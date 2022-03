Speech de Kaïs Saïed à 23 heures depuis le ministère de l'Intérieur





Le président de la République Kaïs Saïed a adressé, le 8 mars 2022, un message au peuple tunisien dans lequel il a assuré l’intégrité de l’Etat et la poursuite de la lutte contre la spéculation. « Que les Tunisiens soient rassurés ! Il existe un Etat défendant leurs intérêts… Nous restons fidèles aux attentes du peuple à une vie digne et à leurs droits à la nourriture et aux médicaments… Nous vaincrons contre les poches d'apostasie », a-t-il dit.

Durant une allocution enregistrée à 23 heures au ministère de l’Intérieur, Kaïs Saïed a appelé à une guerre contre les spéculateurs. « Nous travaillons dans le cadre de la loi. Un décret relatif aux circuits de famine les transformera en circuits de distribution… De telles spéculations n’ont pas eu lieu en décembre 2010 et durant les mois suivants. Nous n’avons pas observé cela après le 14 janvier 2011. Ceci signifie qu’il s’agit d’un acte humain ! », a-t-il déclaré.

Le chef de l’Etat a tenu à rassurer le peuple tunisien et a affirmé que l’Etat allait s’opposer à ces pratiques. « Le spéculateur ne cherche qu’à affamer et à porter atteinte au peuple ! Il cherche à porter atteinte à la paix sociale ! Je ne doute pas de votre intention de lutter contre cela ! », s’est-il exclamé.





Par la suite, le chef de l’Etat a estimé que plusieurs médias n’avaient pas joué leur rôle. Il a critiqué l’absence de sensibilisation des citoyens face aux fausses informations et intox visant à provoquer une situation de panique.

« Je suis venu ici pour vous parler des méthodes de travail à adopter pour lutter contre la spéculation… Nous allons entamer, par la grâce du Seigneur, la guerre contre ceux qui cherchent à affamer les Tunisiens et à abuser d’eux... Ceci n’avait pas eu lieu dans les années soixante. On cherche à porter atteinte à la société de l’intérieur. Ils sont habitués à utiliser de telles méthodes. Néanmoins, nous allons, en usant de la loi et du pouvoir de la loi, barrer la route aux spéculateurs et aux criminels qui ne se sentent pas concernés par la vie des citoyens ! », a-t-il poursuivi.













Le chef de l’Etat a affirmé que l’Etat et les hommes et femmes de l’Etat travaillaient continuellement pour assurer la sécurité alimentaire et la stabilité et garantir les conditions de dignité. Il a appelé le ministère public à entamer des poursuites judiciaires contre les spéculateurs.

« Nous ne laisserons pas aux spéculateurs et criminels la chance de marchander avec les droits des Tunisiens à la nourriture, aux médicaments et aux commodités de la vie ! Nous avons entamé une nouvelle phase de l’Histoire ! Nous l’avons entamée avec une détermination et une volonté fermes afin de réaliser les attentes du peuple et malgré les campagnes de distorsion et de déformation de la réalité ! », a-t-il ajouté.





Kaïs Saïed a, aussi, évoqué les vendus qui n’étaient considérés comme Tunisiens qu’en raison de leur nationalité. Il a affirmé que ces traîtres s’étaient mis au service de forces étrangères et cherchaient à provoquer un sentiment de peur et de panique auprès des citoyens. Il a cité les informations relayées par les internautes et indiquant une forte hausse des prix des produits de base tels que la farine, la semoule et le lait. « Il s’agit de produits subventionnés par l’Etat ! Par quel droit cherche-t-on à spéculer sur ces produits ? Nous allons nous y opposer ! La lutte contre la spéculation débutera, par la grâce de Dieu, à l’heure zéro ! Je vous remercie pour vos efforts ! », a-t-il dit.





S.G