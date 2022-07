Henchir Tella : il y a de cela huit ans, 14 militaires ont été tués dans une attaque terroriste

Dans la nuit de mercredi à jeudi 17 juillet 2014, la Tunisie a été secouée par un attentat terroriste des plus meurtriers.

Des soldats tunisiens dans deux points de contrôle à Henchir Tella ont été attaqués par un groupe terroriste retranché dans les hauteurs de Jebel Châambi dans le gouvernorat de Kasserine. L’attaque par tirs de RPG et de mitrailleuses a fait 14 morts et une vingtaine de blessés.

La liste des martyrs compte : le commandant Wissem Akaichi, le lieutenant Ossama Chakroun, le sergent-chef Faiçal Torchi, le sergent Sabri Maâlaoui, les caporaux-chefs Mohamed Dhaouadi, Massoud Bouraoui, Kais Bouallagui, Issam Gharbi, et Zaki Saidani, le caporal Néji Hammami et les soldats volontaires Yassine Ghouili, Ahmed Hamadi, Chawki Kilani et Atef Chaib.

Au lendemain de l’attaque, la brigade Okba Ibn Nafaâ a revendiqué l’attentat. Ce groupe terroriste était, lui-même, responsable d’un attentat survenu un an plus tôt. L’attaque, alors perpétrée au mois de Ramadan – juillet 2013 – avait fait neuf morts parmi les militaires tunisiens déployés à Jebal Châambi alors que la région fait l’objet d’une chasse à l’homme depuis décembre 2012.

Selon les chiffres du ministère de la Défense, l’attaque de Henchir Tella avait été opérée par un groupe de 40 à 60 terroristes lourdement armés. Au total, 41 personnes avaient été accusées d’être impliquées dans cet attentat mais seulement deux d'entre elles ont été arrêtées. Les accusés ont été condamnés en 2019 à la peine de mort.

N.J.