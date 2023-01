Augmentation des prix : le panier dégarni du Tunisien

Imprimer

Depuis la révolution, les Tunisiens assistent à une flambée des prix des produits de base, et autres produits qui forment leur panier quotidien. Cette augmentation des prix, progressive mais continue, on la déplore mais on semble finir par s’y habituer. Aux caisses des différents magasins et dans les marchés, on entend souvent dire que tout est devenu beaucoup trop cher. Les jeunes sont les moins « impactés » par cet état de fait n’ayant pas été trop concernés par les courses il y a quelques années mais les parents, qui se souviennent des prix « d’avant », prennent, eux, la mesure de ce nouveau coût de la vie qu’ils trouvent « choquant » …

Passer à la caisse est devenu un vrai moment d’angoisse pour les Tunisiens. On assiste de plus en plus à la scène où des clients doivent se résigner à abandonner quelques produits n’ayant pas la somme totale pour payer tous leurs achats. On compte, on scrute les tickets de caisse, on s’étonne de certains prix, certes, mais on fait ses courses aussi, parfois machinalement sans réaliser la juste ampleur de l’altération de la qualité de vie.

Ces augmentations sont le résultat de plusieurs facteurs, certes, mais elles font regretter un temps où « même les pauvres avaient de quoi bien se nourrir » et où la classe moyenne pouvait se permettre le luxe de remplir son panier sans trop se priver. Dit comme cela, ce sont des constats qui peuvent paraître simplistes, mais quand on en vient à acheter à la pièce ce qu’on avait l’habitude d’acheter en kilos, toutes explications savantes n’ont plus la moindre importance. Le ventre se soucie très peu des courbes.

Pour étayer le propos par des chiffres plus parlants, nous avons entrepris de réaliser un petit comparatif entre certains des prix « d’avant » et d’autres de 2022.

Les rapports de l'Institut national de la statistique (INS), toujours disponibles, nous permettent d’avoir une idée sur ce qui choque. Regarder ces prix écrits noir sur blanc a de quoi donner le tournis, ajouter à cela les pénuries, on ne peut que comprendre l’accablement de ceux qui poussent des caddies, vides ou remplis.

Nous avons tenté de constituer le panier d’un ménage de « classe moyenne », comportant quelques produits de base, d’autres « de luxe » et des produits d’usage quotidien. Il va sans dire que ce panier varie entre les catégories sociales et aussi entre les régions. Nous avons pris pour références l’année 2009 et l’année 2022.

Sans rentrer dans les méandres des considérations économiques et conjoncturelles, le fait indéniable est que le ressenti du citoyen est ce qu’il est et que la cherté de la vie lui pèse sur les épaules. Avec des prix qui ont au moins doublé, dans le meilleur des cas, il devient totalement inutile d’essayer d’expliquer aux gens pourquoi ils doivent désormais compter le nombre de yaourts qu’ils peuvent acheter à leurs enfants…

Myriam Ben Zineb