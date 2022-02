Saïed : il faut lutter contre les réseaux de trafic de drogue

Le président de la République, en déplacement au ministère de l’Intérieur, dans la soirée d’hier, samedi 5 février 2022, s’est adressé au ministre Taoufik Charfeddine, assurant qu’il était nécessaire de lutter contre le trafic de drogue qui ne cesse de détruire la société.

Le président de la République a assuré que cette question est d’une très grande importance, « Ils veulent porter atteinte à l’Etat et à la société. Ils veulent empêcher les jeunes de réfléchir à leur avenir comme il se doit. Ils veulent les empêcher de rêver. Il faut mettre un terme à ce fléau, et faire face à ces réseaux, responsables des diffamations et des dénigrements ».

Dans un autre contexte, le président de la République a assuré qu’il existait encore des plans d’assassinats, soulignant qu’il ne craint pas ces menaces et que la mort était bien meilleure que la vie sans dignité. Il a ajouté qu’aucun retour en arrière ne serait possible et que le banditisme de certains ne passera pas sans reddition de comptes.

S.H