! LES ISLAMISTES SONT HOSTILES A L'ELECTION DE BETTEBET AU BATONNAT!!!!
a posté le 16-09-2025 à 13:59
Car INES HARRATH etait contre. Pretendre ça, c'est prétendre que les islamistes n'on pas voté MARZOUKI en 2014 parce GHANNOUCHI a voté pour ELBEJI. Il semble que le GRAND R.B.H ne connait pas l'adge en arabe : ECHEEDH YOHFADH WA LE YOUKASOU ALIHI.

Non Monsieur R.B.H .BETHEBET a été élu grace à un accord NAHDHA-KARAMA-PSEUDO-DEMOCRATES-PDL-PARTI ECHAAB. Mais puisque il y a le spectre de KAIS SAIED de 2019 qui hante les islamistes, ils ont choisi de ne pas se montrer comme ayant élu BETHEBET. Et ceci, pour sortir nous dire, en cas ou BETTEBET opterait pour une ligne conciliante avec le pouvoir , qu'ils n'ont pas voté BETTEBET.

Je ne pense pas que le regime donnait de l'importance aux élections du batonnat. Car ni l'ONAT, ni la Ligue, ni la direction de l'UGTT, ni le SNJT ne pourrait inquiéter KAIS SAIED.

ET BETHABET finirait comme TRIFI,TABOUBI, JLASSI ET DABBAR de la SNJT, Le président du FORUM FTDES, les présidentes de l'association des femmes 'démocrates',....... s'il opte pour l'opposition au régime.

BETHABET n'ira pas loin .Il ne pourrait pas 'libérer les avocats prisonniers' (ils ne sont pas des otages) , ni integrer les magistrats révoqués dans la profession de l'avocatie, ni s'opposer à la condamnation d'autres avocats ,notamment ceux de l'affaire de la plenière de l'EX-ARP du 30 Mars 2022.

SEULEMENT DES PAROLES ET DES SLOGANS POUR REMERCIER LES AVO-POLITICIENS QUI L'ON ELU.

Et sachez qu'il y a 13 magistrats parmi les 57 juges révoqués déférés devant le pôle antiterroriste'. Et que plus de 140 affaires contre des juges révoqués ont été lancées, y compris des affaires dont s'est chargé le pôle antiterrorisme, (article de Webdo du 28/12/2022 10:46).

DONC JE ME DEMANDE COMMENT POURRAIT IL INTEGRER LES JUGES REVOQUES DANS L'AVOCATIE (sauf s'il a un BATON MAGIQUE!!!!!).

Répondre
Fares
Avocats contre prédateurs : le dilemme démocratique
a posté le 16-09-2025 à 13:52
Les sociétés démocratiques sont structurellement désavantagées face aux politiques prédatrices, car leurs options de réponse sont limitées par les normes et procédures mêmes que les prédateurs violent librement. Da Empoli compare cette situation à une confrontation entre avocats et prédateurs : une compétition où l'un des camps suit les règles tandis que l'autre ne connaît aucune contrainte. Le Parti démocrate américain illustre parfaitement ce dilemme. Da Empoli relève une statistique frappante : depuis 1980, tous les candidats démocrates à la présidence et à la vice-présidence ont été avocats de formation, jusqu'à Tim Walz en 2024. Ce parcours professionnel reflète une approche de la politique centrée sur les procédures, les droits et les processus institutionnels sous-jacentes. Ils opèrent dans un cadre que les prédateurs ont déjà rejeté, parlant un langage de plus en plus étranger aux citoyens habitués à des messages politiques chargés d'émotion. Da Empoli met en garde contre toute interprétation erronée de cette analyse comme une approbation des méthodes prédatrices. La solution ne peut consister pour les forces démocratiques à abandonner totalement leurs principes. Il suggère plutôt qu'une réponse efficace exige de reconnaître l'évolution de l'environnement tout en trouvant des moyens de défendre les valeurs démocratiques qui trouvent un écho tant émotionnel qu'intellectuel." from "Giuliano da Empoli: Un livre de biographie qui examine ce qui se passe lorsque vient l'heure des prédateurs du pouvoir (French Edition)" by Adrien Gilbert.
Répondre
Mouatin
Libérez Sonia
a posté le 16-09-2025 à 13:31
Libérez cette avocate séquestrée par Saied sans raisons valables.
Répondre
veritas
Opération assainissement.
a posté le 16-09-2025 à 12:49
il faut établir une lois pour obliger les avocats à délivrer des factures à leur clients pour un maximum de transparence '?'dans ce milieux il y'a trop d'argent au noir et trop de fraude aux impôts ,tout l'argent touché en espèce n'est pas déclarer aux fiscs ,si ce bâtonnier est correct il doit imposer à ses subordonnés d'obtempérer a la lois mais il ne faut pas se faire d'illusions les clients des avocats resteront des pigeons à plumer sans aucun scrupules l'état doit se saisir de ce problème pour faire respecter la lois par tout le monde .
Répondre
veritas
Non pour les passe droit des avocats .
a posté le 16-09-2025 à 11:35
il ne faut pas se faire d'illusions pour les avocats qui prônent l'impunité et l'obtention des passes droits pour tout leur subordonnés l'état ne tolérera plus ces pratiques des mafias elle réprimera tout les hors le lois ,la loi qui sera la même pour tout le monde et non pas à géométrie variable comme ils ont vocation de le faire '?'l'avocat doit aider la justice pour trouver la vérité et rien d'autres si les avocats veulent se mêler de la politique qu'ils créent un parti politique pourquoi ils veulent faire de la politique masquée sous couvert de la profession d'avocat ou bien sous l'ordre de leur officine .
Répondre
Judili58
DE L ORDRE SVP
a posté le 16-09-2025 à 11:19
Le déficit démocratique que nous vivons et qui devient oppressant nécessite une grande rigueur intellectuelle pour que le jour de la libération venu on ne soit pas contraint de composer avec le sectarisme ni avec le corporatisme ni avec le régionalisme. La libération viendra par le peuple seul détenteur de la souveraineté. Cet article participe à la propagande sectarisme , corporatiste voire élitiste. Les uns et les autres seraient bien inspirés de relire les missions et les attributions d'un conseil de l'ordre. Surtout qu'avec le pouvoir actuel il n y a aucune tolérance pour les déviations . L'exemple de l'ugtt est édifiant.
Répondre
riri
opposés?
a posté le 16-09-2025 à 10:55
"deux camps que tout oppose ' islamistes et kaïssistes"

A bon?

Expliquez moi svp en quoi ces deux camps s'opposent?

Oui chacun aimerais mettre l'autre en prison, mais ils ont donc la même attitude l'un comme l'autre:

- Chacun refuse la cours constitutionnelle pour imposer leur pouvoir illégalement sur le peuple en dehors de tout cadre légal
- Chacun prétend représenter "le peuple"
- Chacun dénigre l'élite éduquée et diplômée
- Chacun veux le pouvoir pour lui tout seul et insulte de manière vulgaire ses adversaires
- Chacun prétend rééduquer le peuple comme il faut
- Chacun insulte la France, pays laïque qui leur donne de l'urticaire
- Chacun embauche ses partisans au détriments des autres
- Chacun menace les médias, les avocats, les juges, les syndicalistes, les professeurs, etc.
- Chacun insulte et dénigre les autres partis politiques


Je continue la liste ou c'est assez?

Ils ont par contre en commun:

- La trahison envers les lois du pays et le mensonge permanent
- La certitude de détenir la vérité
- L'incapacité à partager ou d'accepter des opinions différentes
- L'intérêt personnel et partisan avant celui de la Tunisie
- Le rapprochement avec l'Iran (et toutes autres "puissances")
- L'alignement sur des pays étrangers (Turquie/Qatar, puis Algérie /Egypte)
- La destruction de la diplomatie tunisienne qui était source de fierté dans le passé
- Le mépris pour une partie importante de la population
- Une incompétence économique crasse

Je continue aussi là ou c'est assez là aussi?

La peste et le choléra ne sont pas "opposés", ce sont deux maladies dangereuses.
Répondre
