Malgré la crise, Artes a pu améliorer certains ratios

Artes, concessionnaire de Renault, Dacia, Nissan et Lada en Tunisie, distribuera un dividende d’un dinar par action au titre de l’exercice 2022. Le DG du Groupe, Lassaad Ben Ammar a indiqué que malgré les difficultés causées par la propagation du Coronavirus et la guerre en Ukraine, Artes a pu améliorer certains ratios.

S’exprimant lors de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) au titre de l’exercice 2022 tenue le 24 juillet 2023, Lassaad Ben Ammar a annoncé que le groupe a réalisé de meilleures performances par rapport aux années antérieures en matière d'après-vente. Le rapport annuel relatif à l’exercice 2022 précise que le chiffre d'affaires réalisé au niveau de cette activité a atteint les 9,064 millions de dinars en 2022 contre 7,770 millions de dinars en 2021.

« Malgré ces difficultés, nous avons pu, avec les moyens sur lesquels nous avons une emprise, améliorer certains ratios… Nous avons pu, également, diminuer les charges. Nous avons, à peu près, une baisse de 10% par rapport à 2021. Nous avons essayé d’optimiser nos ressources financières par des placements ce qui permet, aujourd’hui, d’optimiser nos produits de placement », a-t-il ajouté.













Selon le rapport d’activité, les produits de placement à court terme ont atteint 5.756.073 dinars en 2022 contre 3.096.397 dinars en 2021, soit une progression de 2.659.676 dinars (85,89%). Malheureusement, cette belle performance a été impactée par le recul au niveau des dividendes reçus. Ils ont baissé de 4.543.959 dinars passant de 10.663.121 dinars en 2021 à 6.119.162 dinars en 2022. Lassaad Ben Ammar a, également, indiqué que l’intégralité de la gamme Renault Dacia avait été renouvelée durant les deux dernières années. Cette mesure a été accompagnée par une nouvelle identité visuelle traduisant l’évolution du produit. Celle-ci sera déployée sur l’intégralité des showrooms et des points Artes S.A.

« L’année 2022 est restée relativement stable par rapport à l’année 2021. Ceci s’explique par la faiblesse du secteur de transport en commun. La voiture reste un besoin primaire. L’activité, malgré la crise, reste profitable… 2022 a été une année extrêmement difficile pour la société Renault et pour Artes qui ont connu des difficultés d’approvisionnement, notamment avec le déclenchement de la guerre en Ukraine… Renault détenait une usine en Russie avec une capacité de production de 500 mille véhicules… Renault a dû se redéployer et utiliser ses capacités de production pour répondre aux demandes de tous les pays où le constructeur opère », a ajouté M. Ben Ammar.













Le DG de la société Artes S.A a expliqué que la guerre en Ukraine a impacté l’activité de l’entreprise. En effet, la conjoncture ayant eu lieu en raison de la propagation du Coronavirus et du conflit russo-ukrainien ont impacté plusieurs secteurs, dont celui de l’automobile. L’accès aux matières premières, l’approvisionnement en pièces et le transport de marchandises ont vécu un véritable choc économique. Le groupe Artes a enregistré l’immatriculation de 3.503 unités (Toutes marques confondues : Renault, Dacia, Nissan et Lada) en 2022, soit une baisse de 3.035 unités par rapport à l’année 2021. La part de marché de l’entreprise est passée de 10,6% en 2021 à 6,32% en 2022. À noter que l’intégralité du marché automobile a enregistré une baisse de 10,06% entre 2021 et 2022.

Lassaad Ben Ammar a indiqué que l’activité reprendra petit à petit son cours normal. Artes, selon le rapport d’activité, ambitionne un taux de croissance à deux chiffres durant l’année 2023 et de renforcer son résultat financier, d’augmenter le chiffre d’affaires de l’activité après-vente et de diminuer et de maîtriser les charges d’exploitation du groupe.

Par la suite et s’exprimant lors de la présentation des résolutions soumises au vote des actionnaires, le secrétaire de l’assemblée, Atef Landolsi, a rappelé que la société Artes a distribué, sous forme de dividendes, 76,46% des profits réalisés en 2021, soit 30.600.000 dinars. Le groupe Artes a réalisé un exercice net de 29.181.541 dinars en 2022. L’entreprise Artes s’est assurée des revenus correspondant à 11.875.235 sous la forme de produits des placements. Atef Landolsi a indiqué que l’entreprise Artes distribuera près de 18.360.000 dinars au titre de l’année 2022, soit 0,480 dinar par action. Lors du vote des résolutions, l’Assemblée générale a décidé de faire passer les dividendes à un dinar par action, soit une hausse de 108,33%. Cette décision a été prise à l’unanimité des personnes présentes.













Le rapport a indiqué que le chiffre d’affaires de la société Artes au titre de l’année 2022 était égal à 133.158.413 dinars, celui de Artegros à 21.710.753 dinars, celui de Adev à 27.348.472 dinars et celui de Wallys Services à 221.860 dinars. Le résultat d’exploitation de la société Artes au titre de l’année 2022 était égal à 22.466.415 dinars, celui de Artegros à 5.399.674 dinars, celui de Adev à 4.293.804 dinars et celui de Wallys Services à -26.871 dinars. Le résultat net d’Artegros représente 6.649.391 dinars, celui de Adev 3.580.896 et celui de Wallys services 280.609 dinars.

Le groupe Artes a enregistré un chiffre d’affaires de 175.328.865 dinars et un résultat net égal à 29.181.541 dinars. Notons l’absence de dettes et la hausse de la trésorerie nette qui est passée de 153.826.665 dinars à 206.430.450 dinars.

« Le délai moyen de recouvrement des créances a atteint les 18 jours. Les créanciers normaux représentent 7.781.353 dinars, les créanciers à risque de défaut de paiement 1.751.125 dinars, les obligations 181.267 dinars et les autres créanciers 56.765 dinars. Le total représente 9.770.510 dinars… La dette des fournisseurs a atteint un total de 57.556.734 dinars avec des délais de paiement de 145 jours… Les placements représentent, au titre de l’année 2022, 92.195.651 dinars, les liquidités et équivalents de liquidité 3.591.076 dinars et les concours bancaires 27.718 dinars. La trésorerie nette de l’entreprise Artes représente 95.759.009 dinars… La trésorerie nette du groupe Artes est égale à 206.588.733 dinars », a déclaré Atef Landolsi.













L’AGO a validé à l’unanimité les résolutions suivantes :

- L’adoption des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes liés à l’activité de l’entreprise.

- L’adoption des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes liés à l’activité du groupe Artes.

- La distribution de dividendes à hauteur d’un dinar par action.

- La délivrance aux membres du Conseil d’administration et au directeur général d’un quitus entier et sans réserve de leur gestion relative à l’exercice 2022.

- La fixation des jetons de présence de l’exercice 2022 à raison de 15.000 dinars par an et par administrateur. Les frères Mzabi ont déclaré renoncer aux jetons de présence relatifs à l’année 2022.

- La fixation des jetons de présence de l’exercice 2022 aux membres du comité d’audit à raison de 1.000 dinars par an et par membre.

- La nomination de Samir Zayen et Mohamed Taktak en tant qu’administrateurs indépendants membres du Conseil d’administration pour les années 2023, 2024 et 2025.

- L'infructosité de l’appel à candidature pour l’élection d’un représentant des actionnaires minoritaires au sein du Conseil d’Administration.

- La démission du président du Conseil d’administration du groupe, Moncef Mzabi et la nomination de Mustapha Ben Hatira comme son successeur.

- La nomination de Mohamed Malek Mzabi membre au Conseil d’administration, succédant à feu Mohamed Sadok Mzabi.

- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes F.M.B.Z – KPMG Tunisie représenté par Mohamed Imed Loukil.





Sofiene Ghoubantini