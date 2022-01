Kaïs Saïed n'assistera pas au sommet de l'Union africaine

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi, a été mandaté, ce jeudi 27 janvier 2022, par le président de la République, Kaïs Saïed, pour représenter la Tunisie au prochain congrès des ministres des Affaires étrangères des pays arabes prévu cette semaine au Koweït.

Le chef de la diplomatie tunisienne a également été mandaté pour représenter la Tunisie au prochain congrès ministériel africain et au Sommet africain prévu les 5 et 6 février prochain.

« Le président m’a donné plusieurs instructions concernant différentes positions de la Tunisie que nous devons appuyer et défendre et qui ont notamment trait aux enjeux régionaux et internationaux à l’instar de la santé et de l’environnement » a-t-il précisé, à l’issue de sa rencontre avec le chef de l’Etat.

Othman Jerandi a ajouté qu’il a tenu le président informé de l’avancement des préparatifs pour la participation de la Tunisie au One Ocean Summit qui se tiendra à Brest en France le 11 février.

M.B.Z