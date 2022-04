Ned Price : les USA extrêmement inquiets par la décision unilatérale de Saïed

Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a indiqué, mardi 26 avril 2022, lors d’une conférence de presse, que les USA sont extrêmement inquiets de la décision unilatérale prise par le président de la République Kaïs Saïed quant à la restructuration de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

« Une instance électorale véritablement indépendante est essentielle, compte tenu de son rôle constitutionnel dans le prochain référendum et les élections législatives en Tunisie. Les États-Unis ont constamment fait part aux dirigeants tunisiens de l'importance de maintenir l'indépendance des principales institutions démocratiques et d'assurer le retour de la Tunisie à la gouvernance démocratique. Nous restons déterminés à soutenir le peuple tunisien dans sa voie démocratique et renouvelons notre appel à un processus de réforme politique et économique inclusif et transparent avec la société civile, les syndicats et les partis politiques », assure le responsable américain.

Rappelons que le président de la République a ratifié le décret relatif à l’amendement et le parachèvement de certaines dispositions de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012 portant création de l'Instance supérieure indépendante pour les élections.

Le décret publié dans le Jort du vendredi 22 avril 2022 détaille la nouvelle composition des membres de l’Isie. Dans son article 5, il stipule que le conseil de l’Isie serait composé de sept membres comme suit :

- Trois membres désignés par le président de la République parmi la liste des membres des anciennes instances pour les élections,

- Trois magistrats dont un administratif et un financier au moins dix ans d'ancienneté sélectionnés sur des listes proposées par le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil de la justice administrative et le Conseil de la justice financière

- Un ingénieur de systèmes d'information de sécurité informatique ayant au moins dix ans d'ancienneté sélectionné sur une liste de trois compétences proposées par le Centre national de l’Informatique (CNI).

S.H