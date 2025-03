Banque centrale de Tunisie - Le pouvoir s’attaque au dernier bastion de l’État

Alors que le gouvernement tunisien et une partie du Parlement s’apprêtent à réviser le statut de la Banque centrale de Tunisie, les risques d’un affaiblissement durable de l’autorité monétaire se précisent. Dérive populiste ou choix stratégique ? Derrière l’argument de la souveraineté nationale se cache une tentative de mettre fin à l’indépendance de la BCT, pourtant essentielle à la stabilité économique du pays.

Depuis plusieurs mois, un projet aux conséquences potentiellement dévastatrices est en train de se mettre en place en Tunisie. Il vise un objectif clair : mettre fin à l'indépendance de la Banque centrale de Tunisie (BCT). D'abord porté en octobre 2024 par 27 députés proches du pouvoir, le projet de révision du statut de la BCT est aujourd'hui repris par le gouvernement. Le conseil ministériel restreint tenu le 25 mars 2025 a validé un projet de loi en ce sens. L'exécutif, le législatif et le chef de l'État parlent d'une seule voix : il faut soumettre l'autorité monétaire à la volonté politique.

Cette entreprise, présentée comme une "modernisation" de la gouvernance économique, constitue en réalité une offensive directe contre le dernier bastion institutionnel encore capable de résister aux pressions populistes. Elle menace à la fois la stabilité financière du pays, l'efficacité de sa politique monétaire et sa crédibilité internationale.

Un projet fondé sur des contre-vérités

Les partisans de la réforme s'appuient sur un mythe soigneusement entretenu : l'article 25 de la loi n°2016-35, qui interdit les financements directs de la BCT au profit du Trésor public, serait la source de tous les maux. Ils l'accusent d'avoir creusé la dette, provoqué l'inflation, accéléré la dépréciation du dinar et soumis la Tunisie aux bailleurs de fonds internationaux. C'est faux.

L'économiste Sadok Rouai, ancien cadre de la BCT et conseiller auprès du conseil d’administration du FMI, démontre que cette disposition n'a rien de nouveau. Elle était déjà présente dans la loi n°2006-26, à une époque où la Tunisie affichait une croissance robuste (5,4%), une inflation modérée (4,5%) et une dette publique maîtrisée (55% du PIB). Ce choix d’interdire les financements monétaires directs était un acte de souveraineté éclairé, motivé par le souci de renforcer la discipline budgétaire et de consolider les institutions économiques de l'État.

Une ingérence politique assumée

Ce qui, autrefois, relevait d’une dérive silencieuse ou d’une pression discrète est aujourd’hui proclamé haut et fort : l’indépendance de la Banque centrale n’a plus sa place dans l’architecture institutionnelle tunisienne. Le président de la République, Kaïs Saïed, ne s’en cache même plus. En affirmant que « l’État doit avoir une seule politique, même si les institutions sont multiples », il consacre une vision hypercentralisée du pouvoir, où les contrepoids sont perçus comme des entraves, et non comme des garanties de stabilité.

Ce discours est désormais intégré dans le projet de loi porté par les 27 députés proches du régime et maintenant porté par le gouvernement. Le texte prévoit explicitement que la BCT devra se concerter avec l’exécutif avant toute décision sur les taux d’intérêt, devra acheter des bons du Trésor détenus par les banques commerciales, et devra utiliser ses réserves en devises pour rembourser automatiquement les dettes extérieures de l’État, sous la seule condition que ces réserves couvrent au moins 90 jours d’importations. Le gouverneur de la BCT se retrouverait ainsi dans une position de simple exécutant, soumis à une autorité politique pouvant l’écarter à tout moment.

Youssef Tarchoun, député du bloc parlementaire présidentiel, a résumé cette approche sans ambiguïté : « Nous ne devons pas avoir peur des mesures nécessaires en temps de crise… La BCT est une institution faisant partie de l’État. » Dans cette logique, la Banque centrale n’est plus une autorité indépendante chargée de la stabilité des prix, mais un instrument subordonné aux besoins immédiats du gouvernement.

Ce n’est pas un débat technique, c’est un changement de paradigme. Dans les pays démocratiques, la séparation des politiques économique et monétaire est une règle intangible. Aux États-Unis, la Réserve fédérale est indépendante du Trésor. En Europe, la Banque centrale européenne décide seule de sa politique monétaire. Même dans des contextes politiques très centralisés, comme en Chine ou en Russie, les autorités monétaires bénéficient d’une certaine marge de manœuvre pour préserver la stabilité financière.

Briser cette autonomie, c’est compromettre la capacité de l’institution à dire non, à alerter, à corriger. C’est aussi envoyer un message désastreux aux marchés : celui d’un pouvoir prêt à faire de la monnaie un outil de sa survie politique, et non de l’intérêt général. Comme l’a affirmé Christine Lagarde, présidente de la BCE :

« L’indépendance d’une banque centrale ne la met pas à l’écart de l’État, elle lui permet de dire la vérité quand personne ne veut l’entendre. »

Un retour aux dérives anciennes

L’histoire économique de la Tunisie regorge d’épisodes où la Banque centrale, soumise aux injonctions du pouvoir politique, a été utilisée comme un simple outil de financement du Trésor. Durant les années 1980, cette logique d’assujettissement a conduit à des pratiques dangereuses : avances exceptionnelles dissimulées, manipulations comptables, pressions sur les gouverneurs pour contourner les contraintes budgétaires. Certaines opérations ont même consisté à réévaluer artificiellement les avoirs en devises pour générer des recettes fictives, transférées ensuite au budget de l’État. En 1983, l’un des gouverneurs a été limogé pour avoir osé refuser une seconde avance hors cadre légal, réclamée par le Premier ministre de l’époque.

La Banque centrale a également été contrainte d’investir dans le capital de banques de développement déficitaires ou d’entreprises publiques non rentables, parfois même à l’étranger. Ces ingérences ont sapé sa crédibilité, compromis la transparence des finances publiques et distordu le fonctionnement du système bancaire. La gouvernance de la BCT a été durablement affectée : instabilité à sa tête, nominations politiques, conflits d’intérêts flagrants avec des cadres siégeant à la fois comme régulateurs et comme administrateurs dans des entités qu’ils étaient censés superviser.

Ces dérives, loin d’être anecdotiques, ont contribué à un climat d’instabilité financière et de perte de confiance, tant au niveau national qu’international. Elles ont précipité la dépendance du pays aux financements extérieurs et préparé le terrain aux réformes des années 2000, qui ont justement érigé l’indépendance de la BCT comme un rempart contre les abus du passé. C’est ce même rempart que l’on cherche aujourd’hui à faire tomber.

Pourquoi l'indépendance de la BCT est vitale

Dans tous les pays modernes, l'indépendance des banques centrales est considérée comme un pilier de la stabilité économique.

L’indépendance des banques centrales n’est pas une coquetterie technocratique ni une exigence dictée par des institutions financières internationales. C’est une norme établie, fondée sur des décennies de recherche économique, de retours d’expérience concrets et d’enseignements tirés des grandes crises financières. Cette indépendance est aujourd’hui considérée comme une condition essentielle à la stabilité monétaire, à la maîtrise de l’inflation et à la crédibilité de la politique économique d’un État.

Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne (BCE), résumait ainsi ce principe : « Une banque centrale indépendante est une institution qui peut dire non. C’est précisément cette capacité à refuser ce qui est politiquement facile mais économiquement désastreux qui garantit la stabilité. »

Ben Bernanke, ancien président de la Réserve fédérale américaine, allait dans le même sens : « Une politique monétaire influencée par des considérations politiques conduit inévitablement à une inflation plus élevée, une instabilité financière plus grande, et une croissance plus volatile. L’indépendance est le rempart contre ces dérives. »

De nombreuses études empiriques confirment cette intuition. Une analyse de la Banque mondiale publiée en 2018 démontre que les pays dont la banque centrale est juridiquement indépendante présentent des taux d’inflation significativement plus faibles, une meilleure discipline budgétaire et une meilleure notation souveraine. Le FMI, dans un document de travail de 2021, souligne que « les tentatives de soumettre la politique monétaire aux pressions de l’exécutif conduisent presque toujours à une érosion rapide de la confiance des marchés, à une augmentation du coût de la dette et à un affaiblissement de la monnaie nationale ».

Les exemples sont nombreux. En Turquie, le limogeage répété de gouverneurs de la banque centrale par le président Erdogan a conduit à une flambée de l’inflation (atteignant plus de 60 % en 2023) et à une dégringolade de la livre turque, avec une fuite massive des capitaux. Au Liban, l’instrumentalisation de la Banque centrale pour financer un État déficient a précipité la chute du système bancaire tout entier. Au Venezuela ou au Zimbabwe, l’impression de monnaie à des fins politiques a généré une hyperinflation qui a détruit l’économie réelle et appauvri des millions de citoyens.

À l’inverse, les économies les plus stables — Allemagne, Canada, Suède, Corée du Sud — ont toutes protégé leurs banques centrales des interférences politiques. L’indépendance permet à ces institutions de fixer les taux d’intérêt, de piloter les réserves de change, et de gérer la masse monétaire en fonction des objectifs économiques à long terme, et non des impératifs politiques du moment.

La BCT, facteur de résilience

En Tunisie, la Banque centrale a été un facteur de résilience pendant les périodes de turbulence. En refusant les facilités monétaires massives demandées par le pouvoir en 2020, elle a permis d’éviter une spirale inflationniste que le pays aurait payé très cher. Son rôle en matière de supervision bancaire, de gestion des réserves et de préservation de la valeur du dinar est irremplaçable. Si elle venait à perdre son indépendance, la Tunisie risquerait non seulement un effondrement de la confiance des investisseurs, mais aussi une envolée des prix, une nouvelle dégradation de sa note souveraine et une perte d’accès aux marchés internationaux.

L’indépendance d’une banque centrale n’est pas un obstacle à la souveraineté. Elle en est la condition. Car sans crédibilité monétaire, sans maîtrise de l’inflation et sans discipline budgétaire, aucun État ne peut être réellement maître de son destin économique.

Une solution de chaos à de vrais problèmes

La Tunisie traverse une crise économique multiforme : déficit budgétaire abyssal, dette publique insoutenable, réserves de change sous tension, difficulté d’accès aux marchés internationaux, et une croissance anémique. Dans ce contexte, le réflexe de recourir à la Banque centrale pour financer le budget peut paraître tentant. Mais c’est précisément ce genre de solution facile qui, ailleurs dans le monde, a conduit à des catastrophes économiques.

Comme le rappelle l’économiste Kenneth Rogoff, professeur à Harvard et ancien chef économiste du FMI : « Utiliser la banque centrale pour résoudre des problèmes budgétaires revient à traiter une tumeur avec un antidouleur. Cela peut soulager un temps, mais aggrave inévitablement la maladie ».

Le problème structurel de la Tunisie n’est pas l’indépendance de sa Banque centrale, mais l’absence de réformes économiques profondes. Le pays peine à rationaliser ses subventions, à réformer l’administration publique, à améliorer le climat des affaires ou à restaurer la confiance des bailleurs de fonds. Or, en choisissant de puiser dans les réserves de la BCT au lieu d’assainir les finances publiques, le gouvernement envoie un signal d’alerte aux investisseurs et aux agences de notation : celui d’un État qui préfère contourner les contraintes plutôt que de les affronter.

Ridha Chkoundali, professeur d’économie et expert reconnu, a averti que ce financement monétaire conduira mécaniquement à une inflation accrue, à une dépréciation du dinar et à une baisse de la productivité. Pourquoi ? Parce que les dinars injectés dans l’économie pour couvrir les déficits ne reposent sur aucune richesse créée, mais sur une illusion de liquidité. Cela alimente la demande sans augmenter l’offre, creuse les déficits extérieurs et dégrade la compétitivité des exportateurs.

L’expérience internationale est sans appel. Le Ghana, en 2022, a été contraint de stopper brutalement le financement monétaire de son déficit après une envolée de l’inflation et une chute libre de sa devise. Le FMI a dû intervenir avec un programme d’austérité sévère. En Égypte, la perte de confiance dans la monnaie locale, suite à un pilotage monétaire trop aligné sur les volontés politiques, a abouti à trois dévaluations en moins de cinq ans. À chaque fois, c’est la population qui paie la facture : hausse des prix, chute du pouvoir d’achat, explosion de la pauvreté.

En réalité, la question n’est pas de savoir si la BCT doit ou non financer l’État. La vraie question est : à quel prix ? Car chaque dinar emprunté sans garde-fou, chaque intervention discrétionnaire décidée pour des raisons politiques, rogne un peu plus la capacité de la Tunisie à se financer dans la durée, à attirer des investisseurs, et à défendre sa monnaie.

Les vrais leviers sont ailleurs : rétablir la discipline budgétaire, restructurer la dépense publique, stimuler l’investissement productif, sécuriser un accord soutenable avec le FMI, et restaurer la confiance. Sacrifier l’indépendance de la BCT, c’est repousser ces réformes nécessaires en croyant acheter du temps. Mais c’est un temps empoisonné. Car plus la Banque centrale perdra sa crédibilité, plus il sera coûteux — voire impossible — de redresser la barre.

Le chaos est à venir

Au lieu de renforcer l'autonomie de la politique monétaire, la Tunisie s'apprête à la sacrifier. Au lieu de restaurer la confiance des investisseurs, elle l'érode. Au lieu d'engager les vraies réformes, elle invente des ennemis imaginaires et ressuscite de vieilles recettes échouées.

Le projet de loi en cours d'examen ne modernise pas la gouvernance économique : il la torpille. Il ne renforce pas la souveraineté nationale : il l'affaiblit. Il ne répond pas aux défis de la Tunisie : il les aggrave. L'indépendance de la Banque centrale de Tunisie n'est pas un luxe, ni un caprice de technocrates. C'est une nécessité vitale. La dernière digue avant la tempête.

Maya Bouallégui