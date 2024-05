Le scandale du Croissant rouge

Les photos et vidéos des dons des Tunisiens en faveur des victimes palestiniennes qui s’entassent dans les entrepôts du Croissant rouge ont choqué la toile. Les soupçons de mauvaise gestion de ces dons ont pris une nouvelle tournure avec la diffusion de l’émission Les Quatre vérités de Hamza Belloumi. Les faits sont loin d’être reluisants.

Comme l’a révélé Business News dans un précédent article intitulé « Où est passé le Croissant rouge tunisien ? », du 10 avril 2020, le Croissant rouge tunisien a vu sa crédibilité s’éroder au fil des années.

Sur les images filmées par l’équipe des Quatre vérités, on pouvait voir d’importantes quantités de dons jetés à même le sol. Des médicaments, nourriture, vêtements, équipements médicaux, matériel électronique, nécessaires pour nouveau-nés… et plein d’autres produits, pas nécessairement périssables, étaient entassés dans les entrepôts du Croissant rouge dans un état de parfait abandon.

Des images difficiles compte tenu de l’énorme élan de solidarité enregistré chez les Tunisiens depuis le début de la guerre à Gaza en octobre dernier. Depuis le mois d’octobre, les Tunisiens, frappés par l’horreur des frappes en Palestine, avaient donné, parfois sans compter, en faveur des victimes. Dons en nature, en numéraire, journées de salaire et équipements en toute sorte ont été donnés par les Tunisiens pour participer à leur manière à apaiser la douleur des victimes de la guerre.

Dans ces images, qui ont d’abord circulé sur la toile, on pouvait voir s’entasser couches pour bébés, chaises roulantes pour personnes handicapées, médicaments, générateurs électriques et nombreux autres produits. Plusieurs de ces produits ont été endommagés à cause de mauvaises conditions de stockage.

« Des milliards [de dinars] jetés dans les poubelles. Des médicaments ont fini dans les poubelles et n’ont pas été acheminés à ceux à qui ils étaient destinés » a commenté Mohamed Hedi Manaï, bénévole au Croissant rouge, à la caméra des Quatre vérités.

La valeur de ces dons n’a jamais été officiellement révélée par le Croissant rouge. Tout porte à croire qu’elle ne le sera jamais.

En tout, la Tunisie a envoyé quatre cargaisons de dons, acheminés par avion à destination des victimes de la guerre de Gaza pour un total de trente tonnes de produits en tout genre. Un montant dérisoire comparé à la quantité de dons déjà triés par le Croissant rouge et qui s’élève à 500 tonnes d’après Les Quatre vérités. Le pire, c’est que les dons non encore triés sont, eux, estimés à plusieurs centaines de tonnes, toujours selon le reportage.

L’un des problèmes derrière l’entassement des dons est la fermeture des frontières de Gaza et l’interdiction d’entrée des dons aux territoires touchés par la guerre.

« Si vous n’avez pas été en mesure d’acheminer les dons, pourquoi ne pas en avoir fait bénéficier des nécessiteux en Tunisie ? […] Ces agissements sont criminels. On peut même parler d’abus de confiance » s’est indigné Ali Kalaï, chargé de communication au Croissant rouge. Il ajoute par ailleurs qu’il existe d’autres entrepôts, encore plus grands, dans lesquels des produits sont stockés. « Essayez d’aller filmer, vous rencontrerez une grande résistance, on vous en empêchera », ajoute-t-il.

Réagissant à la polémique, Boutheina Graba, porte-parole du Croissant rouge a tenu une toute autre version. Elle a affirmé qu’il est normal que, comme dans chaque entrepôt, il existe des produits qui ont dépassé leur validité, notamment les médicaments.

Une version réfutée par des membres du Croissant rouge qui pointent l’absurdité de tels propos étant donné que plusieurs cartons sont encore scellés et qu’il est donc impossible de vérifier la validité des produits qu’ils contiennent.

Boutheina Graba avait déjà réagi à ces images, quelques jours avant la diffusion de l’émission de Hamza Belloumi. Sur Diwan Fm, la porte-parole du Croissant rouge a d’abord dit que les images circulant sur la toile sont « fabriquées ». « Certaines de ces photos sont fabriquées et datent du début de la campagne […] Il s’agit de produits périmés et qui attendent les PV permettant leur destruction », a-t-elle dit. « Les opérations de tri prennent beaucoup de temps, compte tenu des quantités importantes. Le Croissant rouge a une stratégie d’acheminement des dons dont la date de péremption est proche, aux nécessiteux tunisiens », ajoute la responsable de l’organisation, précisant que toutes les procédures ont été respectées, en toute transparence.

Elle a ajouté avoir été, le 21 mai, victime d’une agression physique, pointant du doigt une campagne orchestrée pour porter atteinte à l’organisation tunisienne afin de « servir des agendas personnels ».

Alors que le régime mène une guerre contre les associations en Tunisie, le Croissant rouge ne figure pas parmi les organisations visées. L'organisation avait même, rappelez-vous, mobilisé un bus pour transporter les participants à la manifestation pro-Kaïs Saïed organisée à Tunis le 19 mai.

« Le Croissant rouge tunisien accomplit sa mission de manière optimale et offre les meilleurs services » avait déclaré Kaïs Saïed début mai, en critiquant les associations visées par son pouvoir. Des associations dont le Croissant rouge ne fait indéniablement pas partie...

Synda Tajine