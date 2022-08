Perturbation de l’approvisionnement en carburant : que se passe-t-il ?

Depuis quelques semaines, des citoyens ont constaté une perturbation de l’approvisionnement en carburant. Certains ont expliqué ce phénomène par l’affluence dans certaines régions côtières du pays et les vacances estivales. Or, la situation n’a fait qu’empirer depuis et cela malgré les tentatives du gouvernement de banaliser l’affaire. Alors que se passe-t-il ?

En effet, depuis un certain temps, plusieurs citoyens se sont plaints, notamment sur les réseaux sociaux, de pénuries de carburant à divers endroits du pays. Chose qu’a niée, le 6 août 2022, le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie affirmant que les opérations d’approvisionnement se poursuivaient de façon normale et que les différents produits pétroliers étaient disponibles dans les stations-service sur l’ensemble du territoire.

Or, depuis une semaine la situation a empiré. Le vice-président de la Chambre syndicale nationale des gérants et propriétaires de stations-service, Ali Ben Yahia, a confirmé qu’il y a un manque flagrant en approvisionnement, à cause d’une baisse des importations de la part du gouvernement. A titre d’exemple, sur les quarante kiosques de Sousse, seulement trois ou quatre servaient la veille du carburant, a-t-il précisé en réponse à une question de l'animatrice.

M. Ben Yahia parle d’une baisse de l’approvisionnement d’environ 90% et affirme carrément que les stations-service risquent le dépôt de bilan, à cause de la baisse d’activités d’une part et la baisse de la marge bénéficiaire, d’autre part.

Côté gouvernement et distributeurs, on dénonce une frénésie de consommation. Pour eux, si chaque Tunisien conserve ses habitudes de consommation ou qu’il se contente d’acheter juste ce dont il a besoin, le problème ne se poserait pas !

D’ailleurs, le gouvernement et les divers ministères ne ratent aucune occasion pour appeler à la rationalisation de la consommation et à éviter la frénésie de consommation, qui est, selon eux, la cause direct de la perturbation d’approvisionnement.

Un argument qui ne tient pas souvent la route : car si les quantités requises étaient disponibles, il n’y aurait eu aucune raison pour la frénésie. D’ailleurs, pour prendre l’exemple du carburant, en général, il y a un manque d’approvisionnement et une surconsommation que lors d’annonces de grève. Ce qui n’est absolument pas le cas actuel : du jamais vu depuis des décennies.

Alors comment expliquer cette perturbation. Début juillet dernier, Business News s’est interrogé si le gouvernement s’était préparé à la hausse de consommation estivale habituelle, vu l’afflux des touristes et des Tunisiens résidant à l’étranger. Vu la situation actuelle, il s’avère que non.

Il faut dire qu’en Tunisie, et vu qu’on n’a toujours pas conclu d’accord avec le Fonds monétaire international (FMI), le budget de l’Etat reste très serré. Le gouvernement œuvre ainsi à rationaliser toutes ses dépenses notamment la compensation pour mieux maitriser les prix, en particulier des produits administrés.

Mais, la priorité de l’Etat est d’assurer les denrées alimentaires et bien sûr les salaires des fonctionnaires. A cet effet, le gouvernement a fait un recours intensif à l’emprunt intérieur n’ayant pas levé des fonds à l’étranger, à part quelques prêts et aides pour faire face à la flambée des prix de l’alimentaire.

D’ailleurs, la ministre de l'Industrie, de l'Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, l’a admis. Selon elle, suite à la guerre en Ukraine, la priorité, quant à la compensation, a été donnée à l’importation de céréales et en particulier à l’importation de blé et profité pour annoncer une nouvelle et imminente hausse des prix du carburant. L’augmentation prévue pour fin juillet/début août 2022 a été temporisée, pour ne pas gâcher la joie des Tunisiens du résultat du referendum, ont confié des sources bien informées à Business News.

Dans les faits, la loi de finances 2022 a été bâtie sur l’hypothèse que la moyenne de prix du baril ne dépassera pas les 75 dollars le baril de Brent. Or, aujourd’hui, la moyenne de prix a atteint 108 dollars le baril de Brent.

Sachant qu’un dollar supplémentaire dans le prix du baril représente 140 millions de dinars (MD) de dépenses en plus pour l’Etat tunisien alors que pour le glissement du dinar, chaque 10 millimes de moins par rapport au dollar se répercutent par 40 millions de dinars (MD). En prenant en compte ce nouveau prix, il faudra débourser 8 milliards de dinars de compensation en 2022, alors que les prévisions étaient de 2,9 milliards de dinars (des besoins qui ont presque triplé).

Selon Mme Gongi, les besoins de financement en produits pétroliers (carburant, gaz, électricité) étaient de 5,2 milliards de dinars, aujourd’hui avec la flambée des prix ils ont grimpé à 10,2 milliards de dinars.

Et d’expliquer que la non-rationalisation de la compensation a un coût énorme sur la communauté et sur les projets d’investissement sur le pays.

« La rationalisation de la compensation nous permettrait la réalisation de huit lignes du réseau ferroviaire rapide (RFR) dans les grandes villes tunisiennes ou l’achat de plus de 4.000 bus électriques ou la construction et l’équipement de plus de cinquante hôpitaux. Ce qui montre le lourd poids sur la communauté d’une compensation qui ne va pas à ses destinataires », avait-t-elle affirmé.

Le manque de ressources financières entrave l’approvisionnement du pays en divers denrées et produits. La nécessité de trouver un accord avec le FMI devient urgente et primordiale. Chose qui ne pourra se faire sans l’engagement de réformes structurelles, un dossier épineux qui est bloqué depuis des années. Or, le devenir du pays est tributaire de la résolution de ce problème, pour l’obtention des financements nécessaires au fonctionnement de l’Etat.

Imen NOUIRA