Bouchamaoui : malgré la conjoncture, City Cars a toujours eu des performances exceptionnelles

Imprimer

2022 a été plus difficile que 2021, à cause de la crise des semi-conducteurs et du manque de véhicules. Ainsi et malgré une baisse importante des volumes vendus, City Cars, concessionnaire de Kia Motors en Tunisie, est parvenu à maîtriser la situation avec une légère baisse de son chiffre d’affaires grâce à un excellent mix-prix et aux performances du service après-vente.





C’est globalement ce qui ressort de l’Assemblée générale ordinaire (AGO), tenue jeudi 22 juin 2023 au siège de la société au Kram, pour statuer sur les états financiers de l’exercice 2022, sous l’égide d’Amel Bouchamaoui, présidente du Conseil d’administration et Riadh Annabi son directeur général.

« En 2022, la crise des semi-conducteurs a pesé négativement sur le marché automobile. Les difficultés liées à la production se sont traduites par des baisses significatives du marché, tous segments confondus. Le marché des véhicules légers (VL) a baissé de 10,1% alors que celui des véhicules particuliers (VP) a subi une baisse plus importante de 15,5%. City Cars n’a pas échappé aux perturbations logistiques venues du constructeur.

La baisse en volume d’immatriculations est de 16,8% : une baisse qui doit être interprétée par rapport à l’année record 2021 dont le quota additionnel issu de la redistribution nous est arrivé exceptionnellement en décembre 2021.

Par ailleurs, la baisse significative du volume a été amplement compensée par un effet prix/mix traduisant une baisse du chiffre d’affaires véhicule neuf d’à peine 1%. L’après-vente, de son coté, a réalisé une forte croissance de 32,9% qui a contribué à réduire davantage la baisse du chiffre d’affaires de City Cars à 0,4%.

Coté classement, Kia est 2e témoignant ainsi de sa position incontournable sur le marché », a expliqué d’emblée Mme Bouchamaoui.

Ainsi, malgré une conjoncture nationale et internationale difficile, City Cars a réalisé globalement de bonnes performances. Ses actionnaires auront droit cette année à un dividende brut de 1,25 dinar par action (le même qu’une année auparavant), mis en paiement à partir du 17 juillet 2023.

En 2022, le marché VL a baissé de 10,1%, 55.456 véhicules y ont été vendus contre 61.661 unités en 2021. Le marché des VP a enregistré, quant à lui, une baisse plus importante de 15,5%, avec 41.874 véhicules vendus jusqu’à fin 2022 contre 49.571 véhicules vendus à fin 2021.

Le concessionnaire s’est accaparé de la deuxième marche du podium sur les deux marchés VP et VL avec respectivement une part de marché de 13,7% (-0,3 point) et de 10,5% (-0,9%).Il a vendu 5.743 voitures particulières (-17,5%) dont 1.092 voitures populaires (-20,3% avec une part de marché de 15,8% sur ce segment (+1,1 point), ndlr). En ce qui concerne les VU, la marque a vendu 97 véhicules en 2022 (+70,2%). Au Total, il a vendu 5.840 véhicules légers (VP+VU) en diminution de 16,8%.

Le véhicule le plus vendu étant la Rio avec 3.173 unités vendues en 2022, suivi par la Picanto avec 1.720 unités vendues dont 1.108 voitures populaires.

« En 2022, il y a eu un fléchissement des marchés : une tendance baissière mondiale à cause de la baisse de production liée à la crise des composants automobiles, dont notamment les semi-conducteurs.

Malgré la baisse du volume des VL, le marché reste très demandeur et ne reflète pas les vraies capacités des opérateurs. Deux principale raisons expliquent ce fléchissement du marché en 2022 : d’abord le manque de produits et ensuite les augmentations de prix (exogène qui vient des constructeurs liés à l’augmentation des matières premières et endogène qui provient de la baisse du dinar par rapport aux devises en particulier le dollar) », a commenté ces résultats le DG.

Il a aussi souligné que « Kia a toujours eu un quota supplémentaire de performances, mais 2021 a privé 2022 de ce report de quotas outre les retards de production qui ont entrainé des arriérés de commandes, lesquels ont été servi sur une longue période ».

S’agissant des performances financières de City Cars, le chiffre d’affaires de la société a très légèrement baissé de 0,4%, évoluant de 332.256 MD en 2022 à 330.890 MD en 2021. L’activité vente des véhicules neufs ayant rapporté 323,11 MD (-1%) alors que l’activité après-vente a rapporté 7,78 MD (+32,9%).

Le résultat net a accusé une baisse de 12,7%, passant de 32,73 MD à 28,58 MD, avec un impôt de 15,39 MD (en baisse de 1,7% car la société a payé 1,04 MD de retenue à la source libératoire sur revenu de capitaux immobiliers en 2021. Pour 2022, la société a payé un impôt de 39% au lieu de 37% à cause de l’augmentation décidée pour la contribution sociale solidaire, soit 13,81 MD d’IS (-0,07%) et 1,5 MD de contribution sociale solidaire (+99,85%), ndlr)

Pour sa part, le chiffre d’affaires consolidé a affiché une légère diminution de 0,2%, évoluant de 343,75 MD à 343,10 MD, entre 2021 et 2022. Le résultat net consolidé s’est situé à 30,33 MD en 2022 contre 33,35 MD en 2021, en baisse de 9,1%.

« L’effet mix-prix a compensé la baisse de 15,3% du volume des véhicules neufs pour à peine 1% de répercussion sur le chiffre d’affaires. L’après-vente a évolué de 30% grâce à de bonnes stratégies d’après-vente. (…) L’après-vente constituant un levier de chiffre d’affaires et de marge brute », a précisé M. Annabi.

Et d’ajouter : « En réalité, on baisse en volume mais on agit correctement sur mix pour se rattraper en chiffre d’affaires. Tel serait notre stratégie dans le cas où des menaces potentielles pèseraient dans l’avenir sur les volumes (faisant allusion à la baisse de quotas décidé par le ministère du Commerce, ndlr) ».

Il a évoqué l’interruption de production de certains produits pour certains mois et les arriérés de commandes sur d’autres, sans lesquels le chiffre d’affaires serait totalement différent : « Tout le chiffre d’affaires tient à la qualité logistique que nous offre le constructeur », a-t-il martelé.

Autre chose importante, le DG a spécifié que le concessionnaire a du faire des dépenses de marketing pour le retour post-covid. Il a aussi spécifié la hausse importante des frais bancaires liés à la confirmation des lettres de crédit (exigée par le constructeur à partir de juin 2022 à cause de la baisse de la monnaie souveraine, pour des montants qui allaient jusqu’à 1,5%,ndlr).

Notons aussi que les charges financières nettes ont augmenté de +149,1%, passant de 352.000 dinars fin 2021 à 877.000 dinars fin 2022 à cause des escomptes faites fin 2021 pour lesquels les charges ont été constatés en 2022 et des escomptes faites au deuxième semestre 2022.

Le débat était plutôt court, seulement deux actionnaires ayant posé des questions. Le premier s’est interrogé sur les véhicules FCR avec la levée de l’incessibilité d’un an. Le second a posé plusieurs questions reliées notamment à la réaction de la société face à la baisse de quotas prévus, à la crise des semi-conducteurs, au manque de pièces de rechange et à la commercialisation de voitures électriques.

À cela, le DG a précisé que City Cars pouvait ne pas accepter des véhicules non-conformes, en notant que plusieurs véhicules provenant du marché parallèle ne sont pas conformes aux spécificités du marché tunisien et présentent plusieurs problèmes techniques. Pour lui, le plus grand argument de la société en matière de FCR est la garantie et la conformité produit.

En ce qui concerne la baisse de quotas, M. Annabi s’est montré très rassurant, en rappelant les performances de la société en 2022, malgré la baisse des ventes, grâce aux leviers de correction dans le mix prix/produit.

S’agissant de la baisse des pièces de rechange, il a affirmé que ceci est causé par la crise des semi-conducteurs.

Par rapport au lancement de la marque de véhicules électriques, il a spécifié que l’entreprise se préparait au lancement d’un modèle 100% électrique en août prochain, qui sera suivi par un second lancement à la fin de l’année 2023. Entre temps, elle est en train de préparer ses techniciens et de mettre à niveau ses équipements.

Pour lui, d’ici 2026/2027, le 100% électrique deviendra une réalité.

Interrogé par Business News sur sa camionnette montée en Tunisie en sous-traitance, Riadh Annabi a indiqué que le projet est temporairement suspendu jusqu’à la stabilisation des coûts de transport. Et d’expliquer que le coût d’un conteneur est passé de 2.960 dollars avant la pandémie à 21.000 dollars après, ce qui donnait un coût de revient trop cher, ne permettant pas de commercialiser le produit sur le marché.

S’agissant de l’activité sur les cinq premiers mois de 2023, Riadh Annabi a affirmé que le marché est dans la continuité de 2022, toujours sous tension, les mêmes raisons persistent (manque de produits, augmentation des prix, …).

Pour le marché des VP, la société a vendu 2.214 unités jusqu’à fin mai 2023 contre 2.151 un an auparavant (+2,9%), pour une même part de marché de 13%. Pour le marché VU, elle a immatriculé 33 véhicules pour cette même période contre 65 un an auparavant (-49,2%), pour une part en marché de 0,6% (-0,5 point). Ainsi, sur le marché VL, City Cars a immatriculé au total 2.247 véhicules (+1,4%) pour une part de marché de 9,9% (la même que l’année dernière).

Côté performance, le concessionnaire a réalisé un chiffre d’affaires de 120,08 MD (+3%), grâce à 116,31 MD de vente de véhicules neufs (+2,3%) et à 3,77 MD d’après-vente (+31,3%).

Pour conclure l’assemblée, Amel Bouchamaoui s’est voulu rassurante : « En dépit d’un contexte assez difficile, City Cars a toujours eu des performances exceptionnelles grâce au travail et au sérieux de ses équipes et dirigeants. Nous continuons à travailler sur la même lancée pour l’intérêt de tout le monde, notamment les actionnaires ».

Malgré une conjoncture nationale et internationale très contraignante, City Cars a su tirer son épingle du jeu en limitant la casse et en réalisant de belles performances. 2023 s’annonce aussi difficile, car en plus des tensions qui persistent, le ministère du Commerce a décidé une baisse des quotas.

Imen NOUIRA