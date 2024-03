Parité hommes-femmes au travail : Tunisie Telecom, un exemple à reproduire

La parité hommes-femmes au travail est sans doute l’une des réalisations dont la Tunisie moderne peut se vanter. Plusieurs entreprises tunisiennes ont réussi le pari de placer les femmes au même pied d’égalité que les hommes tant en termes de proportion parmi le personnel qu’en termes d’égalité salariale. L’opérateur historique Tunisie Telecom figure sur cette liste.

La moyenne mondiale de la participation au marché du travail chez les femmes se situe à 49%, contre 75% chez les hommes, selon l’Organisation internationale du travail. En Tunisie, tout comme plusieurs autres pays dans le monde, les femmes font face à de nombreux obstacles en matière d’accès au marché de l’emploi. Il n’en reste pas moins vrai que les efforts concertés des politiques publiques et de la société civile ont largement contribué à réduire l’écart de taux d’activité entre les hommes et les femmes.

Selon les chiffres de la Banque mondiale, le ratio de la participation des femmes à la population active s’est nettement amélioré passant de 34,4% en 2005 à 36,1% en 2019 sachant qu’alors, la population active en Tunisie était estimée à 4,19 millions de personnes, d’après les chiffres de l’Institut national de la statistique. La population des occupés s’établissait, elle, à 3,4 millions dont 2,6 millions d’hommes et 952.700 de femmes, soit respectivement 73,3% et 26,7% de la population occupée.

L’évolution de la participation des femmes à la vie active se mesure, également, par un autre indicateur; celui de la proportion de femmes chefs d’entreprises. Selon les chiffres de la Banque mondiale, 2,8% de la population féminine tunisienne occupée sont des chefs d’entreprises (2019).

La scolarisation des jeunes filles et la montée en compétences font partie des facteurs qui ont contribué à une meilleure introduction des femmes sur le marché de l’emploi et le façonnement de leurs carrières qu’elles soient actives dans le secteur public ou dans le secteur privé. À cela, s’ajoute la responsabilité sociale de certaines entreprises où l’emploi des femmes est fortement encouragé.

D’ailleurs, chez Tunisie Telecom, par exemple, les femmes représentent 47% de l’effectif de l’opérateur (5.772 personnes), soit presque la parité parfaite. Elles sont 2.714 femmes à travailler au sein de cette entreprise publique. Largement appuyée par des approches sensibles au genre, la majorité de la population féminine de Tunisie Telecom a su évoluer au sein de l’entreprise pour devenir cadres. Au total, 2.607 femmes sont cadres au sein de Tunisie Telecom, soit 96% des employées. Autre chiffre marquant, la proportion des femmes aux postes de directeurs. Chez Tunisie Telecom, elles sont 31 directrices, brisant ainsi le syndrome du plafond de verre.

En Tunisie, l’IT en général fait partie des secteurs qui reflètent le mieux les efforts déployés pour atteindre les objectifs de parité hommes-femmes au travail, avec plus de 42% des femmes actives dans ce domaine sur un ensemble de 10.000 emplois environ.

Une belle réalisation pour les femmes tunisiennes en comparaison avec d’autres pays dits développés où les femmes restent largement sous-représentées dans ce domaine, en France, entre autres. En 2020, seuls 30% des salariés du secteur du numérique en France étaient des femmes, selon les chiffres de l’Indice de l’économie et de la société numérique.

Cette tendance touche, d’ailleurs, l’ensemble du Vieux continent. Selon Eurostat, le secteur des TIC demeure largement dominé par une main d’œuvre masculine. Sur 9,8 millions employés en 2022, les hommes représentaient 67,2% de la masse travailleuse contre 32,8% de femmes .

La sous-représentativité des femmes dans le monde du travail ne s’arrête pas à un seul secteur d’activité. Elle persiste même dans les sphères de métiers les moins machistes. D’après les chiffres officiels, la proportion des hommes âgés de 20 à 64 ans occupaient un emploi dans l'Union européenne en 2021 était de 78,5%, soit 11 points de plus que les femmes (67,7 %), bien que la question de la parité hommes-femmes soit l’une des valeurs fondamentales mentionnées dans le texte constitutif de l’Europe; le Traité de l’Union européenne.

La question de l’égalité salariale reste aussi d’actualité en Europe. Les Européennes touchent des salaires inférieurs en moyenne de 12,7% que leurs homologues masculins. C’est, également, le cas en Tunisie, mais le pays est en train d’enregistrer des avancées remarquables en termes de lutte contre les écarts de salaires entre hommes et femmes. En 2020, ayant rempli les critères en termes d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, le pays est devenu membre de la Coalition internationale pour l’Égalité salariale (EPIC).

« Cette adhésion (…) est susceptible de donner plus d'efficacité et d'effectivité à la législation nationale par rapport aux normes internationales dans un contexte marqué par une demande sociale de plus en plus pressante et croissante de droits sociaux », indique l’Organisation internationale du travail notant que « des efforts supplémentaires sont à engager pour atteindre la transparence salariale ».

Cette application pour l’inclusion des femmes et l’adoption de davantage d’approches sensibles au genre pour assurer la parité hommes-femmes dans le monde du travail et autres domaines, ne doit, cependant, pas se suffire des efforts gouvernementaux et ceux de la société civile. Les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, ont aussi un rôle à jouer en adhérant, entre autres, au label GEEIS et ainsi bannir toutes les discriminations.

Nadya Jennene