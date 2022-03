Le mandat de dépôt contre Abderrazek Kilani provoque une vague d'indignation

Plusieurs personnalités politiques et des juristes ont crié au scandale, ce mercredi 2 mars 2022, à la suite du mandat de dépôt émis ce soir contre le bâtonnier Abderrazek Kilani par le juge d’instuction près le Tribunal militaire de Tunis.

L'avocate et miitante Bochra Belhaj a commenté le mandat de dépôt estimant qu'il s'agit d'"un grand scandale".

L'avocat Abdallah Galleli a indiqué que cette affaire est décevante et honteuse.

L'avocat Hosni Beji a critiqué le mandat de dépot émis contre Me Kilani estimant que même Ben Ali n'avait pas osé entreprendre une telle action.

Le professeur et ancien membre de Tahya Tounes Mahdi Abdeljawad a commenté le mandat de dépôt émis contre le bâtonnier, considérant qu'il s'agit d'un tournant dangereux en rapport avec les droits et les libertés et l'indépendance de la justice et soulignant que les accusations "passe-partout" peuvent être reprochées à n'importe quel citoyen.

Le député d'Ennahdha et l'avocat Samir Dilou a assuré qu'il s'agit d'une journée noire dans l'histoire du pays.

Le politicien Ayachi Hammami a considéré qu'il était nécessaire de militer pour libérer Abderrazek Kilani et faire face au coup d'Etat.

L'ancien bâtonnier Fadhel Mahfoudh a estimé que " l'émission d'un mandat de dépôt contre Me Abderrazek Kilani est une journée noire dans l'histoire des droits , des libertés et du barreau...".

