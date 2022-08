L'Isie annonce les résultats définitifs du référendum

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), Farouk Bouasker a présenté, ce mardi 16 août 2022, les résultats définitifs du référendum du 25-juillet autour de la nouvelle constitution, et ce après l’écoulement des délais des recours et la proclamation des verdicts du Tribunal administratif rejetant les recours déposés par le représentant légal du parti Afek Tounes, du parti Echaâb Yourid et l’organisation I Watch.

Farouk Bouasker a assuré que les verdicts du Tribunal administratif témoignaient de l’intégrité du processus électoral, réfutant toutes les allégations visant l’instance, l’accusant de fraude et de falsification du référendum et de ses résultats.

« Depuis sa prise de fonctions officielle, l’instance fait l’objet d’une campagne sans précédent remettant en cause son intégrité et portant des préjugés quant à ses intentions. Cette campagne a été orchestrée par des parties politiques, mais aussi par des composantes de la société civile qui s’étaient inscrits dans cette campagne acharnée. Confiante en son intégrité et de sa conformité aux normes internationales, l’instance a appelé toutes les parties mettant en doute le processus électoral et les résultats préliminaires proclamé, à recourir à la justice », indique le président de l’Isie.

Après avoir salué le rôle joué par tous les fonctionnaires et les agents de l’instance, Farouk Bouasker assure que le référendum s’est déroulé dans une ambiance démocratique et pluraliste, soulignant que l’opération électorale a été transparente et intègre sous le regard de plus de 7000 observateurs nationaux et internationaux, de journalistes, de la société civile et des participants à l’opération électorale.

« La réussite de cette échéance électorale en l’espace de deux mois, revient à la volonté des membres de l’instance et à leur expérience cumulée au fil des années », souligne-t-il. Avant d’ajouter que le référendum s’est déroulé dans un climat démocratique avec la participation de plus de 150 parties, assurant que le droit à la différence et la liberté d’expression étaient garanti tout au long du processus.

Il assure, toutefois, que l’opération électorale n’a pas connu d’infractions ou dépassements pouvant influencer l’opinion et la volonté des électeurs. « Cependant, l’instance a traité les infractions électorales conformément aux dispositions de la loi ».

Farouk Bouasker a annoncé que l’instance a accepté le projet de la Constitution soumis au référendum indiquant que les résultats définitifs se présentent comme suit :

Le nombre de voix déclarées est : 2 830 094

Le nombre de bulletins ayant récolté un vote valide : 2 756 607

Le nombre de bulletins blancs : 17 008

Le nombre de bulletins annulés est : 56 479

Le nombre de vote « oui » est : 2 607 884 soit 94,6%

Le nombre de vote « non » est : 148 723 soit 5,40%

S.H